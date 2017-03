Sự thật về Bao Công (kỳ 3): Bao Công với Khai Phong phủ

Những hậu duệ nổi tiếng của Bao Công Theo ông Bao Tôn Lượng - hậu duệ đời thứ 34, Hội trưởng Hội Liên lạc hậu duệ Bao Công - hậu duệ chính thức của Bao Công khoảng 10.000 người ở các tỉnh An Huy, Triết Giang, Giang Tây, Vân Nam, tập trung nhiều nhất ở 2 thôn Đại Bao và Tiểu Bao thuộc xã Giải Tập, huyện Phì Đông, tỉnh An Huy. Hậu duệ của Bao Công có rất nhiều người nổi tiếng: Bao Khang - quân sư của Phương Lạp: Là hậu duệ đời thứ 5 của Bao Công. Năm 1120, Bao Khang và Phương Lạp phát động nông dân khởi nghĩa ở Triết Giang. Chỉ trong mấy tháng đã chiếm được 6 châu, 52 huyện của 3 tỉnh Triết Giang, An Huy và Giang Tây, triều Bắc Tống chấn kinh. Bao Thế Thần (1775-1855): Là nhà thư pháp, lý luận thư pháp nổi tiếng đời Thanh, từng làm tri huyện Tân Dụ, tỉnh Giang Tây. Bao Ngọc Cương (1918-1991), được mệnh danh là “Thuyền Vương” của Hồng Kông, là một trong “Thập đại Thuyền Vương” - 10 nhà vận tải tàu biển lớn nhất thế giới. Bao Ngọc Cương còn là bạn của Đặng Tiểu Bình. Bao Bồi Khánh (sinh năm 1945): Là doanh nhân, nhà hoạt động xã hội, nhà từ thiện ở Hồng Kông, là con gái đầu của Bao Ngọc Cương, hậu duệ đời thứ 30 của Bao Công...