Suốt đêm truy bắt băng cướp "chim lợn"

Nạn nhân không phải ai khác mà là ba nhân viên của Công ty vệ sĩ Thành Thép, chịu trách nhiệm bảo vệ Công ty dầu thực vật Cái Lân gần đó. Công an huyện Nhà Bè đã lập ban chuyên án, triệt phá băng cướp nguy hiểm này.

NHỮNG CON “CHIM LỢN” ĂN ĐÊM

0 giờ 30 ngày 2-9-2013, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) Công an huyện Nhà Bè nhận được thông tin về vụ cướp xe ôm tại khu vực cầu Đồng Điền, thuộc KCN Hiệp Phước. Các điều tra viên đang phá án thì 23 giờ ngày 10-9-2013, ba vệ sĩ của Công ty Thành Thép là Kiều Văn Thăng (SN 1994, quê Hà Tĩnh), Doãn Tính (SN 1994, ở Đắk Lắk), Trần Hoàng Sa (SN 1992, quê Khánh Hòa) đang ngồi chơi trên cầu Đồng Điền bất ngờ thấy 4 thanh niên đi hai xe máy không đội mũ bảo hiểm tiến đến. Một đối tượng bước xuống, cầm 2 con dao gõ vào thành cầu và nói: “Hồi nãy tụi mày chửi tao hả?”. Vừa dứt lời, hắn cúi xuống cướp ĐTDĐ hiệu Nokia của anh Tính đang để dưới đất nghe nhạc, sau đó quát tiếp “Có bao nhiêu tài sản trong người đưa hết đây” rồi giật chiếc ĐTDĐ hiệu Q-Mobile S11 anh Tính đang cầm trên tay. Nạn nhân đứng dậy chống cự thì bị đối tượng tát vào mặt và chém trúng tay. Sau khi đe dọa cả nhóm, chúng cướp 2 ĐTDĐ, 10.000 đồng và ít ngoại tệ.

Sự, Hùng, Quý, Trai

Sáng 11-9 nhận được tin báo về vụ cướp, đại tá Hồ Quang Thắng - Trưởng công an huyện Nhà Bè - đã chỉ đạo thành lập ngay ban chuyên án, giao Đội CSĐTTP về TTXH kết hợp với các đội nghiệp vụ của công an huyện tập trung phá án. Tối 11-9-2013, mũi trinh sát tuần tra đến khu vực xã Hiệp Phước phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Air Blade màu đỏ, BS: 52T7-9678, giống chiếc xe các đối tượng gây án sử dụng, liền bám theo y đến căn nhà trọ ở xã Long Thới. Khi công an huyện phối hợp Công an xã Long Thới kiểm tra hành chính, đối tượng nghi vấn khai tên Nguyễn Văn Tý (SN 1995). Tuy nhiên Tý có chứng cứ ngoại phạm do thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng không có ở nhà, chìa khóa xe do hai người bạn là Hương và Chi giữ. Qua làm việc, Hương - Chi khai nhận có đưa chìa khóa và xe của Tý cho đối tượng tên Trai mượn vào đêm xảy ra vụ án. Khi lấy xe ra Trai chở thêm tên Sự, còn đối tượng tên Hùng dùng xe Wave BS: 54L6-7995 chở một người tên Quý.

SUỐT ĐÊM TRUY BẮT ĐỐI TƯỢNG

Nhận thấy khu vực phòng trọ rất đông, khả năng đối tượng gây án ở ngay trong khu này, ban chuyên án đã tổ chức vây ráp, bắt được Nguyễn Văn Trai (thường gọi là Khương, Phương, SN 1996, quê Bạc Liêu, tạm trú ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè). Qua lời khai của Trai, trinh sát đã lần ra nơi ở của Lâm Văn Sự (SN 1992, quê Cà Mau, tạm trú H.Nhà Bè).

Sáng 12-9-2013, các anh bắt được Nguyễn Thanh Hùng (SN 1997, quê An Giang, sống lang thang) và đến 17 giờ ngày 12-9-2013 đối tượng cuối cùng trong băng cướp là Phạm Thanh Quý (tự Út, SN 1993, quê Đồng Tháp, tạm trú H.Nhà Bè) cũng bị bắt khi đang lẩn trốn trong một căn nhà trọ.

Tại cơ quan công an, cả bọn khai nhận tối 10-9-2013 chúng tổ chức nhậu tại phòng trọ của Tý, ban đầu không có Sự và Quý. Sau đó cả hai đến kể cho Hùng nghe việc bị một người tên Giáp (chưa rõ lai lịch) đánh, đề nghị đi trả thù. Hùng đồng ý, xuống bếp lấy hai con dao Thái Lan giấu vào người và kêu Trai mượn xe chở đi. Khi đó Tý không có nhà, Hương - Chi đã lấy chìa khóa xe cho Trai mượn. Vì không tìm thấy người tên Giáp nên cả bọn kéo nhau đi cướp.



Theo Quang Hà (CATP)