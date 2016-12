Tác nghiệp trước họng súng

“Phóng viên” bảy tuổi giữa bom đạn Syria Trên trang mạng Twitter, cô bé Syria bảy tuổi Bana Alabed đã thường xuyên đăng tải hình ảnh và chia sẻ về cuộc sống của gia đình mình giữa TP bom đạn Aleppo. Tài khoản @AlabedBana của cô bé hiện được hơn 360.000 người theo dõi kể từ khi thành lập vào tháng 9 năm nay. Bé Bana Alabed cùng cha mẹ và hai em sống ở TP Aleppo, nơi diễn ra cuộc xung đột kéo dài giữa quân chính phủ Syria và phiến quân nổi dậy. Theo BBC, bà Fatemah Alabed, mẹ bé Bana, là một giáo viên tiếng Anh. Bà đã dạy cho con gái ngôn ngữ này từ khi cô bé mới bốn tuổi. Còn cha của Bana là luật sư tại một trung tâm pháp lý trong TP. Dưới sự giúp đỡ của mẹ, bé Bana thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống thường ngày của mình trong lửa đạn Aleppo với hy vọng TP nhận được sự hỗ trợ của quốc tế. Ngày 26-9, cô bé đăng hình ảnh đang ngồi đọc sách trong ngôi nhà ở miền Đông Aleppo cùng chú thích: “Xin chào buổi chiều từ Aleppo, tôi đang đọc sách để quên đi chiến tranh”. Hằng ngày Bana kể về nỗi khiếp sợ mà những người xung quanh bé phải chịu trong thảm kịch chiến tranh. “Tôi đang nghĩ đến bạn bè của mình đêm nay” - Bana viết. “Bạn ấy đến nhà ông nội, bây giờ thì tôi không biết bạn ấy, anh trai và cha bạn ấy có còn sống hay không. Họ bị kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị đánh bom”. Cô bé cũng thường đăng hình ảnh của các tòa nhà đổ nát với chú thích như: “Bom đã rơi trúng căn nhà bên cạnh, tôi cũng có thể chết bất cứ lúc nào dưới bom đạn ở đây”. Bana và mẹ không nói về chính trị mà chỉ nói rằng mong muốn hòa bình. “Tôi muốn Syria được hòa bình” - cô bé bảy tuổi nói. “Tôi yêu Syria và chỉ muốn sống ở đây mãi mãi”. Cô bé Bana từng viết rằng em ước mơ trở thành giáo viên giống mẹ, tuy nhiên trường học đã bị đánh bom khiến bé không thể tiếp tục đến trường. Giống bất kỳ đứa trẻ bảy tuổi nào khác, Bana luôn muốn được đến trường và chơi đùa cùng bạn bè mình. Trong một cuộc trò chuyện với BBC, bà Fatermah cho biết Bana thực sự “muốn thế giới được nghe giọng nói của chúng tôi”. “Con bé nói: “Mẹ, sao không ai giúp chúng ta?”” - bà Fatermah kể lại. “Tôi muốn nói với mọi người trên thế giới về những gì mà những đứa trẻ và người dân tại miền Đông Aleppo phải gánh chịu do bom đạn, vì ở đó cuộc sống thực sự không còn tồn tại” - bà Fatermah nói. “Chúng tôi đã thành lập tài khoản Twitter để nói với người dân trên toàn thế giới về những gì đang diễn ra tại đây”. Theo The New York Times, với việc các nhà báo phương Tây không thể tiếp cận được một số khu vực ở Syria, những dòng chia sẻ của bé Bana đã mang đến một “góc khuất khác của câu chuyện”. Báo The Washington Post trong một bài đăng hôm 19-12 đã gọi cô bé là “Anne Frank của cuộc nội chiến Syria”. Tờ The Washington Post viết: “Bana - một bé gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài, đôi mắt nâu to tròn và một giọng nói du dương đã nhanh chóng trở thành biểu tượng mới cho chiến tranh khủng khiếp đang diễn ra ở Syria”.