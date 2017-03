Tấn công tình dục tràn lan châu Âu

Vụ tấn công tình dục đêm giao thừa 2016 tại Cologne nói riêng và nhiều TP khác ở nước Đức nói chung không chỉ trở thành nỗi ám ảnh của người dân xứ sở “cỗ xe tăng” mà là ác mộng chung của châu Âu. Hiện cảnh sát Đức tiết lộ rằng có đến hơn 600 trường hợp khai báo bị tấn công tình dục được ghi nhận tại Đức (trong đó hơn 500 vụ tại Cologne), cao hơn nhiều so với con số 379 được báo cáo vào thứ Bảy tuần trước.

Không chỉ Cologne, không chỉ Đức

Hãng tin CNN bình luận “Nước Đức choáng váng sau đợt tấn công tình dục đêm giao thừa”. Số người xếp hàng nộp đơn tố cáo hành vi quấy rối tình dục của những “kẻ lạ mặt” tăng đến mức cảnh sát phải bối rối khi trả lời chất vấn với người dân. Không chỉ Cologne, các TP khác nổi tiếng của Đức như Stuttgart, Dusseldorf, Munich cũng gặp nạn tấn công tình dục. Tại Hamburg, TP lớn thứ hai trong Liên minh châu Âu, ghi nhận có đến 50 trường hợp phụ nữ bị các nhóm đàn ông quấy rối tình dục. Thậm chí tại thủ đô Berlin, ngay trước cổng Brandenburg - vốn được xem là biểu tượng của TP, năm gã đàn ông ngang nhiên tấn công tình dục một nữ du khách - phết những mảng màu tối tăm và phẫn nộ lên nước Đức ngay thời khắc giao thừa.

Tại một số nơi khác của châu Âu, mọi chuyện có vẻ cũng không tươi sáng gì hơn. Các hãng truyền thông cho hay các vụ tấn công tình dục đêm giao thừa cũng diễn ra rải rác khắp “lục địa thịnh vượng” của thế giới. CNN dẫn lời cảnh sát vùng Kalmar, Thụy Điển cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ hai người đàn ông được cho là người tị nạn bị nghi ngờ nằm trong nhóm 11 người tham gia tấn công tình dục tại đây. Cảnh sát tiếp tục truy lùng 10 đến 15 nghi phạm khác có liên quan vụ tấn công một nhóm phụ nữ tại Kalmar. Có khoảng 16 phụ nữ tuổi từ 17 đến 21 báo với cảnh sát họ bị những kẻ lạ mặt lạm dụng tình dục.

Tại TP Salzburg của nước Áo - một “hàng xóm” của Đức, hai người đàn ông cũng bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội quấy rối tình dục với phụ nữ đêm giao thừa. Một người đàn ông khác gốc Syria tại vùng Old Town của TP Salzburg thì bị cảnh sát bắt sau khi dùng pháo hoa tấn công một cô gái 17 tuổi khiến cô bị thương nhẹ ở bụng dưới. Cảnh sát còn tiết lộ thêm trước đó người đàn ông Syria này cũng là nghi phạm trong vụ lạm dụng tình dục đối với một cô gái 20 tuổi đến từ Bayern (Đức) tại một địa điểm khác trong TP.

Các cuộc tấn công tình dục tại Zurich - TP lớn nhất của Thụy Sĩ cũng làm dư luận phẫn nộ. Các nhà chức trách an ninh tại đây nói với CNN rằng có sáu phụ nữ đã báo cảnh sát việc họ đã bị những người đàn ông lạ mặt tấn công dồn dập từ nhiều phía, vừa muốn cướp tài sản vừa muốn cưỡng bức họ. Tương tự tại Helsinki, thủ đô của Phần Lan, cảnh sát cho hay họ đang tiến hành điều tra hai trường hợp có dấu hiệu phạm tội liên quan đến vụ tấn công tình dục do một nhóm người tị nạn thực hiện. Cả Zurich và Helsinki ngay sau khi xảy ra sự việc đã ban bố cảnh báo đến rộng rãi toàn dân, ngành chức năng tăng cường an ninh nghiêm ngặt.





Michelle - một trong những cô gái bị đám đông khoảng 30 người đàn ông vây quanh trong đêm kinh hoàng đón giao thừa tại Đức (ảnh trái). Cảnh sát Cologne được huy động và tăng cường an ninh sau vụ tấn công tình dục chấn động nước Đức. Ảnh: DAILY MAIL





Những người theo phe bảo thủ xuống đường phản đối chính sách nhập cư cởi mở của bà Merkel, tuyên bố không chào đón người tị nạn. Ảnh: AP

Người ủng hộ, kẻ bài trừ dân tị nạn

Cảnh sát Cologne cho biết có tất cả 31 người, hầu hết là người Bắc Phi và Trung Đông đã bị bắt giữ vì cáo buộc tấn công tình dục. Trong số này có 18 người được xác nhận là người tị nạn. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn không thể xoa dịu cơn giận dữ của đông đảo công luận, đặc biệt những người đã phản đối chính quyền Merkel cho phép người tị nạn nhập cư. Các nhóm người phản đối chính sách cho phép người tị nạn từ các quốc gia Hồi giáo nhập cư đã bắt tay cùng các nhóm cánh hữu kéo xuống những con đường lớn ở Cologne và nhiều TP khác của Đức để biểu tình. Họ nêu cao khẩu hiệu “Cảnh sát đã ở đâu vào đêm giao thừa? Tại sao không bảo vệ những phụ nữ bị tấn công tình dục?”. Maria Braunsdorf, một quan chức tại Leipzig, TP đông dân cư nhất của bang Sachsen (Đức), cho biết có ít nhất 250 người thuộc phe cánh hữu cực đoan quây lấy cảnh sát sau khi một vài doanh nghiệp địa phương tại đây bị những kẻ lạ mặt tấn công và cướp bóc. Các nhóm biểu tình ném chai bia, pháo, đá về phía cảnh sát tại các đồn an ninh, buộc cảnh sát Cologne phải dùng hơi cay, vòi rồng chống trả.

Căng thẳng tiếp tục leo thang tại Đức khi làn sóng tấn công, bài trừ người nước ngoài và ép buộc người tị nạn phải rời khỏi Đức diễn ra khắp nơi. Người biểu tình tràn ngập các con đường tại Leipzig cáo buộc những người tị nạn đã gây ra các vụ tấn công tình dục thảm hại lần này. Người biểu tình giơ cao các tấm bảng ghi dòng chữ “Không chào đón những kẻ tị nạn gây ra vụ tấn công tình dục”. CNN cho hay một nhóm khoảng 20 người đàn ông đã tấn công ít nhất sáu người Pakistan, làm hai người trong số đó phải nhập viện điều trị. Sau đó năm người đàn ông trong nhóm tiếp tục tấn công và làm bị thương một người đàn ông Syria.

Tuy nhiên, những người ủng hộ chính sách cởi mở của Thủ tướng Merkel lại cố gắng bảo vệ người tị nạn, cho rằng những kẻ gây tội ác còn đến từ các phe phái xã hội đen, trong khi phần lớn người tị nạn nhập cư vào Đức vẫn tuân thủ luật pháp của nước này. Họ cũng xuống đường bày tỏ sự đồng cảm với những người đến từ Bắc Phi và Trung Đông, giơ cao khẩu hiệu “Willkommen in Leipzig”, có nghĩa là “Chào đón các bạn đến Leipzig”.

Thách thức “bà đầm thép Merkel”

Thủ tướng Đức Merkel trở thành tâm điểm sau các vụ tấn công tình dục tràn lan khắp nước Đức. Ở trong nước, không ít người thuộc phe đối lập cáo buộc bà “mời” những kẻ tị nạn về để tấn công người dân; trong khi tại Mỹ, một trong những nhân vật gây tranh cãi trên đường đua vào Nhà Trắng, Donald Trump, đã tận dụng cơ hội hiếm có này để biện hộ cho các phát ngôn bài trừ người Hồi giáo nhập cư gây sốc thời gian trước. Ông Donald Trump huy động người bảo thủ nêu khẩu hiệu có vẻ châm chọc rằng mọi chuyện về người nhập cư đã được cảnh báo trước. “Những gì xảy ra trên nước Đức thật không thể nào tưởng tượng được” - vị này nhấn mạnh.

Truyền thông Đức và các nước cho hay vụ tấn công tình dục chấn động lần này một lần nữa thổi bùng ngọn lửa tranh luận về các chính sách cởi mở của bà Merkel đối với người tị nạn. Bà Merkel, ngay sau khi các vụ tấn công diễn ra, cũng đã thẳng thắn lên tiếng: “Có sự đồng lõa và chuẩn bị trước khi diễn ra các vụ tấn công”. Nữ thủ tướng khẳng định đây là những hành vi “kinh tởm và mang tính hình sự”. Tuy nhiên, vị nữ thủ tướng vẫn khẳng định sẽ không thả lỏng các cam kết của chính quyền Đức đối với những người tị nạn tuân thủ luật pháp và cam kết hòa nhập một cách lành mạnh vào xã hội Đức.

Trả lời phỏng vấn trên báo Bild am Sonntag của Đức, Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas cho rằng đây không phải là một vụ tấn công tình dục mang tính cơ hội nhưng rõ ràng nó có tổ chức và chủ đích nhắm vào phụ nữ. Không cần bàn cãi, vụ tấn công có sự đồng lõa và đã được lên kế hoạch chi tiết. “Tôi tin rằng việc chọn thời điểm đặc biệt (giao thừa) đã được xếp đặt, thậm chí số lượng người tham dự đợt tấn công cũng đã được tính toán trước” - vị này cho biết thêm.