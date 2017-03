Tết trên đường du lịch bụi

Những năm gần đây tôi thường chọn những chuyến đi xa trong những ngày tết như là cách giảm bớt áp lực của công việc và có thời gian nhìn lại bản thân. Mới đầu cũng bị rầy sao lại đi chơi trong ngày tết nhưng dần cũng thành quen, những phản ứng hay cái nhìn tiêu cực từ người thân không còn nữa, mọi người thông cảm nhận ra rằng đó là xu hướng mới của người trẻ.

Đón giao thừa trong nắng chiều

Ở chợ người Việt Elden (Washington, D.C.) tết năm 2007.

Tiêu điểm Tết Việt có mặt ở nhiều nơi Những người Việt xa xứ vẫn giữ linh hồn ngày tết trên đất khách bằng bánh chưng, bánh tét, dưa hấu,… được bày biện cúng tổ tiên trên bàn thờ. Ở Mỹ, châu Âu hay Úc, hiện nay người Việt có thể tìm bất cứ nguyên liệu để chuẩn bị cho những món ăn ngày tết ở các khu chợ người Việt như Cabramatta, Footscray, Little Sài Gòn, Eden hay Grand Century,…. không khí những ngày giáp tết tấp nập người mua kẻ bán. Thời tiết vẫn còn lạnh, những cành đào trong vườn chưa kịp trổ hoa, những bông mai giả được dán lên các cành cây thay cho một nhành mai luôn hiện hữu trong từng nhà khiến không khí tết ở Mỹ mang cảm giác vừa gần nhưng cũng vừa xa.

Trên những vùng đất tôi đi qua thiếu vắng không khí rộn ràng háo hức riêng của tết nhưng khoảnh khắc giao thoa giữa trời và đất trong đêm giao thừa luôn là khoảnh khắc linh thiêng trong trái tim tôi. Ngày tết ở Việt Nam thường rơi vào cuối tháng 1 hoặc giữa tháng 2 dương lịch, lúc đó cả châu Âu vẫn chìm trong giá rét. Tết năm 2010, tôi đến Áo khám phá vẻ đẹp của thủ đô Vienna. Những hàng cây khẳng khiu trơ trọi lá, gầy gò mong manh trên từng góc phố mang đến một nét đẹp buồn buồn. Khi chiều đến, mặc cho dòng người kéo về quảng trường Stephansplatz và những ban nhạc đường phố chơi tác phẩm của Johann Strauss II, tôi ngồi trên ghế đá khắc khoải ngóng về đất mẹ khi thời khắc giao thừa gõ cửa (giờ Áo đi chậm hơn Việt Nam 6 tiếng vào mùa đông). Trong giờ phút thiêng liêng đó, tôi thầm khấn vái cầu mong gia đình, người thân và bạn bè luôn có nhiều sức khỏe và thành công nhiều hơn trong năm mới. Cho dù đi đâu, tôi vẫn nhớ đến thời khắc giao thừa dù ở nơi đó là rạng sáng hay giữa trưa.

Bánh chưng ở Manhattan

Năm 2006, lần đầu tiên tôi đi du lịch bụi trong ngày tết ở Ấn Độ và Nepal. Do chưa có kinh nghiệm mang theo đồ ăn, lại không thể thưởng thức món Ấn với mùi vị cà ri tươi cay nồng nên tôi thường ghé quán KFC ven đường, nhơi nhai khoai tây chiên và uống Pepsi. Kinh doanh theo vùng miền, món gà KFC ở Ấn Độ cũng được tẩm cà ri. Nhìn miếng gà rán mượt mà nhưng nồng mùi cà ri tôi thèm được ăn món quen thuộc của gia đình ngày 30 và mùng 3 tết: gà xé phay trộn củ hành, rau răm. Ngay trong giấc ngủ tại Mumbai, tôi mơ thấy hình ảnh món gà trộn gỏi nhưng với tay hụt hơi mà vẫn không tới được.

Tết năm 2007, mùa xuân trở giấc tại TP New York bằng những tia nắng le lói và nhiệt độ ấm dần lên (từ -20 độ C lên 10 độ C vào buổi trưa và buổi tối còn 3 độ C). Mải miết thăm thú khắp nơi trong cái lạnh căm căm ở trung tâm Manhattan, tôi quên mất là đang ngày tết cổ truyền. Bất chợt nhìn thấy những câu đối, câu liễn đỏ tươi treo trên các nhà hàng ở khu phố người Hoa, tôi rạo rực nhớ ngày tết ở quê hương: thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh… Không dừng được nỗi thèm thuồng hương vị tết, tôi lùng tìm một cửa hàng người Việt mua một cái bánh chưng nhỏ bằng cục gạch với giá bỏng tay 20 USD. Cũng là nếp, là đậu xanh, thịt mỡ nhưng sao bánh chưng ở Mỹ vẫn không bù được hương vị quê nhà.

Ăn bánh tét ở Ma Rốc

Sau kinh nghiệm cay nồng cà ri ở Ấn độ, tôi mang theo bánh tét, thịt muối, lạp xưởng,… trên những chặng đường du lịch xuân. Tôi nhớ mãi hương vị bánh tét trong những ngày xuân ở Ma Rốc năm 2011. Trên phiến đá nhô ra biển ở Essaouira, sau một hồi chụp ảnh pháo đài cổ cùng anh bạn Audrey (người Anh), tôi cắt bánh tét đãi anh. Trong tiếng sóng Đại Tây Dương đập vào vách đá tung bọt và tiếng các chú hải âu vỗ cánh trên trời, tôi kể cho Audrey những câu chuyện về ngày tết cổ truyền Việt Nam, sự tích hiếu thảo của hoàng tử Lang Liêu. Audrey thích thú với mùi vị bánh tét Nam Bộ và cả cái cách tét bánh bằng sợi dây lác. Anh càng ngạc nhiên sững sờ về ý nghĩa của bánh giầy, bánh chưng, anh ao ước sẽ đến Việt Nam vào ngày tết. Chúng tôi vẫn liên lạc nhau để hẹn hò cho cuộc gặp thú vị này.

Mùa xuân, từ Ấn Độ trở lên Bắc Bán cầu không khí vẫn lạnh nên thức ăn giữ được lâu (khoảng bảy ngày). Tôi tha hồ rong chơi rồi ghé lại các khu chợ mua rau và trái cây, khi đêm đến, ăn bánh tét cùng lạp xưởng hay ăn dặm rau củ với mì gói hoặc bánh mì kèm thịt muối. Hương vị ngày tết Việt như vẫn quanh quẩn bên tôi. Sớm mai thức dậy, tôi ghé tạt vào quán cà phê ven đường, uống một ly trà nóng, nhấm nháp vị ngọt ngào của mứt dừa hay cái vị cay cay nồng ấm của mứt gừng, lòng thêm ấm cúng, không còn hiu quạnh bên đời. Những hạt bí, hạt dưa nổ lách tách trong khi di chuyển lại mang đến cảm giác sao thời gian trôi qua quá nhanh và đoạn đường dường như ngắn lại …

Cảm giác hạnh phúc chỉ thật sự vỡ òa khi máy bay hạ cánh xuống đất mẹ và hiểu ra rằng ngày tết cổ truyền không thể thiếu trong trái tim tôi.

Lễ hội xuân trên thế giới Sự khác biệt văn hóa giữa các lục địa tạo ra những lễ hội chào đón mùa xuân khác nhau từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4. Trong tiết trời ấm áp, các nước châu Âu, Bắc Mỹ rộn ràng với những lễ hội hoa nổi tiếng: lễ hội hoa tulip, lễ hội hoa anh đào,... Ấn Độ theo đạo Hindu tưng bừng với lễ hội Thánh Diwali, Holi, Pongal and Dussehra. Những quốc gia ảnh hưởng Hindi-Phật giáo như Lào, Thái Lan, Miến Điện hay Campuchia lại náo nhiệt với ngày tết truyền thống vào tháng 4 thường được gọi “lễ té nước - Songkran” với ý nghĩa cầu chúc may mắn trong năm. Người Sri Lanka chào đón mùa xuân (trùng với ngày lễ té nước) bằng lễ hội rước voi hoành tráng ở các đền thờ Phật giáo. Những nước Trung Đông và Trung Á ảnh hưởng văn hóa Ba Tư, lễ hội mùa xuân thường được gọi là Nowruz (now nghĩa là ngày, ruz nghĩa là mới) thường rơi vào ngày 21-3 hằng năm theo lịch Iran. Người dân quét dọn và trang trí lại nhà cửa. May những bộ quần áo mới để xúng xính ra đường vào ngày xuân. Lễ hội giao thừa được thực hiện bằng việc đốt lửa trên giàn cao với niềm tin thần lửa sẽ mang đến sức mạnh trong năm mới. Nhật và Hàn đã từ lâu không còn tết cổ truyền theo âm lịch. Kỳ nghỉ năm mới bắt đầu từ ngày Noel kéo dài qua hết tết Tây. Mọi phong tục cho ngày tết cổ truyền được chuyển dần qua trong những ngày nghỉ tết Tây. Những người dân ở vùng quê vẫn còn luyến tiếc và giữ lại phong tục ngày tết cổ truyền. Không khí đón tết bằng các lồng đèn, những câu đối đỏ, múa lân vẫn còn lưu dấu trên các khu phố người Hoa ở các TP Kobe, Yokohama, Busan, …

NGUYỄN CHÍ LINH