Thám tử tư 'nổ" nghề, hét giá

Qua điều tra của PV Báo CAND, tại địa chỉ thể hiện trên Thư ngỏ (số 16, Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), là trụ sở của Công ty TNHH Một thành viên TMDV Tân An Thuận do Đỗ Thị Thùy Linh, 23 tuổi làm Chủ tịch, kiêm Giám đốc, là người đại diện pháp luật. Lãnh đạo Sở KH&ĐT TP Cần Thơ cho biết, trên Giấy CNĐKKD của DN này thể hiện chỉ kinh doanh ngành nghề: tìm kiếm, cung cấp thông tin kinh tế, xã hội; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ nhà đất, đại lý phân phối rượu… Trao đổi với PV, Đại tá Lê Kỳ Nam - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ cho biết, hiện tại TP Cần Thơ ngành chức năng chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào được hoạt động "thám tử" như trường hợp của Thám tử Tây Đô.