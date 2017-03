Thân phận mại dâm nam, Kỳ 2: Muôn nẻo vào “nghề”

Một nam thanh niên hành nghề mại dâm (trái) đang kể câu chuyện của mình - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP



Ngồi trước mặt tôi là Nguyễn T.M., mới 18 tuổi, với làn da trắng và gương mặt bầu bĩnh. Qua trao đổi, tôi được biết T.M. là con thứ ba trong một gia đình có bốn anh em ở Sóc Trăng. Học hết cấp II, do hoàn cảnh gia đình nghèo nên T.M. nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng.Một thời gian sau, T.M. được một người quen giới thiệu lên phụ làm trong một tiệm sửa xe gắn máy tại TP.HCM. Con đường đến với nghề mại dâm của T.M. cũng rất tình cờ: trong một lần đi nhậu với mấy người bạn, T.M. được một người bạn kêu qua làm tại một nhà hàng ở quận Bình Tân.Từ đây, T.M. bắt đầu được các bạn đồng nghiệp tại nhà hàng này giới thiệu đến với nghề buôn bán “vốn tự có”. Là “lính” mới của một điểm ở Tân Bình với thời gian làm việc chưa đầy hai tháng, T.M. là người ít tuổi đời cũng như tuổi nghề nhất trong khoảng 20 lao động tình dục nam làm việc tại “động” này.T.M. cho biết: “Ban đầu em cũng không mấy mặn mà với công việc này, nhưng kể từ ngày ba bị bệnh phải nằm viện ở quê thì em thấy làm nghề này nhanh ra tiền hơn nên đã chọn”.T.M. cho biết mới gửi về quê hơn 2 triệu đồng cho mẹ có thêm chút tiền lo cho ba. Do mới vào nghề nên T.M. chưa có khách quen, chưa có khách nữ mà chỉ phục vụ những khách hàng gay do chủ điều đến tiếp. T.M. cho biết bình quân mỗi tuần em tiếp khoảng 7-10 khách, trong đó có những ngày em tiếp đến bốn lượt khách.Người thứ hai tôi được tiếp xúc cũng trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. 18 tuổi, hơn ba tháng tuổi nghề, nhưng Trần H.Đ., làm việc trong một điểm tại quận 3, đã làm chúng tôi bất ngờ: đó là một anh chàng cao to, đẹp trai, có thân hình cường tráng như lực sĩ và tương đối già dặn so với tuổi.Mặc dù đã dấn thân vào nghề này nhưng H.Đ. vẫn nuôi mộng học đại học. Vì thế, công việc hằng ngày của Đ. là buổi sáng đi luyện thi tại các trung tâm, chiều và tối có khách thì tiếp, không có khách thì học bài.Cũng giống như T.M., H.Đ. chưa có khách nữ nhưng lại có các khách quen nên nguồn thu nhập ổn định hơn so với T.M.. “Tháng nào nhiều em gửi về cho gia đình hơn 10 triệu đồng, tháng nào ít cũng 5-7 triệu đồng” - H.Đ. cho hay.Hầu hết các chàng trai chọn nghề buôn bán “vốn tự có” đều ở độ tuổi dưới 30 và khi chúng tôi đặt vấn đề “lý do bạn chọn nghề này?” thì hầu hết đều trả lời: nhanh có tiền. Nếu như mỗi lần tiếp khách T.M. chỉ bỏ túi được 150.000 đồng trong tổng số 250.000 đồng (100.000 đồng nộp cho chủ) thì số tiền H.Đ. thu được gấp đôi vì giá ở các quận trung tâm cao hơn.Thậm chí có những trường hợp đã có công ăn việc làm ổn định nhưng vẫn chọn nghề này bởi ma lực của đồng tiền. Chẳng hạn, trường hợp Lê B.G. (21 tuổi, đến từ Đồng Tháp), trước khi đến với nghề này B.G. đã là công nhân vận hành máy trong một công ty mì sợi ở Bình Tân với mức lương gần 3 triệu đồng/tháng.Mặc dù đã nhiều lần tiếp xúc, phỏng vấn với các đối tượng mại dâm, kể cả nam và nữ, nhưng người để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất là Hồ H. 25 tuổi, quê ở Phú Yên, đã có vợ và một con. Cũng như nhiều người quê khác, năm 2010 H. vào TP.HCM tìm việc làm.Ban đầu H. được nhận vào làm phục vụ cho một nhà hàng ở Thủ Đức và từ đây qua bạn bè giới thiệu, H. bắt đầu tham gia đường dây bán dâm ở quận 1. Hơn hai năm trong nghề, điều H. sợ nhất chính là bị vợ con phát hiện.Để tránh tình huống này, một mặt H. nói với vợ con là đi làm ở nhà hàng, mặt khác tránh tiếp xúc với bạn bè, đặc biệt là những người cùng quê. Vẫn đều đặn gửi tiền về cho gia đình, thỉnh thoảng H. lại bắt xe về thăm vợ con mấy ngày làm cho vợ anh lại càng tin tưởng hơn.Vườn hoa Hàng Đậu là địa điểm mà hai cậu trai hẹn với chúng tôi để trò chuyện về hoạt động mại dâm nam đang diễn ra khá sôi động trên phố Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội).Lê C., một cậu trai mặt non choẹt, da trắng láng mượt, nói giọng Nam. C. ra điều kiện ngay sau khi ngồi xuống một quán trà ở công viên Hàng Đậu: “Bây giờ là giờ em tiếp khách, vậy nên chỉ ngồi một lúc thôi nhé. Nếu đang nói chuyện dở mà có khách là em về đấy”. C. nói thế và bật lửa hút thuốc. Cậu nói: “Em gay mà. Nhưng cha mẹ không biết. Em thấy người Bắc thích giọng Nam, ai cũng nói nghe giọng Nam dễ thương nên lặn lội từ TP.HCM ra đây hành nghề”.Lê C. nói cậu 25 tuổi, nhưng nhìn gương mặt C. mới chỉ chừng 16. So với cậu bạn Trần K. đi cùng, C. trông còn trẻ hơn nhưng lại tỏ ra sành sỏi hơn trong nghề. Theo lời kể của C. thì cơ sở massage nơi C. đầu quân hiện có 12 người đang làm việc: “Quá nửa là người Nam, cũng quá nửa là dân gay, chỉ một ít là giai thẳng (giai thẳng là thuật ngữ dùng để chỉ những đàn ông không bị gay nhưng vẫn sinh hoạt tình dục với dân gay). Tất cả chỉ vì tiền thôi”.Câu chuyện vì tiền của C. được bắt đầu từ Vĩnh Long: “Chị em đã đi lấy chồng, em gái còn đang học, ba mẹ đều làm ruộng nên thu nhập thấp quá. Lúc đầu em đi làm ở TP.HCM trong một nhà hàng, sau chuyển sang phục vụ trong một quán massage mà nhân viên là nữ phục vụ nam. Một chị thấy em dễ thương đã hỏi có muốn làm nhân viên thay vì bưng đồ phục vụ hay không nên em đã đồng ý”. Thế là vào nghề.Câu chuyện cuộc đời của H. được các giáo dục viên đồng đẳng kể lại với nhiều thông cảm. H. có lẽ là người đàn ông duy nhất phải bán dâm nuôi con vì vợ đã bỏ đi ngay sau khi bé được 2 tháng tuổi. “Nó thương con lắm, mỗi tuần cố dành thời gian về thăm con một lần. Từ khi con bé biết nói đến nay tối nào trước khi ngủ nó cũng gọi điện bi bô với con một lúc. Chắc ít ai yêu con như nó” - đồng đẳng viên Th. kể câu chuyện của H. như vậy.“Tôi và vợ làm việc cùng trong một nhà hàng, gia đình vợ có điều kiện hơn, còn nhà tôi thì nghèo. Khi chúng tôi đến với nhau không được gia đình nhà vợ chấp thuận nên ngay từ đầu đã không ổn, nhưng lúc ấy bởi thương nhau nên cứ sống chung”. Rồi vợ H. có bầu nên gia đình phải cho tổ chức cưới.Nhưng khi về nhà chồng ở Vũng Tàu sinh con thì vợ H. thất vọng quá. Nhà H. có đông anh chị em và cuộc sống gia đình rất khó khăn. Sinh con chưa đầy hai tháng, vợ H. để đứa bé lại cho bố mẹ chồng nuôi rồi lên TP.HCM tiếp tục làm việc trong nhà hàng.“Từ bấy đến nay cô ấy không về thăm con lấy một lần. Cháu lớn lên nhờ sự chăm sóc của ông bà, chỉ vì tôi không có tiền mà cô ấy bỏ cả con nên tôi quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để lo cho con” - H. bắt đầu kể về công việc của mình như thế.Vì có quyết tâm để kiếm tiền nên khách nào gọi H. cũng đi, nam và nữ: “Bây giờ lượng khách nam và nữ của tôi như nhau, mỗi lượt trung bình 300.000 đồng. Tôi đã dạt qua nhiều nơi từ Vũng Tàu đến Cần Thơ rồi lên TP.HCM, cứ xoay vòng như thế. Chỗ này chán tôi chuyển sang nơi kia và ngược lại”. Tâm lý khách hàng chỉ thích những người mới nên việc chịu di chuyển từ nơi này đến nơi kia khiến cho lượng khách hàng không bị hụt đi dù tuổi H. cũng đã khá cao. “Tôi phải kiếm thật nhiều tiền. Vì không có tiền thì chẳng biết làm gì. Nếu muốn có nhiều tiền mà không đi bán dâm thì tôi cũng sẽ làm chuyện phạm pháp khác và bị bắt bỏ tù thôi” - H. nói.____________