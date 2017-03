Thân phận mại dâm nam - Kỳ 4: “Tai nạn nghề nghiệp”

Trong một câu lạc bộ giải trí dành cho phụ nữ ở Bangkok - Ảnh: Bangkok Post



Theo kết quả nghiên cứu của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TB&XH năm 2012, dựa trên cơ sở khảo sát 189 nam thanh niên hành nghề mại dâm tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM:



- Độ tuổi hiện đang bán dâm: 25,9% từ 16-20 tuổi; 36% từ 21 - 25 tuổi; 20,6% từ 26 - 30 tuổi; 17,5% lớn hơn 30 tuổi.



- Độ tuổi bắt đầu làm mại dâm: 23% dưới 18 tuổi; 57,8% từ 19 - 24 tuổi; 15,5% từ 25 - 30 tuổi; 3,7% lớn hơn 30 tuổi.



- Học vấn: 30% học hết THCS; 45,2% học hết THPT, 19% có trình độ đại học, cao đẳng và 9% học hết tiểu học.



- 52,9% có công việc có thu nhập khác ngoài nghề làm mại dâm.



- Hiện tại đang hành nghề có 86,2% độc thân; 4,2% ly thân, ly hôn; 9,5% có vợ chồng hoặc chung sống như vợ chồng.



- Trước khi làm nghề mại dâm: 92% độc thân; 53% đã kết hôn; 2,7% góa hoặc ly hôn; độ tuổi trung bình làm nghề là 21,5 tuổi.



- 70,4% làm việc độc lập; 24,3% có người quản lý trong nhà hàng khách sạn, các địa điểm dịch vụ, cơ sở giải trí.



Mại dâm nam nhộn nhịp ở Bangkok



Có hơn chục tụ điểm mại dâm nam hoạt động ngầm nhưng không kém phần nhộn nhịp ở Bangkok (Thái Lan). Tờ Bangkok Post trong bài xâm nhập thế giới này cho biết khách hàng đến mua vui thuộc đủ loại từ phụ nữ có chồng đến du khách nước ngoài. Một câu lạc bộ cao cấp cung cấp các trai bao có học thức, ngoại hình bảnh bao cho biết họ thường tiếp những ca sĩ nổi tiếng và phụ nữ quyền lực.



Trong vụ phá động mại dâm nam đồng tính Hero tại Bangkok năm ngoái, tờ Bangkok Post đưa tin các mại dâm nam tại đây phục vụ với giá 600 baht (khoảng 20 USD) cho mỗi giờ mátxa và thêm 1.000 baht nếu đi đến Z.



Một thực tế không thể phủ nhận là có không ít phụ nữ đi mua dâm vì nhu cầu sinh lý. Theo Nguyễn Văn Y., một mại dâm nam đang hành nghề ở Bình Tân (TP.HCM), hầu hết phụ nữ đi mua dâm đều thành đạt và lớn tuổi, người trẻ nhất cũng hơn 40 tuổi. Những phụ nữ này, theo Y., hầu hết đều trải qua mỹ viện: bơm ngực, bơm mông... nên khi "phục vụ" họ rất cực."Chẳng may chạm tay "bể đồ" thì không chỉ tiền công không được trả mà còn bị bắt đền. Bể một bên ngực phải đền cả 15 triệu đồng như chơi".Nói về chuyện này, H. (người bán dâm nuôi con được nêu trong số báo trước) cho biết thêm: "Tôi vẫn ngại tiếp khách nữ vì nhiều lẽ, thứ nhất thời gian dành cho họ nhiều hơn, yêu cầu của họ cao hơn và rủi ro cũng nhiều hơn nếu lỡ tay chạm mạnh phải những bộ phận cơ thể đã phẫu thuật thẩm mỹ". Nếu xảy ra trường hợp này, các mại dâm nam không những không được trả tiền công mà còn phải bỏ tiền túi ra để đền cho khách. V. cho biết: "Các khách hàng nữ thường đi bơm ngực, nếu vô tình mạnh tay quá lỡ túi silicon vỡ ra thì lãnh đủ".Nhưng chuyện mà các mại dâm nam thường đề cập nhiều nhất là tình trạng bạo dâm của khách. Dường như tất cả mại dâm nam mà chúng tôi tiếp xúc đều khẳng định họ đã hơn một lần bị khách hàng bạo dâm, trong đó nhiều nhất là các gay. H., một mại dâm nam ở TP.HCM, cho biết: "Nhiều khách gay có những hành vi tình dục rất kỳ dị, thậm chí nhiều khách hàng yêu cầu tôi đánh thật đau họ mới thỏa mãn".Lần bị bạo dâm làm cho H. nhớ nhất là lần anh phải tiếp một ông gần 60 tuổi. "Vị khách này muốn trói tôi lại để hành sự nhưng tôi không chịu, sau đó ông ta có những hành vi như cào cấu, cắn... Tôi dọa nếu tiếp tục như vậy tôi sẽ chấm dứt, ông ấy mới thôi" - H. kể.Còn B.G. dù mới hơn một năm hành nghề cũng đã quá nhiều lần đối phó với các tình huống này. "Nếu thấy khách hàng có những hành vi kỳ quặc tôi dọa sẽ la lên, bởi mấy "chả" rất sợ người khác biết"...Trong khi đó mặc dù ít hơn so với các khách nam, nhưng thỉnh thoảng cũng có trường hợp mại dâm nam bị khách nữ hành hạ bằng vũ lực. "Có những quý bà cỡ trên 70kg chồm lên người và cắn, làm tôi muốn tắt thở" - H. nhớ lại.Thường trai mại dâm chủ yếu đi khách từ "tụ điểm", ở đó các ông chủ đôi khi cũng là dân gay có nhiều mối khách quen. "Đến đó tương đối an toàn. Tuy nhiên, không phải vậy mà không xảy ra chuyện bị lừa tiền, bị ăn cướp" - L.C., một mại dâm nam đang hoạt động ở khu vực Quán Thánh, Hà Nội, cho biết. L.C. nói: Khách điện thoại rồi nhắn tin địa điểm bảo em đến trước, lúc đầu tới họ bảo cởi đồ ra để chơi đánh bài. Chơi được một lúc họ bảo đi tắm, em vào và vẫn để quần áo ở ngoài phòng. Tắm xong họ bảo ra ngoài có tí việc, bảo em ngồi chờ. Chờ một lúc gọi điện thoại thì họ tắt máy nên em đành mặc quần áo về. Lúc xuống lễ tân trả phòng kiểm tra bóp thì chẳng còn đồng xu nào...".Bị lừa như L.C. không phải là hiếm. Một mại dâm nam hoạt động tại quận 8, TP.HCM còn kể câu chuyện khác là khách gọi đến khách sạn, sau đó bị đánh thuốc mê. Đến lúc tỉnh dậy khách đã đi mất cùng toàn bộ giấy tờ, tiền bạc.Trong một lần đi khách, Lê Gia B. (Tân Bình) không chỉ bị xù tiền công mà còn bị đối tượng móc luôn cả ví. "Thằng này khốn lắm, sau khi xong việc hắn bảo em vào nhà tắm. Khi em đang ở trong nhà tắm thì hắn nói ra ngoài nghe điện thoại tí, ai ngờ nó lấy ví của em rồi chuồn luôn, làm em phải mất công về quê làm lại giấy tờ, tốn hết mớ tiền".Bị bạo dâm, bị xù tiền hoặc bị ăn trộm ăn cướp không còn là chuyện mới và lạ đối với các mại dâm nam. Bởi vậy, các mại dâm nam hiện nay thường tránh tìm khách hàng trên mạng. "Các trang mạng mua bán dâm đầy rẫy, họ thường trả tiền công cao. Hiện có nhiều nam bán dâm không thuộc bất kể tụ điểm hoặc đường dây nào mà tự hành nghề, tự môi giới cho mình qua mạng" - Trương Duy H. ở Hà Nội cho biết.Tìm khách hàng qua mạng không tốn tiền cho "cò" hay chủ chứa nhưng cách này tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro, nhất là việc bị xù tiền hoặc gặp phải lừa đảo và bệnh tật. "Một lần tôi được rủ đi Hạ Long cùng khách tìm trên mạng. Khi xuống tới nơi mới biết mình không chỉ phải tiếp một người mà ba người. Nhà khóa cửa chặt, không thể nào thoát ra được, cảm giác ghê sợ nhưng buộc phải làm, cuối cùng một xu cũng không được trả. Tôi có cảm giác y hệt mình bị cưỡng bức mà không thể làm gì được. Thậm chí lần đó tôi đã bị chảy máu rất nhiều" - một gay hành nghề mại dâm tại Hà Nội đã chua chát kể như vậy.