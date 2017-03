Ảnh minh họa cho phóng sự về mại dâm nam trên Phnom Penh Post - Ảnh: Phnom Penh Post





Những thế giới ngầm

Rủi ro

Theo TRẦN PHƯƠNG (TTO)



Để né tránh luật pháp, mại dâm nam tại nhiều nước hoạt động ngầm. Tại Bangkok, Thái Lan, nạn mại dâm từ lâu trở thành một phần của cuộc sống về đêm, nhưng ít ai biết dịch vụ tình dục nam diễn ra kín đáo ở nhiều câu lạc bộ khắp thành phố.Thế giới đằng sau những cánh cửa dán bảng “cấm chụp hình” được canh giữ nghiêm ngặt là những cuộc mua vui của khách hàng nữ lẫn đồng tính nam. Điều tra viên của Bangkok Post, trong vai một khách hàng đi tìm của lạ tại một câu lạc bộ, mô tả các vũ công nam uốn éo dưới ánh đèn mờ của sân khấu có những gương mặt với tuổi đời chỉ khoảng 16. Quản lý nhóm vũ công, Kai, quảng cáo câu lạc bộ cũng cung cấp dịch vụ tận nhà.“Gọi cho tôi và tôi sẽ mô tả chi tiết về trai của chúng tôi, từ tuổi, màu da đến kích thước hàng họ” - Kai nói.Nhưng trong một câu lạc bộ cao cấp không tên trên một cao ốc, không khí hoàn toàn khác, sang trọng, lịch sự hơn và chỉ dành cho những khách hàng giàu có. Với giá đắt đỏ, mỗi ly nước có giá đến 1.000 baht, câu lạc bộ này cung cấp những chàng trai bảnh bao cho các quý bà.Tại Campuchia, nhiều mại dâm nam đi vào con đường bán thân vì gia cảnh nghèo hoặc bị gia đình đuổi khỏi nhà do không chấp nhận giới tính thật của họ.“Bán dâm cũng giống như làm một nô lệ, không phải như điều mọi người vẫn nghĩ” - Pito, một mại dâm nam 24 tuổi, kể với Phnom Penh Post. Anh luôn phải quan hệ tần suất cao để đổi lấy khoản tiền 20 USD/lần. Nhiều mại dâm nam cho biết họ mắc kẹt và không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này vì thiếu nghề nghiệp và sự ruồng bỏ của xã hội.Nhưng ngược lại, thế giới trai bao tại Nhật Bản lại là một ngành công nghiệp màu mỡ với sự tham gia của cả người nước ngoài, cây viết Sam de Brito ghi nhận trên tờ Sydney Morning Herald.Một thống kê năm 2004 của Guardian cho thấy có hơn 100 câu lạc bộ cung cấp trai bao cho các quý bà trên toàn nước Nhật.Trên một trang web cung cấp trai bao trực tuyến, đoạn quảng cáo khẳng định cung cấp “dịch vụ xã hội và riêng tư cho các phụ nữ bận rộn”, kèm theo danh sách hàng loạt thành phố hoạt động và danh sách thông tin chi tiết các trai bao.Nhưng dù là dịch vụ nào, các mại dâm nam cũng đối mặt với rủi ro lớn. Nếu không được ngăn chặn sẽ là nguồn lây lan HIV cao thứ hai thế giới.Phnom Penh Post cho biết kể từ khi luật chống buôn người ra đời năm 2008, mại dâm nam ở Campuchia rút sâu vào các cơ sở matxa hay quán karaoke. Kim Poly, người tuyên truyền sức khỏe nam giới Campuchia, cho biết hầu như rất khó đưa giáo dục phòng chống AIDS đến với thế giới bán dâm nam. “Rất khó để chỉ họ cách sử dụng bao cao su và tuyên truyền về thử máu, nên họ rất dễ bị nhiễm HIV” - bà Poly nói. Nhiều đối tượng cũng không có khả năng tài chính đến các phòng khám.Thống kê của cơ quan y tế Thái Lan công bố ngày 28-6 cho biết tỉ lệ nhiễm HIV và giang mai trong cộng đồng quan hệ đồng tính nam ở Bangkok đang tăng mạnh. Tỉ lệ mắc giang mai nhảy vọt từ 5% năm 2005 lên 12,5% năm 2011. Trong khi đó tỉ lệ nhiễm HIV tăng từ 24,5% lên 29,4%. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh “nhu cầu cấp thiết phải can thiệp để làm giảm sự lây lan HIV trong cộng đồng này”.Cho đến nay, sự giúp đỡ dành cho cộng đồng mại dâm nam chủ yếu đến từ các tổ chức phi chính phủ hoặc các nhà hoạt động xã hội. Tại Chiang Mai (Thái Lan), các tình nguyện viên theo chân các mại dâm nam đến các nơi họ hoạt động từ quán bar, spa, xông hơi, công viên đến cả nhà vệ sinh công cộng để tuyên truyền an toàn tình dục. Họ sử dụng các biện pháp từ tranh ảnh, hình động cho đến các thiết bị điện tử để tiếp cận và nghiên cứu về các đối tượng mại dâm nam.Còn tại Phnom Penh (Campuchia), Tổ chức Hành động vì sức khỏe tình dục cho biết họ cũng tham gia tuyên truyền và phát bao cao su miễn phí cho các mại dâm nam. Một tổ chức khác tại Phnom Penh là Daughters tập trung vào việc dạy nghề cho các mại dâm nam, tổ chức các sự kiện xã hội, các lớp giải trí để họ có thể tìm lại cuộc đời.“Có nhiều thứ quan trọng hơn cả tiền - Aung, một mại dâm nam ở Chiang Mai nói, trên tay cầm tờ giấy kết quả âm tính HIV - Sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc”. Sau lần chết hụt, Aung cho biết anh sẽ bỏ nghề.