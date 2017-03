‘Thập kỷ vàng’ Trung Quốc-Anh

Kinh tế Anh-Trung Quốc qua những con số Theo thống kê của The Guardian, trong khi lượng xuất khẩu từ Anh đến các thị trường lớn khác tại Mỹ và châu Âu từ năm 2004 đều có chiều hướng suy giảm, lượng xuất khẩu sang TQ vẫn tăng đều đặn từ 1,3% lên 4,8%. Ở chiều ngược lại, Anh cũng là địa điểm đầu tư được các công ty TQ ưa thích nhất tại khu vực. Theo Tập đoàn Rhodium và hãng tư vấn Baker McKenzie, lượng đầu tư từ TQ vào Anh trong năm 2014 đã lên đến gần 5,1 tỉ USD, nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào. Tổng mức đầu tư từ TQ vào Anh trong 14 năm qua đã đạt trên 16 tỉ USD, lớn hơn nhiều so với các nền kinh tế lớn khác của châu Âu như Đức (8,4 tỉ USD), Pháp (8 tỉ USD) và Bồ Đào Nha (6,7 tỉ USD). “Kiến trúc sư trưởng” là ai? Trang The Guardian bình luận nhân tố tác động lớn nhất đối với quyết định đẩy mạnh “thời kỳ vàng” giữa Anh và TQ chính là Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne. Trong chuyến viếng thăm đến TQ vào tháng 9-2015, vị bộ trưởng này đã được truyền thông TQ đánh giá cao vì cách tiếp cận “thực dụng” và thái độ “khiêm tốn” của ông. Michel Hockx, Giám đốc Học viện TQ tại ĐH London, nhận định chính sách gây cảm tình của George Osborne được thể hiện rõ nhất khi ông sẵn sàng bỏ qua tất cả bất đồng về quan điểm giữa hai nước để viếng thăm khu vực Tân Cương, TQ. Động thái này dù bị chỉ trích mạnh mẽ bởi truyền thông Anh đã tạo nên một ấn tượng mạnh đối với Bắc Kinh. Tờ Thời Báo Hoàn Cầu còn mô tả ông Osborne như “vị quan chức phương Tây đầu tiên trong vài năm trở lại đây sẵn sàng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế khu vực, thay vì tìm kiếm những sai lầm trong vấn đề nhân quyền”. Cũng chính Osborne trong chuyến công du đó đã đề cập việc hợp tác lâu dài trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân giữa Anh và TQ - tiền đề quan trọng do khoản đầu tư khổng lồ của TQ vào dự án Hinkley ngày 21-10 vừa qua. Trong tầm nhìn được Osborne đề ra, TQ đến năm 2025 sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Anh, chỉ xếp sau Mỹ.