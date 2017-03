Thấy gì từ chuyến thăm của ông Obama?

Chuyến thăm ngắn và bước đi dài Tờ The Washington Post bình luận các chuyến thăm của tổng thống Mỹ luôn có sức hút đặc biệt với mọi quốc gia. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Từ nửa cuối năm 2015, thông tin ông chủ Nhà Trắng, lãnh đạo của cường quốc số một thế giới, có ý định thăm Việt Nam xuất hiện nhiều làm nóng các diễn đàn khoa học lẫn đời sống. Hình dung một cách vĩ mô, chuyến công du này, như phía Mỹ tuyên bố hôm 18-5 (giờ địa phương) nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác mới với các nước đang gia tăng vị thế trong khu vực như Việt Nam và thắt chặt quan hệ với các đồng minh như Nhật Bản, vốn được Mỹ xem là “trái tim” trong chiến lược tái cân bằng ở châu Á. Chuyến đi sẽ củng cố thêm niềm tin về sự hiện diện của Mỹ tại châu Á hay Tuyên bố chung Sunnylands được đưa ra sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN hồi đầu năm nay. Thời lượng ông Obama làm việc tại Việt Nam không nhiều nhưng có thể nhìn thấy những hướng mở cho sự phát triển cả hai bên, khi niềm tin Việt-Mỹ đang theo xu hướng cải thiện tích cực. Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), vốn nhấn mạnh sự phát triển và tiềm năng của mối quan hệ kinh tế Việt-Mỹ dự kiến sẽ là trọng tâm thảo luận. Không chỉ Nhà nước, mà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, đoàn thể và thậm chí là nông dân đang trông chờ vào những thỏa thuận thương mại tiềm năng mà cả Mỹ và Việt Nam có thể mang lại. Trong khi đó, lĩnh vực hợp tác an ninh-quốc phòng kỳ vọng sẽ thúc đẩy giải pháp thực thi luật pháp quốc tế giải quyết tranh chấp biển Đông, nâng cao năng lực an ninh hàng hải, thảo luận gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Không thể kỳ vọng chuyến thăm này khiến tình hình biển Đông tiến triển tốt hơn ngay lập tức nhưng đó sẽ là một mắt xích trong tiến trình đối trọng một Bắc Kinh liên tục leo thang không có dấu hiệu dừng trong thời gian tới. Quan hệ nhân dân Việt-Mỹ cũng sẽ bắt đầu “nhộn nhịp” hơn khi ĐH Fulbright Việt Nam ra đời; hơn hàng chục ngàn thanh niên đang theo đuổi chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI); hàng ngàn doanh nhân cùng cộng đồng doanh nghiệp hai bên phấn khởi chuẩn bị tâm thế cho những cơ hội mới theo ngay sau chương trình nghị sự của ông Obama. Quan hệ Việt-Mỹ kể từ sau bình thường hóa đến nay trải qua nhiều sự kiện được ví là “bước tiến dài”. Sau những bước đi tương đối nhanh, có thể hình dung Mỹ đang bắt đầu đi vào chiều sâu đối với các vấn đề mang tính lợi ích chung, quan tâm chung hơn là tốc độ. “Kỳ vọng Obama” trong chuyến đi này sẽ không chỉ có giá trị trong ngắn hạn mà còn trung và dài hạn cho quan hệ song phương.