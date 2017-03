Thầy ‘thổi’ chữa bệnh ở An Giang

Ông Trình Minh Tụ, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình, huyện An Phú (An Giang) xác nhận ông Danh đã chữa bệnh rất lâu. Hằng ngày có cả trăm người đến chữa bệnh và ngủ qua đêm nên địa phương thường xuyên kiểm tra hành chính và nhắc nhở bà con giữ gìn an ninh trật tự. “Thực tế trị bệnh khỏi hay không, số lượng bao nhiêu thì chưa nắm được. Các loại thuốc đó tôi nghe nói chỉ làm mát thôi, không chữa hết bệnh nan y đâu!” - ông Tụ nói.