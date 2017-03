Thi thể cô gái úp mặt xuống vuông rau muống

Giọng người nói trong điện thoại có vẻ gấp gáp, run run nhưng thiếu úy Út Thương - trực ban Công an P5Q8 vẫn nhận ra người quen là chú Tám tổ trưởng dân phố khu phố 3, P5Q8. Gần nửa tiếng sau, Ban chỉ huy Công an quận 8 cùng tổ công tác gồm cảnh sát hình sự (CSHS), kỹ thuật hình sự đến hiện trường. Ngay giữa vuông rau muống chỉ khoảng 40 - 50m2 là một xác người trong tư thế nằm úp mặt xuống bùn...

CÔ GÁI TRẺ LÀ AI?

Trong ánh đèn pin, các điều tra viên cẩn thận rà soát thật kỹ hiện trường xung quanh trước khi tiếp cận xác chết. Khảo sát dấu vết gần nơi nạn nhân, các điều tra viên phát hiện một bịch đậu phộng đã bóc dở và ăn hết 1/3, một tờ giấy 500 đồng xếp làm tư, một đôi dép màu trắng.

Hiện trường vụ giết người

Nạn nhân là một cô gái, tuổi trạc 20, đầu nạn nhân nằm cách bờ ruộng khoảng 20cm, bùn ngập xuống tận mang tai. Nạn nhân mặc một chiếc quần tây màu xanh thẫm, có may túi sau phía bên phải, áo sơ mi trắng may theo kiểu vạt bầu. Chân trái ở tư thế hơi co lên, chân phải duỗi thẳng, ngón trỏ hằn lên dấu vết cho thấy từng đeo nhẫn nhưng không có chiếc nhẫn tại hiện trường. Cổ tay phải cũng có dấu đeo đồng hồ nhưng chiếc đồng hồ cũng biến mất. Rất có khả năng nạn nhân chết ngạt trong khi bị hung thủ khống chế một tay lúc dìm đầu xuống bùn.

Những dấu vết hiện trường để lại có thể nhận định đó là vụ án mạng. Nhiều khả năng nạn nhân bị dìm chết trong vuông rau muống. Mục đích của hung thủ có thể nhằm cướp tài sản của cô gái. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vùng cổ bên phải, sát với cột sống có vết tụ máu, yết hầu có những điểm xuất huyết nhẹ. Từ thanh quản đến phế quản, dạ dày đều có bùn và thức ăn. Dựa vào mẫu thức ăn trong dạ dày có thể nhận định nạn nhân trước khi chết đã ăn bánh mì bì, ớt. Màng trinh của nạn nhân còn nguyên đã loại trừ việc bị hiếp dâm trước khi bị giết. Dựa vào kết quả khám nghiệm, các bác sĩ pháp y nhận định cô gái đã bị bóp cổ, dìm chết trong vuông rau muống vào chính buổi tối phát hiện xác tử thi. Nhưng cô gái này là ai?

Ngay buổi sáng hôm sau, nhiều mũi trinh sát được tung về địa bàn xung quanh khu vực phát hiện xác chết để nắm tình hình, rà soát tất cả từng chi tiết nhỏ nhất. Anh Nguyễn Thanh (SN 1970, ngụ P5Q5) là người đầu tiên phát hiện ra sự việc cho biết, khoảng 19 giờ ngày 18-12-1988, Thanh cùng đứa em ruột là Nguyễn Văn từ nhà đi vào chòi vịt rất gần vuông rau muống thì thấy có hiện tượng lạ dưới vuông rau. Qua ánh đèn dầu tù mù, hai anh em lại gần và phát hiện có người nằm giống xác chết. Lúc bấy giờ cả hai sợ hết hồn nên quay ra chạy thục mạng về nhà. Đến giữa đường, cả hai gặp người bạn tên Quang.

Khi gặp được Quang và định thần trở lại, hai anh em Thanh cùng Quang tuy rất sợ nhưng vì tò mò nên trở lại xem. Ngặt nỗi trời quá tối nên cả ba bàn nhau về nhà lấy đèn pin. Lúc này cha của họ là ông Nguyễn Thanh Toàn đang ở nhà, thấy các con quay về lấy đèn pin nên hỏi thì được Thanh, Văn cho hay đã vội vã báo tổ dân phố.

Tiếp xúc với một số người có đi cắt rau muống trong ngày 18-12-1988, điều tra viên được biết vào chiều hôm phát hiện vụ án, trong xóm có bà Mai Ngọc (nhà ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8) đi cắt rau muống cùng một người hàng xóm tên Út Đẹp. Họ ra khỏi nhà lúc 17 giờ nhưng khi đi ngang qua vuông rau nơi phát hiện cô gái nằm chết thì chẳng phát hiện gì. Khi cắt rau xong, hai bà về nhà đến khoảng 19 giờ thì nghe nói ở ngoài vuông rau có xác chết của cô gái.

Qua hai nguồn tin trên, các điều tra viên xác định được thời gian cô gái bị giết nằm trong khoảng sau 17 giờ đến trước 19 giờ ngày 18-12-1988, nhưng hướng điều tra vẫn đang bị bế tắc vì việc đối chiếu dấu tay cô gái ở tàng thư căn cước đã không thấy có dấu tay nào trùng hợp khiến các điều tra viên đau đầu trong việc trả lời những câu hỏi đang xoáy vào tâm trí: “Cô gái này là ai? Từ đâu đến?”.

Sau đó một ngày, có gia đình ở P6Q8 lên công an phường trình báo gia đình có cô con gái tên Nguyễn Thị Kim T. (SN 1971) đi chơi với một người bạn trai vào ngày 18-12-1988 và không thấy về nhà. Nhận tin báo của Công an P6Q8 báo cáo về vụ việc mất tích của con gái họ, các điều tra viên thở phào vì rốt cuộc có thể đây chính là điểm mấu chốt gỡ nút thắt, mở ra bí ẩn về tung tích của cô gái xấu số.

NGƯỜI MẤT TÍCH TRỞ VỀ

Nhưng các điều tra viên đã thật sự thất vọng bởi khi người nhà của cô Kim T. mô tả nhân dạng và cho xem ảnh cộng với thời điểm ra khỏi nhà của cô T. sau thời điểm cô gái ở vuông rau muống bị giết nên các điều tra viên nhận thấy giữa Kim T. và cô gái chết trong vuông rau muống không có điểm nào phù hợp. Tối 20-12-1988, cô T. cũng trở về nhà khiến hướng điều tra truy tìm tung tích nạn nhân vẫn như “bóng chim tăm cá”.

Trong khi các trinh sát vất vả chia nhau đi các ngả nhằm tìm ra tung tích nạn nhân thì trưa 20-12-1988, tại trụ sở Đội CSHS Công an quận 8 xuất hiện một cô gái trạc 25 tuổi là Lê Thị T. (ở quận Tân Bình) cho biết có đứa em tên Lê Thị Vân, xin phép nhà đi qua cầu Chữ Y, quận 8 để gặp bà cửa hàng trưởng xin việc từ chiều 18-12-1988 nhưng không thấy về. Sự việc về cô T. đến trình báo nhanh chóng được báo cáo. Đại úy Chín Hùng - Đội trưởng Đội CSHS Công an quận 8 trực tiếp đến gặp cô gái tại phòng trực ban. Vừa chạm mặt cô gái, Chín Hùng giật mình khi thấy gương mặt này có nét gì đó rất quen. Linh tính mách bảo anh có lẽ đây chính là người mà cả Đội CSHS Công an quận 8 và Đội trọng án Phòng CSHS Công an thành phố cần tìm mấy ngày nay.

Mời cô gái trẻ uống nước, Chín Hùng ân cần động viên cô gái cứ bình tĩnh. Qua lời kể của cô Lê Thị T., thời gian Lê Thị Vân ra khỏi nhà là 16 giờ 30 ngày 18-12-1988. Kết hợp lời mô tả của T. về người em, trinh sát thấy có nhiều điểm trùng hợp với xác chết của cô gái chết trong vuông rau muống nên quyết định đưa T. đi nhận diện nạn nhân. Do chết đã hai ngày, mặt nạn nhân sưng phù và hoàn toàn đổi khác nên chị T. không nhận diện được. Tiễn T. ra về, đại úy Chín Hùng lòng buồn rười rượi, công sức của hàng chục anh em cán bộ, chiến sĩ mấy ngày qua vẫn chưa có kết quả. Trong khi đó, hai trường hợp mất tích trên địa bàn thành phố thì một người đã trở về, người còn lại chưa xác định được. Tuy nhiên, ánh mắt và nét mặt bầu bĩnh ưa nhìn của chị T. thì vẫn cứ ám ảnh anh...

(Còn tiếp)



Theo QUANG HÀ (CATP)