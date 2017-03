'Thị trấn công nghệ' ở Bắc Ninh

Mảng xám... Nhà máy Samsung Bắc Ninh có hệ thống an ninh hoành tráng với dãy máy soi dài hàng trăm mét, với ít nhất 30 cổng soi chiếu liên tục hoạt động; hàng chục nhân viên với thiết bị kiểm tra an ninh, dò kim loại không khác gì ở sân bay. Vấn đề đau đầu của “thị trấn” công nghệ này là nạn... mất cắp. Không chỉ mất những linh kiện bé như camera, màn hình, chip, Nhà máy Samsung còn mất cả những chiếc điện thoại thành phẩm. Đã có trường hợp bị phát hiện trộm đến hàng trăm chiếc điện thoại. Rất nhiều tiểu xảo để đưa các thiết bị, điện thoại ra khỏi hàng rào an ninh. Số nhân viên bị phát hiện lấy đồ, phải đuổi việc đã lên đến hàng trăm. Vì vậy, trừ một số xe chuyên chở lãnh đạo cấp cao của tổ hợp, đến nay bất cứ xe nào từ nhà máy đi ra khi đến cổng, từ lái xe đến khách đều phải rời xe, đi vào khu vực kiểm tra an ninh trước khi được ra về.