Thủ đoạn tống tiền của những “thám tử nhà nghỉ”

Đơn giản vì chẳng ai muốn những chuyện riêng tư bị tung hê ra ngoài. Tâm lý lén lút chính là mảnh đất cho một thủ đoạn tống tiền mới có cơ hội sinh sôi.

Kiếm tiền trên... sự sung sướng của người khác

Thời gian gần đây, xuất hiện các đối tượng xấu chuyên phục kích bên ngoài các nhà nghỉ, quay phim, chụp ảnh các đôi tình nhân bước vào đây với mục đích khống chế, tống tiền. Hầu hết những người đã vào đến "thiên đường sung sướng" này đều với tư tưởng lén lút và ngại người khác biết chuyện tế nhị.

Đối tượng bắt thóp của đám lưu manh này thường là các đôi tình nhân có quan hệ "ngoài luồng" kiểu "Ai chẳng có một thời để thương và để nhớ. Ai chẳng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ". Cứ thấy đôi nào mà một người vào trước, một người vào sau hoặc cô gái bịt khẩu trang như Ninja còn chàng trai thì phóng vào là yêu cầu lễ tân che biển số xe là đám lưu manh bám riết. Rồi những ông, bà đi nhà nghỉ mà trong trang phục tập thể dục hoặc vác theo cả vợt cầu lông, tennis... Đối tượng thứ hai để kiếm ăn là những mối tình ban trưa, những cuộc hẹn hò công sở chớp nhoáng.

Phạm Hồng Mây đã tống tiền nhiều đôi tình nhân đi nhà nghỉ

Đối tượng dễ kiếm ăn nhất của đám lưu manh có lẽ là học sinh, nam thanh nữ tú choai choai, bỏ trường chui vào nhà nghỉ. Những cặp tình nhân trẻ con kiểu này thường dễ dọa và bắt thóp nhất.

Đã có những vụ án chiếm đoạt tài sản từ thủ đoạn trên, đặt ra cảnh báo mới về một loại tội phạm mới. Trước đây thì nỗi sợ hãi trong nhà nghỉ thường là: Nghiện xông vào phòng xin tiền; bị trộm cắp; bị nhân viên nhà nghỉ cài camera ghi cảnh nóng tung lên mạng hay nếu có gái mại dâm ở cùng thì sợ bị Công an kiểm tra xử lý. Nay, còn có thêm nỗi sợ hãi mới là việc ra khỏi nhà nghỉ thì bị các "thám tử nhà nghỉ" bám như đỉa đói về tận nhà dọa báo cho gia đình. Quả là nhà nghỉ đôi khi cũng không còn là thiên đường riêng tư và sung sướng như người ta vẫn gọi.

Phóng viên đã tình cờ bắt gặp lá thư của chị Lê An (xin được thay đổi tên họ và không công khai địa chỉ) tâm sự về vụ việc chị đi vào nhà nghỉ với bạn trai đã bị các đối tượng xấu theo dõi, bám theo và đe dọa. Thật may, trong tình huống này, người phụ nữ đầy bản lĩnh này đã tránh được cái bẫy do kẻ xấu giăng ra. Chị viết bức thư như một lời cảnh báo về một thủ đoạn mới của đám lưu manh, nhắc nhở những người thường vào các nhà nghỉ, khách sạn phải cảnh giác.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ tỉnh táo và bản lĩnh như chị Lê An và không phải tên lưu manh nào cũng "nghiệp dư" và non tay như kẻ đe dọa chị. Đã có nhiều người, đặc biệt là những phụ nữ trẻ tuổi, các nữ sinh tuổi đến trường đã không thể vượt qua. Trước khi tìm hiểu câu chuyện trong bức thư của người phụ nữ bản lĩnh này, chúng tôi xin kể vụ việc một nữ sinh sa bẫy. Vụ việc xảy ra được Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thụ lý.

Bắt thóp những nữ sinh đi học trong... nhà nghỉ

Theo điều tra của Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, chủ mưu của vụ đe dọa tống tiền này là Phạm Hồng Mây (47 tuổi, ngụ phường 13, quận 4, TP.HCM).

Phạm Hồng Mây vốn bê tha từ thuở thanh niên, lại thêm tật nghiện rượu nặng, chẳng nghề ngỗng gì nên mãi đến tuổi "đầu 4" mà không có cô nào thèm làm vợ. Nhiều lần có hành vi trộm cắp, cướp giật, Mây từng 2 lần ra tòa, đi bóc lịch tổng cộng là 6 năm. Ra tù, thói bê tha thích nhậu mà không muốn làm lại "tái phát".

Thấy thiên hạ có phong trào đi nhà nghỉ, khách sạn, lại thấy hiện tượng ngoại tình ngoài vợ, ngoài chồng nở rộ, rồi đám học sinh cũng lén lút thế là Mây ngẫm ra trò kiếm tiền bất lương. Mà kiếm tiền từ nhà nghỉ như xưa, tức là cái trò đặt camera quay lén các đôi hành sự trong phòng cũng khó, mà không cẩn thận là đám lễ tân đánh cho què giò. Mây mới nghĩ đến chuyện phục kích ngoài cửa các nhà nghỉ, nhắm vào các đối tượng vào đây một cách lén lút, sợ người khác biết để đe dọa. Nghèo rớt mồng tơi, bao nhiêu tiền nhậu hết, Mây chẳng có nổi một xu để mua máy ảnh, máy quay phim để ghi hình các đôi đi vào nhà nghỉ, thôi đành "tay không bắt giặc".

Một khu nhà nghỉ

Trưa ngày 18/10/2010, Mây phóng xe máy lên quốc lộ 50 từ TP.HCM về Long An với quyết tâm ít nhất phải kiếm được vài triệu đồng mới về lại nhà. Qua đoạn xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, Mây ngó thấy một đôi nam nữ đi từ nhà nghỉ ra. Cả hai đều mặc nguyên đồng phục đến trường màu trắng, đoán biết đây là một đôi "tình nhân non" trốn học đi nhà nghỉ, Mây lập tức cho vào tầm ngắm. Thường thì đám học sinh lớn trước tuổi này vào đây lén lút, chỉ cần dọa báo cho nhà trường, bố mẹ, bạn bè hoặc dọa tung phim ảnh lên mạng thì sợ phát khiếp.

Phóng xe tà tà theo, chờ đến đoạn 2 cô cậu học trò chia tay nhau, Mây mới bám theo cô nữ sinh. Đến đoạn vắng, Mây lao xe lên, ép cô gái vào lề đường rồi trở mặt nghiêm như "phụ huynh": "Các cháu mới học sinh đang đi học mà đã dắt nhau vào nhà nghỉ làm chuyện tầm bậy tầm bạ thế này. Chú mách bố mẹ, mách thầy cô giáo. Chú quay phim chụp ảnh hết rồi".

Cô nữ sinh mặt non choẹt hoảng quá, cứ nước mắt ngắn nước mắt dài, Mây bồi thêm: "Chú báo cho Công an, bạn trai cháu còn bị bắt vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên". Đến đây thì cô bé van nài, "chú đáng kính" lúc này mới trở cái bộ mặt nghiêm sang bộ mặt xin tiền trơ như thớt: "Kiếm chú mấy đồng đi nhậu, chú bỏ qua cho. Đưa đây 1 triệu".

Cô nữ sinh vừa sợ mất thể diện, bạn bè, nhà trường, bố mẹ biết thì không còn mặt mũi nào đi học liền ngoan ngoãn lục túi tìm tiền đưa cho Mây. Không đủ số tiền 1 triệu đồng theo yêu cầu, Mây bắt cô gái phải chạy đến nhà người quen mượn đúng số tiền như Mây đề nghị.

Thấy kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Mây lại tích cực bám lấy bên ngoài các nhà nghỉ gần đó để hành nghề. Đối tượng nhắm đến của Mây đương nhiên là đám học sinh và những cuộc tình lén lút.

Hai ngày sau, Mây quay trở lại đoạn đường ngày hôm trước, lần này cũng bắt gặp đôi nam nữ là học sinh vào "yêu nhau". Với thủ đoạn cũ, Mây chiếm đoạt của cô gái 500 ngàn đồng một cách ngon lành.

Liên tiếp các ngày sau đó Mây kiếm tiền bằng cách trên, khống chế thêm 3 cô gái là nữ công nhân ở Khu công nghiệp Tân Kim, huyện Cần Giuộc chiếm đoạt 3 triệu đồng mà không tốn chút mồ hôi. Có tiền, Mây lại về TP.HCM nhậu nhẹt, tiêu xài.

Hầu hết, những người bị tống tiền kiểu này thường không dám hé răng, vì rằng số tiền không quá lớn mà chuyện vào nhà nghỉ thì lại tế nhị và... khó nói vô cùng. Vậy nên, ít ai lại đi báo Công an và các đối tượng tống tiền kiểu này cũng ít khi bị xử lý. Như trong trường hợp của kẻ "tài năng có hạn khốn nạn có thừa" Phạm Hồng Mây thì việc hắn sa lưới pháp luật cũng không phải là do người bị hại tố cáo mà là do tham quá nên bị quần chúng nhân dân phát hiện, gô cổ nộp cho Công an.

Phạm Hồng Mây sau khi gây ra một loạt các vụ theo dõi, đe dọa các cô gái đi ra từ nhà nghỉ, kiếm tiền triệu mà không tốn một giọt mồ hôi đã về TP.HCM nhậu nhẹt, chơi bời xả láng. Mấy hôm sau hết tiền, Mây quay lại khu nhà nghỉ dọc quốc lộ 50 ở xã Trường Bình, Cần Giuộc, Long An để tiếp tục "bóp cổ móc họng" tiếp những người vừa trong nhà nghỉ ra.

Mây đậu xe bên hàng cây đối diện khu nhà nghỉ và quan sát dòng người ra vào tấp nập. Ban trưa quả là thời điểm vàng cho nhiều đôi tình nhân, nhiều cuộc tình công sở, trường học. Mây lựa chọn một đôi trai gái trẻ mà cô gái còn mặc nguyên đồng phục học sinh để bí mật bám theo.

Sau khi từ nhà nghỉ đi ra, cô gái được chàng trai thả trước bãi gửi xe rồi mỗi người đi một hướng. Thời cơ đến, Mây phóng xe lên đi song song rồi nói nhẩn nha: "Chú thấy các cháu đang đi học mà đã vô nhà nghỉ làm chuyện người lớn. Hư quá! Chú phải mách bố mẹ cháu mới được". Nữ sinh Nguyễn Thanh N. (17 tuổi) như bị điểm đúng huyệt, chỉ biết cầu xin, thế là Mây lại vòi tiền. Cô gái phải chạy vào nhà người quen ven đường vay 500 nghìn đồng giao nộp nhưng Mây quyết moi đủ 1 triệu đồng mới chịu buông tha.

Cò kè bớt một thêm hai, hồi sau ngã giá "thêm 200 chú cho qua vụ này". Thế là cô gái lại tất tả chạy vào nhà người quen lúc nãy vay. Thấy cô nữ sinh vay nhiều tiền, mặt mày lại tái mét, bà người quen hỏi han thì cô gái òa lên khóc và kể lại sự việc. Thế là, lựa lúc Mây đang vào quán cóc ven đường mua điếu thuốc phì phèo hưởng thụ thành quả thì bà người quen của N. chạy ra đường hô lên một tiếng. Thế là cả mấy chục trai làng với người lao động ngồi đầu ngõ xông ra, tóm lấy Mây dần cho một trận nhừ tử rồi gô cổ lên Công an huyện Cần Giuộc giao nộp.

Công an huyện Cần Giuộc đã khởi tố Phạm Hồng Mây với tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”. "Thám tử nhà nghỉ" Phạm Hồng Mây bị bắt, các thủ đoạn tống tiền bên ngoài nhà nghỉ của hắn cũng được công khai. Trong một thời gian dài, con phố nhà nghỉ dọc Quốc lộ 50 này thưa hẳn. Có lẽ nhiều cặp nhân tình đã bắt đầu giật mình đề phòng trước một thủ đoạn mới.

"Thám tử nhà nghỉ" gặp... vợ chồng sắp cưới

Với những câu chuyện cảnh báo như trên, có lẽ những đôi tình nhân cũng nên cảnh giác để tránh gặp phải việc cống tiền cho đám bất lương. Hà Nội với những con phố nhà nghỉ có mật độ dày đặc như Gia Lâm, Trần Duy Hưng, Giáp Bát... đương nhiên sẽ là mảnh đất cho thủ đoạn kiểu này hoạt động. Nhất là trong thời buổi công nghệ, điện thoại ghi hình hay các loại camera, máy chụp ảnh được ngụy trang tinh vi, có lẽ cách hiệu quả nhất là những người đi nhà nghỉ khách sạn nên học cách tự bảo vệ mình.

Câu chuyện trong bức thư của chị Lê An ở Hà Nội như chúng tôi đã nhắc ở trên không chỉ là một lời cảnh báo mà có lẽ còn là bài học mà những người vừa đi ra từ "thiên đường sung sướng" nên học để đối phó với những "thám tử nhà nghỉ" bất lương.

"Chúng tôi thường vào một nhà nghỉ quen thuộc, sau đó mỗi đứa sẽ về nhà của nhau vào lúc 7 giờ tối. Cách đây mấy hôm, từ nhà nghỉ ra, chúng tôi chia tay ra về, tôi và bạn trai tôi mỗi người đi một hướng, tôi về nhà với tâm trạng... phấn chấn vui vẻ. Khi về gần đến nhà, có một người đàn ông áp sát xe của tôi, nói với tôi rằng: Em đã bị theo dõi từ nhà nghỉ, có mấy thằng đi theo em và đòi đánh em.

Anh ta nói với tôi rằng tôi bị vợ người yêu tôi thuê theo dõi và sẽ đánh một trận vì ghen tuông. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh ta nói tiếp: "Anh không muốn đánh người, anh muốn giúp em, người ta thuê anh 30 triệu, nếu em đưa anh 20 triệu, anh coi như là không quen biết em". Tôi đã kịp định thần lại, vì tôi biết chắc chắn bạn trai tôi chưa có vợ, và chúng tôi sắp làm đám cưới. Tôi đã nói với người đàn ông đó rằng anh ta nhầm người, và bạn trai tôi chưa có gia đình.

Vậy là sau một hồi đôi co, hắn ta lại lật mặt và nói rằng, nếu tôi không đưa cho hắn ít tiền, thì hắn sẽ nói oang lên cho hàng xóm nhà tôi biết.

Bằng linh cảm của mình, tôi nhận ra rằng tôi đang gặp phải tên lừa đảo chuyên nghiệp, hắn luôn đi theo dõi những cặp tình nhân vào khách sạn, sau đó đeo bám và đòi tiền người khác, đặc biệt là phụ nữ. Hắn đầu tiên là dọa dẫm, sau đó dùng lời nói ngon ngọt, sau đó là đòi tiền. Những phụ nữ yếu bóng vía hoặc có quan hệ mờ ám sẽ ngay lập tức chột dạ và đưa tiền cho những kẻ lừa đảo này.

Về phần của tôi, tôi nói thẳng với hắn ta rằng: Anh đừng có giở trò lừa đảo ở đây, nếu anh thích, anh có thể gọi mấy đứa đàn em của anh đến đây nói chuyện, và nếu muốn, tôi cho anh nói chuyện với bạn trai tôi luôn. Còn nếu anh thích bù lu bù loa lên, thì tôi sẽ báo Công an về việc anh vu khống người khác và làm mất danh dự người khác.

Nói đến đây, hắn ta biết là không làm gì được, liền nổ máy bỏ đi. Tôi viết thư này mong các bạn khác từng đi nhà nghỉ như tôi đọc được và không bị đám lưu manh tống tiền như trường hợp tôi vừa gặp phải".

Lá thư này có lẽ đã là lời tư vấn tốt nhất dành cho những đôi bạn trẻ để đối phó với các "thám tử nhà nghỉ". Thủ đoạn này có thể xem là một hình thức tống tiền kiểu mới mà những người thường đi tìm không gian riêng tư phải hết sức đề phòng.

Theo Hoàng Thắng (ANTG)