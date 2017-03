Thúc heo tăng trọng bằng thuốc cấm

PGS.TS Nguyễn Hữu Đức (Đại học Y dược TP.HCM): Nguy cơ ngộ độc rất cao Salbutamol, clenbuterol là hai hóa chất hoàn toàn được tổng hợp có tác dụng giãn phế quản, do đó được dùng làm thuốc điều trị hen suyễn, điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Từ khi phát hiện các thuốc này có tác dụng làm tăng cân và ảnh hưởng đến sức khỏe, những “thần dược” trên đã bị cấm dùng trộn vào thức ăn cho gia súc, gia cầm. Đây là thuốc chữa bệnh, phải dùng rất thận trọng, trộn vào thức ăn gia súc, gia cầm không chỉ gây hại cho vật nuôi mà ảnh hưởng nguy hiểm cho người nếu ăn phải vật nuôi đó. Các chất clenbuterol, salbutamol có thể giúp heo nuôi mau lớn, tăng khối lượng cơ (gọi là “siêu nạc”, tức có nhiều thịt nạc hơn so với bình thường) nhưng tác hại gây ra khó lường hết được. Người dùng thịt heo nuôi bằng thuốc tăng trọng sẽ có nguy cơ tích lũy trong cơ thể và bị ngộ độc rất cao. Ngộ độc clenbuterol, salbutamol ở người sẽ làm nhức đầu, run tay chân, buồn nôn, gây nhịp tim nhanh, làm tăng hoặc hạ huyết áp, gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Ngoài các loại “thần dược” trên, cũng cần báo động về việc trộn vào thức ăn cho gia súc, gia cầm những chất khác như kháng sinh, hoocmôn, hoàn toàn không vì lý do trị bệnh mà chỉ vì mục đích thúc cho chúng mau lớn, tăng trọng. “Đề kháng kháng sinh” (tức là kháng sinh dùng bừa bãi gây hiện tượng kháng sinh mất tác dụng diệt vi khuẩn), một vấn nạn của toàn thế giới hiện nay, xuất phát phần lớn cũng từ việc sử dụng bừa bãi kháng sinh trong chăn nuôi.