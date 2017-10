‘Thương hiệu’ ông Putin phủ sóng toàn cầu

Hãng tin Tass ngày 9-10 dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhiều doanh nghiệp đã lấy tên ông Putin để đặt tên cho sản phẩm của mình nhằm để nổi tiếng hơn. “Trong bất kỳ trường hợp nào, đây là biểu hiện của sự nổi tiếng và uy tín của tổng thống chúng tôi lan xa khắp nơi trên thế giới” - ông Peskov cho hay.



Sinh nhật lần 65 đặc biệt

Vào dịp sinh nhật 65 tuổi của Tổng thống Putin ngày 7-10 vừa qua, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã tặng người bạn lâu năm một tấm drap trải giường in ảnh hai vị lãnh đạo bắt tay nhau. Tấm drap trải giường này do Công ty dệt may Lenzuolissimi có trụ sở tại Milan (Ý) thiết kế. Phát ngôn viên Peskov từ chối bình luận về phản ứng của Tổng thống Nga với món quà thú vị này nhưng nói đây là một trong những ví dụ việc ông Putin được yêu quý và mến mộ khắp thế giới, theo Newsweek.

Tấm drap trải giường không phải là món đồ duy nhất có hình ảnh ông Putin. Công ty liên doanh Ý-Nga Caviar đã sản xuất hàng loạt vỏ mạ vàng cho các dòng điện thoại iPhone 8, iPhone 8+ và iPhone X có hình ảnh tổng thống Nga. Khi có các sự kiện lớn trên thế giới, công ty này lại tung ra dòng sản phẩm sang trọng để ăn theo mức độ nổi tiếng của ông Putin. Một phát ngôn viên của Caviar trả lời trang tin Lenta.ru rằng dòng sản phẩm mới nhất “ăn theo” Tổng thống Putin được tung ra nhân dịp sinh nhật ông và cuộc bầu cử tổng thống năm 2018. Người này cũng chia sẻ rằng sản phẩm đầu tiên trong dòng này sẽ được tặng cho nhà lãnh đạo Nga.

Cũng đúng vào ngày sinh nhật ông Putin hôm 7-10, hãng thời trang Anh Matchless London đã thiết kế dòng áo da có hình ảnh lãnh đạo Nga trị giá 1.700 USD. Manuele Malenotti, Giám đốc điều hành Matchless London, cho hay hãng cho ra đời sản phẩm để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông Putin. Trả lời Forbes, ông Malenotti chia sẻ: “Chúng tôi cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là một người hùng thời hiện đại và chúng tôi tôn trọng cá tính mạnh mẽ, hình ảnh khỏe khoắn, tính cách hài hước và sự điềm đạm của ông. Ở tuổi 65, ông ấy vẫn cưỡi ngựa, chơi khúc côn cầu, tập võ judo. Những lãnh đạo trẻ trung hơn còn không có thói quen đó. Và ông ấy vẫn đang lãnh đạo nước Nga, một siêu cường thế giới”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đã trở thành “chàng thơ” cho giới nghệ sĩ. Cụ thể, họa sĩ Alexey Sergienko đã dồn hết tâm huyết và tài nghệ để thực hiện bức tranh mang tên “The Golden Putin”, trong đó thể hiện tình yêu của Tổng thống Putin với động vật. Chưa hết, sự hâm mộ đối với Tổng thống Putin dường như cũng đã lan truyền tới nước Mỹ. Một nhà hàng tại New York có tên Lucy được đồn đoán đã bày bán món “bánh kẹp của tổng thống”, theo The Moscow Times. Đài truyền hình Nga trích dẫn lời của nữ phục vụ nhà hàng Lucy cho biết chiếc bánh kẹp có khối lượng là 1.952 g, bằng đúng năm sinh của ông Putin. Tuy nhiên, chủ nhà hàng sau đó phải cuống cuồng bác bỏ điều này và cho rằng nữ phục vụ đang đặt cảm xúc cá nhân vào câu trả lời, theo Newsweek.

Nhà hàng Ledo Pizza nằm gần Đại sứ quán Nga ở Washington, điểm đến thường xuyên của các nhân viên ngoại giao Nga, đã làm ra một loại pizza đặc biệt mang tên tổng thống Nga. Món pizza mới có tên “Hot like Putin” (Cay nồng như Putin) đã được chế biến nhân sinh nhật lần 65 mới đây của nhà lãnh đạo Nga. Ông Tariq Diaba, quản lý nhà hàng, cho biết: “Tôi biết ông Putin là một nhà lãnh đạo có sức cuốn hút. Chúng tôi quyết định chúc mừng sinh nhật ông Putin bằng món pizza mang tên ông ấy. Món mới sẽ chỉ có trong ba ngày từ 7 đến 9-10”. Giá mỗi chiếc pizza là 22,5 USD. Trả lời câu hỏi liệu ông Putin đã cho phép sử dụng tên của ông cho mục đích thương mại hay chưa, người phát ngôn điện Kremlin cho biết các nhà sản xuất nước ngoài không yêu cầu việc này, hơn nữa việc dùng tên tổng thống đặt tên cho sản phẩm cũng diễn ra ở trong nước.



Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS



Tấm drap trải giường in ảnh cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi và Tổng thống Putin. Ảnh: NEWSWEEK



Vỏ điện thoại mạ vàng sang trọng dành cho dòng iPhone in ảnh Tổng thống Putin được Công ty Caviar tung ra nhân sinh nhật lần 65 của ông. Ảnh: CAVIAR

Đặt tên đường trên “đất thánh”



Việc chính quyền Palestine hồi tháng 6-2012 lấy tên Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt tên cho một con đường tại TP Bethlehem ở Bờ Tây - được xem là nơi sinh của Chúa Jesus từng khiến ông Putin thấy “có chút bối rối”, theo đài ABC.

Theo Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, khi đó thị trưởng TP Bethlehem quyết định đặt tên một con đường dẫn vào khu trung tâm theo tên ông Putin để thể hiện sự trân trọng của người dân Palestine với cá nhân tổng thống và nhân dân Nga. Ngoài con đường tại Palestine, tên tổng thống Nga còn được đặt cho đường sá ở nhiều TP khác, trong đó có một đại lộ ở thủ đô Grozny, Chechnya.

Vào tháng 1-2011, chính phủ Kyrgyzstan đã thông qua dự luật đặt tên cho một ngọn núi cao 4.446 m ở tỉnh Chuy, phía Bắc đất nước là núi Vladimir Putin, theo BBC. Dù vậy vụ việc đã làm bùng lên trận tranh cãi nảy lửa tại Kyrgyzstan.

Đảng Ata Meken đối lập khi đó cáo buộc đảng cầm quyền thân Nga biến nước này thành trò cười và làm trái với pháp luật Kyrgyzstan khi đưa ra kế hoạch đó. Theo một đạo luật mà Kyrgyzstan ban hành năm 1995, các ngọn núi hoặc bất kỳ địa danh nào không được chọn theo tên của người đang sống.

Ông Putin từng lên tiếng phản đối việc tôn sùng hình ảnh cá nhân ông nhưng chân dung của ông cùng với cựu tổng thống Nga Medvedev vẫn được treo trên nhiều bàn làm việc của các quan chức Nga.

Đến CIA cũng… ưu ái

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã dùng tên Tổng thống Putin đặt cho một số máy tính dường như được sử dụng cho mục đích nghe lén, theo dõi đối thủ, theo RT. Đây là thông tin được phát hiện qua kho tài liệu khổng lồ “Year Zero” thuộc dự án Vault 7 mà WikiLeaks công bố hồi tháng 3-2017. Kho tài liệu cho thấy CIA có khả năng đột nhập các thiết bị điện tử qua virus, phần mềm độc hại nhằm theo dõi, nghe lén.

Theo đó, năm máy tính được đặt tên “Pocket Putin” có nhiệm vụ theo dõi các thiết bị điện tử như máy tính và điện thoại đã bị nhiễm phần mềm độc hại của CIA. Trung tâm Hỗ trợ tác chiến (OSB) thuộc CIA đã tận dụng “Pocket Putin” làm trung gian giữa cơ quan này và đội ngũ kỹ thuật. OSB sẽ nhận lệnh của CIA sau đó thực hiện các cuộc tấn công mạng vào mục tiêu đã định trước. Dữ liệu “Pocket Putin” được lưu trữ trong máy chủ khổng lồ của OSB là ESXi. Máy chủ ESXi đảm nhiệm chỉ đạo và hỗ trợ hàng loạt máy tính của CIA.

WikiLeaks không tiết lộ chi tiết địa điểm công cụ nghe lén “Pocket Putin” hoạt động hay những nội dung mà các máy tính này thu thập được. Theo các tài liệu từ “Year Zero”, OSB khoe rằng dự án này có những công cụ thu thập và chương trình virus hàng đầu.