Thụy Điển sẽ có ‘giờ nghỉ trưa hạnh phúc’?

Làm ít lợi nhiều Theo The New York Times, Thụy Điển từ lâu đã nổi tiếng như một phòng thí nghiệm dành cho các sáng kiến nhằm giúp cân bằng giữa công việc và cuộc sống của người lao động. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc nhân viên được hưởng nhiều chế độ phúc lợi về giờ làm việc chính là một trong những nguyên nhân khiến Thụy Điển luôn có mặt trong danh sách những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Nhân viên ở Thụy Điển có chế độ “Fika” - chế độ nghỉ giải lao ngắn 2-3 lần/ngày cho phép họ có thể nghỉ ngơi hoặc dùng đồ ngọt, cà phê để nạp năng lượng. Các bậc phụ huynh có thể nghỉ đến 480 ngày phép trong trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi. Đặc biệt nhiều công ty tại Thụy Điển đã dần chuyển sang chế độ làm việc sáu giờ/ngày mà vẫn được hưởng mức lương như khi làm tám giờ. Thụy Điển nổi tiếng là quốc gia hào phóng trong các chính sách phúc lợi dành cho nhân viên. Đây cũng là một trong số các quốc gia trên thế giới có số giờ làm việc của nhân viên ít nhất thế giới. Trung bình người Thụy Điển chỉ làm việc 1.612 giờ/năm, đứng thứ ba sau Pháp và Phần Lan. Tổng giờ làm của người Thụy Điển ít hơn 9% so với mức trung bình mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế đưa ra và chỉ có 1% lao động ở đây làm thêm giờ, theo một nghiên cứu của Viện Kinh tế Coe-Rexecode. Tuy nhiên, việc làm ít giờ dường như không hề khiến cho nền kinh tế của nước này bị ảnh hưởng. Theo một ước tính của Liên minh Châu Âu, nền kinh tế của Thụy Điển sẽ tăng trưởng ở mức 2,4% trong năm 2017, tuy có giảm so với năm 2016 là 3,3% nhưng lại cao hơn con số trung bình của EU là 1,6%. Thậm chí mức tăng trưởng của quốc gia Bắc Âu này trong năm 2017 còn được dự báo là sẽ cao hơn so với Mỹ, quốc gia có số giờ làm việc trung bình mỗi năm là 1.790 giờ và người dân không được hưởng các chế độ nghỉ giữa giờ nhiều như ở Thụy Điển. Theo ước tính từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Mỹ trong năm 2017 sẽ có mức tăng trưởng kinh tế là 2,3%, ít hơn Thụy Điển 0,1%.