Thủy điện Tây Nguyên và hệ lụy - Bài 1: Phá rừng làm thủy điện

Hiểm họa khôn lường Các nhà đầu tư đều nói thủy điện có vai trò điều tiết, ngăn lũ. Nhưng thực tế, các thủy điện chỉ chú trọng đến tính lợi ích, hiệu quả phát điện. Còn việc phòng ngừa lũ thì không chú trọng. Các thủy điện ngăn dòng, tạo hồ giữ nước - tài nguyên quốc gia, là tài nguyên thì phải được chia sẻ bình đẳng. Vào mùa khô các hồ thủy điện giữ nước lại cho riêng mình, mùa lũ thì xả ồ ạt mà không có quy trình nghiêm ngặt, phối hợp đồng bộ. Chỉ thông báo trước 2 giờ làm sao dân trở tay kịp. Hiện chưa có đầu mối nào điều phối quy trình xả lũ vận hành hồ thủy điện một cách nghiêm ngặt. Đây là một nguy cơ rất lớn khi đã chú trọng phát triển điện nhưng các yêu cầu về an toàn chưa được cấp thẩm quyền đặt ra nghiêm túc. TS LÊ ANH TUẤN, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - ĐH Cần Thơ Loại bỏ 40 dự án thủy điện Do chậm tiến độ triển khai nên cuối tháng 9-2011, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi 11 dự án. Tỉnh Kon Tum cũng đã thu hồi 12 dự án do chậm triển khai và tác động nhiều đến môi trường. Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Đăk Nông cũng đã quyết định loại 17 dự án thủy điện vừa và nhỏ nằm trong chương trình quy hoạch phát triển hệ thống thủy điện của tỉnh do tác động đến rừng và môi trường. Thủy điện “ăn” rừng - Theo Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, trung bình để sản xuất 1 MW điện khi xây dựng thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum thì có 7,24 ha rừng bị ảnh hưởng. - Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cho biết với 20 thủy điện đã và đang xây dựng, đã có hơn 16.000 ha rừng tự nhiên bị mất.