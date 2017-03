Tích góp từng con chữ cho trẻ tha phương

Trên địa bàn phường An Phú hiện có hai lớp học tình thương dành cho trẻ nhập cư ở hai địa điểm khác nhau. Sở dĩ phải chia thành hai là để đảm bảo an toàn cho các em vì đường đến lớp xa và nguy hiểm. Các lớp học ra đời dựa trên đề xuất của anh Trần Khánh Tây, Bí thư đoàn phường An Phú. Anh Tây đã đề xuất với phường cho xây dựng lớp học, nhờ phường hỗ trợ bàn ghế, tập vở, bút viết cho các em. Anh cũng chủ động kết nối với các nhóm sinh viên tình nguyện để nhờ các bạn đứng lớp giảng dạy. ___________________________ Biết phường muốn mở lớp học cho tụi nhỏ mà chưa có mặt bằng, tôi bảo cứ lấy cái chòi nhỏ ngay trước dãy trọ của tôi cho tụi nhỏ học đỡ. Vậy mà cũng được, tụi nó hăng say học lắm dù nhiều lúc có hơi ồn ào chút. Tụi nhỏ đi học mà có áo quần tươm tất gì đâu, có đứa còn dính cả bột than đầy mặt. Ông TRẦN VĂN KHÁNH,

chủ dãy trọ nơi các em đang sinh sống Chúng tôi đang cố gắng để mỗi em khi hoàn thành khóa học tại lớp học đều có giấy chứng nhận, tạo điều kiện cho các em được học tập tại các trường chính quy trên địa bàn TP. Anh TRẦN KHÁNH TÂY, Bí thư đoàn phường An Phú, quận 2