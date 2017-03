Tiếng chuông “gieo” tội ác

Các vụ việc giết người, cướp vàng từ trước đến nay xảy ra không ít, nhưng để gây “chấn động” thì ắt phải có những uẩn khúc, tính chất dã man hoặc phá án li kỳ. Với nhìn nhận đó, chúng tôi quyết “lần theo dấu vết”, gặp một số người phá án để cung cấp cho bạn đọc những chi tiết được xem là “nóng hổi” gần 30 năm về trước...

HAI XÁC CHẾT TRONG MỘT NGÔI NHÀ

Để gặp được một số người tham gia phá án không dễ, bởi đã gần 30 năm trôi qua, nay người còn người mất, hầu hết đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, nhưng với sự háo hức về một “chuyên án để đời” nên không lâu sau chúng tôi đã gặp được một số người cần tìm. Đó là thượng tá Lương Thanh Tùng (SN 1928, trú tổ 44 phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng), thời điểm xảy ra vụ án là Phó chỉ huy Cảnh sát Công an Quảng Nam - Đà Nẵng; đại tá Lưu Văn Khoát, nguyên Phó chỉ huy Cảnh sát Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, thời điểm xảy ra vụ án là trưởng phòng Cảnh sát hình sự; trung tá Nguyễn Văn Thanh, hiện đang công tác tại Phòng Tổng hợp - Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, thời điểm xảy ra vụ án là cảnh sát khu vực, tổ trưởng tổ hình sự Công an phường Bình Hiên - TP. Đà Nẵng...

Sáng chủ nhật 26-8-1984, một số giáo viên trường Phù Đổng đến nhà chị Nguyễn Thị Tuyết (trên đường Huỳnh Thúc Kháng, tổ 17, phường Bình Hiên, TP. Đà Nẵng) lấy một số giấy khen của trường. Chị Tuyết là một giáo viên viết chữ đẹp nên thường được ban giám hiệu nhờ viết giấy khen hằng năm. Theo lịch hẹn thì ngày thứ bảy chị Tuyết phải đưa đến, nhưng không thấy mà thời điểm phát thưởng sắp đến gần. Khi đến nhà chị Tuyết, một cô giáo thấy cửa đóng hờ nên đẩy vào. Phòng khách im ắng, có mùi gì hôi thối bốc lên. Tiếp tục vào phòng ngủ choáng váng khi thấy xác chết nằm sõng soài, hôi nồng nặc. Quá khiếp hãi, cô chạy ào ra cửa miệng ú ớ không nói nên lời.



Trung tá Nguyễn Văn Thanh kể lại vụ án

Sự việc được báo cho Công an phường Bình Hiên. Đang trực ban, thượng sĩ Nguyễn Văn Thanh một mặt báo lên cấp trên, đồng thời chạy đến hiện trường. Ngay lập tức, các phòng ban chức năng của CATP Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (QN-ĐN) có mặt tại ngôi nhà có án mạng.

Do không được đụng vào nạn nhân, phòng chật hẹp, xác chết nằm cạnh giường ngủ, gần tủ nên thượng sĩ Thanh phải vịn vào cánh cửa tủ để lòn phía trước xem mặt. Khi vừa xác định xác chết đó chính là bà Thụ, vợ ông Nguyễn Ngọc Bôi - chủ ngôi nhà trên thì bỗng nhiên cánh cửa tủ bung ra, một xác chết nữ trong trang phục đồ ngủ lụa màu trắng, đã trương phình nhào xuống đất, thượng sĩ Thanh và những người đang có mặt một phen hú vía. Sau khi bình tĩnh trở lại, thượng sĩ Thanh xác định: “Xác chết trong tủ chính là chị Tuyết, con bà Thụ”.

Khám nghiệm tử thi cho thấy: bà Thụ và chị Tuyết đều chết do ngạt thở vì bị bóp cổ. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh QN-ĐN chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với CATP Đà Nẵng lập ban chuyên án (BCA) đấu tranh ngay tại trụ sở Công an phường Bình Hiên.

Qua nắm tình hình, được biết ông Bôi đi đám giỗ ở Huế mấy ngày, còn một người con gái tên Hà đang làm việc ở huyện Trà My, người con trai đi học đại học nên vất vả lắm mới liên hệ được với người nhà. Tang tóc bao trùm, tiếng khóc than thảm thiết rền vang cả khu phố. Trong lúc tang gia bối rối, ông Bôi và các thành viên trong gia đình khẳng định, gần nửa ký vàng mà vợ ông (bà Thụ) thường cất trong tủ áo quần đã “bay” mất.

Qua quá trình sàng lọc, BCA đi đến nghi vấn gia đình bên cạnh là chủ mưu hoặc có liên quan. Bởi hiện trường cho thấy, phía sau nhà có chung phần đổ mái bê-tông (một số địa phương gọi là bia tăng đa) bị dỡ trên mái tôn. Phía trước cửa chính không hề có dấu hiệu cạy phá, khi người đầu tiên phát hiện, cửa chỉ khép hờ cho thấy thủ phạm chỉ chui từ sau nhà. Hơn nữa, các thành viên trong gia đình này hết sức phức tạp, các con trai không có việc làm ổn định, suốt ngày ăn chơi đàn đúm...

BCA cho điều tra viên (ĐTV) gọi vợ chồng ông Danh, bà Lợi nhà kế bên và các người con gồm Hiếu, Nghĩa (Nhân đã bỏ trốn) và cả Hưng (con riêng ông Danh hay ở lại nhà bà Lợi) lên đấu tranh thì mỗi người nói mỗi kiểu. Trong khi đó, Nhân đã bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Xác định đây là mấu chốt vụ án, BCA cử một số TS, ĐTV và thượng sĩ Thanh truy tìm hung thủ. Khi vào TPHCM, biết Nhân đang ở nhà một người thân ở phường 2, quận Tân Bình, các thành viên BCA nhờ CATP Hồ Chí Minh cho lực lượng hỗ trợ bố trí theo dõi. Một ngày sau, Nhân nhờ gia đình người quen ra Công an quận Tân Bình đầu thú.

KẾ HOẠCH MAN RỢ

Từ lời khai của Nhân và các đối tượng liên quan, vụ án được hệ thống như sau: Gia đình bà Thụ và ông Danh ở sát vách, giữa hai nhà có cửa sổ thông nhau được ngăn cách bởi mấy song sắt và cánh cửa khép hờ, nằm phía phòng ngủ bà Thụ. Do dành dụm được một số vàng lớn, bà Thụ cẩn thận bỏ vào một hộp sắt rồi khóa lại. Thỉnh thoảng bà mở ra xem, đếm lại thì thường nghe tiếng “leng keng” của vàng, đặc biệt là tiếng reng reng của chiếc chuông để trong hộp khiến Hiếu, Nhân, Nghĩa (con ông Danh) nhà kế bên để ý, lóa mắt.

Là dân ăn chơi, bài bạc suốt ngày, cả bọn bàn kế khi nào có cơ hội sẽ chui qua nhà cướp số vàng trên. Nhân lúc nắm tình hình, biết chỉ có bà Thụ ở nhà nên ba anh em Hiếu gọi thêm Hưng (anh em cùng cha khác mẹ) qua cùng tham gia.

Tối 24-8-1984, bọn chúng chuẩn bị găng tay, khăn bịt mặt, dây trói... Giờ “G” đã điểm. Nhân leo phía sau bia tăng đa dỡ tôn chui vào với mục đích lấy hộp sắt đựng vàng mà bà Thụ cất giấu. Bà Thụ phát hiện âm thanh lạ nên hét toáng “cướp, cướp”. Nhân lạnh lùng lao vào bóp cổ bà Thụ mặc cho người phụ nữ kêu van tha mạng. Chị Tuyết ở trên nhà nghe tiếng kêu la liền đi xuống xem thì hoảng hốt khi thấy mẹ đã nằm sõng soài. Nhân thấy chị Tuyết, liền nói vọng sang hỏi Hiếu (đang đứng bên nhà ông Danh theo dõi tình hình): “Giờ xử lý sao”?, Hiếu chỉ đạo: “Xử nó luôn!”. Nghe “lệnh” xong, Nhân lao vào bóp cổ chị Tuyết rồi cạy cửa tủ lấy hộp vàng, nhét chị Tuyết vào trong tủ áo quần rồi ung đi ra phòng khách mở cửa trước, khép hờ và chuồn về nhà.

Cả bọn cạy hộp đựng vàng ra rồi đưa một nửa số vàng cho Hưng cất. Nửa còn lại Hiếu đem về nhà chị ruột của Út (vợ Hiếu). Khoảng hai ngày sau, khi thấy công an đang điều tra ráo riết, Hưng và Nhân lấy 10 chỉ vàng làm lộ phí bỏ trốn. Biết công an đang trên đường vào TPHCM, gia đình điện báo cho Hưng và Nhân. Hưng sợ quá quay trở về Đà Nẵng đầu thú. Còn nhân thì đầu thú tại Công an quận Tân Bình. BCA đã thu gom gần như đầy đủ số vàng bị cướp trả lại cho gia đình nạn nhân.

Với những hành vi hết sức dã man, qua hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm, Tòa tuyên Hiếu án tử hình, Nhân án chung thân, Nghĩa 15 năm tù, Hưng 12 năm tù. Ngoài ra, một số người liên quan cũng lãnh những mức án đích đáng.

Theo XUÂN HOÀI (CATP)