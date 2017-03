Tiểu thư... dạt nhà và những cuộc tìm kiếm mòn mỏi

Đại uý Nguyễn Vũ Bảy, Đội trưởng Đội truy tìm, Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Từ năm 2011 đến nay, Phòng Cảnh sát truy nã Công an Bắc Ninh đã tiếp nhận hơn chục đơn thư của phụ huynh trình báo về việc con gái họ bỗng dưng mất tích với 3 chữ "không": không rõ lý do, không biết đi đâu, không biết làm gì. Hầu hết những gia đình trình báo đều có kinh tế khá giả, trước khi tìm đến cơ quan Công an can thiệp, nhiều gia đình đã thuê người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không biết con đang ở đâu. Trong các vụ việc chúng tôi tiếp nhận thì phần nhiều là các cháu gái bỏ nhà đi theo người yêu, có cháu thì bị người yêu lừa gạt, lừa bán. Tình yêu, lối sống của giới trẻ đã cuốn nhiều em gái rơi vào cạm bẫy, rất nguy hiểm. Đặc biệt có nhiều vụ nạn nhân là những em gái ở lứa tuổi vị thành niên. Qua đây cũng cảnh báo đến các gia đình, cần quan tâm và giáo dục con cái hơn nữa, không chỉ cứ chăm sóc, nâng niu con cái cẩn thận là đủ, mà quan trọng là phải trang bị các kiến thức xã hội cần thiết cho con.