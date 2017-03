Tín dụng đen giăng bẫy khắp nơi

Vay công ty cũng dính bẫy lãi suất cao Đầu tháng 8, chị Lê Thị P. là công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung 2 (quận Thủ Đức, TP.HCM) nhận được tờ rơi quảng cáo: Cho vay lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, bảo lãnh và lãi suất tối đa chỉ 1,3%/tháng. Đang cần tiền mua xe máy mà không có tài sản thế chấp nên vợ chồng chị P. mừng như bắt được vàng. Chị P. gọi đến số điện thoại 0968214… in trên tờ rơi thì gặp một phụ nữ xưng tên Thảo, nhân viên tư vấn của công ty tài chính thuộc Ngân hàng T. Chi nhánh TP.HCM. Thảo khẳng định thủ tục vay đơn giản nhưng lãi suất là 1,6%-1,9%/tháng. Theo lời tư vấn, vợ chồng chị P. làm đơn đề nghị vay. Trong đơn, phần lãi suất để trống nhưng nhân viên Thảo vẫn tái khẳng định lãi suất chỉ 1,6%-1,9%/tháng. Hai người quyết định vay 31,6 triệu đồng (theo mức tối đa phía công ty tài chính thông báo) trong vòng 24 tháng. Tuy vậy, đến khi hai người được báo ra nhận tiền vay thì tá hỏa khi thấy trên hợp đồng ghi mức lãi suất thực tế cao hơn gấp đôi, lên tới gần 4%/tháng. Chị P. gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Bức xúc, vợ chồng chị P. đòi trả lại tiền thì phía công ty yêu cầu phải trả tiền lãi (trong vòng 10 ngày), bảo hiểm tiền vay với tổng số tiền gần 4 triệu đồng. “Đã không có tiền còn bị một vố đau, phải chạy vạy kiếm gần 4 triệu đồng đóng “phạt”. Qua câu chuyện này, tôi mong mọi người hãy cảnh giác và chọn những nơi cho vay uy tín, đọc kỹ hồ sơ rồi hãy quyết định” - chị P. nói. Oằn lưng, gồng mình trả lãi Anh Nguyễn Thành Sơn (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) là công nhân Công ty C. Do đang cần tiền đóng học phí cho con và sửa nhà nên anh đã “cắm” thẻ ATM của mình cho một ông trùm trong giới cho vay nặng lãi để vay 80 triệu đồng. Mức lãi suất phải chịu đến 13%/tháng. Tiền lãi quá cao nên tiền lương hằng tháng nhận được anh Sơn vẫn không đủ trả lãi. Cuộc sống anh Sơn ngày càng bế tắc do lãi mẹ đẻ lãi con. Tiền lãi không trả nổi thì dồn vào tiền gốc làm số nợ mỗi lúc một tăng. Tương tự, chị Nguyễn Thị Cúc (xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, công nhân vệ sinh trong Công ty C.) cũng vì cuộc sống thiếu thốn nên khi nghe bạn bè giới thiệu “ông trùm” Lê Hoán chuyên cho vay thì chị Cúc như “chết đuối vớ được cọc”. Chị Cúc đã vay hai lần, tổng số tiền 10 triệu đồng và lãi suất 15%-16%/tháng. Hằng tháng chị Cúc phải trả góp 1,3 triệu đồng. Với đồng lương ít ỏi, sau khi trừ các chi phí như chợ búa, con cái, nhà trọ… cộng thêm khoản tiền nợ Hoán thì chị Cúc chẳng còn đồng nào. Còn chị Lê Thị Ngang (45 tuổi, công nhân Công ty N.) đã vay Hoán 6 triệu đồng với lãi suất 15%/tháng. Sau đó, chị Ngang lại tiếp tục vay thêm 1 triệu đồng, lãi suất 16%, hình thức trả góp tiền gốc và lãi hai tháng bốn kỳ. Hiện hằng tháng chị Ngang cũng đang phải gồng lưng trả lãi.