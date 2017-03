Tin nhắn lạ lúc nửa đêm (Kỳ 2): Dòng tin chỉ có 3 ký tự "S.O.S"

LỜI KHAI CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC

Bây giờ khi đã đưa được bảy nạn nhân bị lừa bán sang Lình Coóng trở về an toàn, các trinh sát Phòng phòng chống tội phạm buôn người mới thở phào nhẹ nhõm bởi chưa có vụ giải cứu nào lại kỳ công như trường hợp này. Bảy cô gái trẻ bị lừa bằng nhiều con đường khác nhau để rồi cùng tụ hội trong một căn phòng chật hẹp, hôi hám, hàng ngày trở thành cỗ máy kiếm tiền cho ông bà chủ. Hầu hết các cô tuổi đời còn rất trẻ, sống ở các tỉnh thành từ Đồng Nai, Nghệ An ra tới Nam Định, Lạng Sơn..., bị lừa gạt dưới nhiều hình thức: xin việc làm, tìm việc, đi buôn, bị người yêu rủ đi sắm đồ cưới rồi lừa bán...

Việc giải cứu bắt đầu từ việc các trinh sát Phòng 6 được giao nhiệm vụ mở rộng một vụ án buôn người do Công an thành phố Hà Nội thụ lý, dựa trên lời khai của Nguyễn Thị H., SN 1991, sinh viên đại học, bị người yêu lừa bán vào động mại dâm nước ngoài. Theo lời khai của H. thì qua chat, cô quen rồi yêu một thanh niên có khuôn mặt khá điển trai, quê ở Quảng Ninh. Sau thời gian trò chuyện, trao đổi, cuối cùng H. cũng đồng ý về thăm gia đình bạn trai. Trong chuyến đi đó, nể lời người yêu và cũng vì tò mò, H. đã theo chân anh ta sang Trung Quốc thăm “dì ruột” để rồi không còn cơ hội trở về. H. trở thành nô lệ tình dục, mỗi ngày phải tiếp 20 khách làng chơi. Sau một thời gian bóc lột thấy sức khỏe H. suy sụp, chủ chứa đã đưa cô ra biên giới, thả về nước. Đau đớn và nhục nhã, H. đã tới cơ quan công an trình báo những mong tìm ra kẻ đã hại đời mình. Ngoài việc kể lại hành trình đau đớn, H. còn cho biết nơi cô bị ép làm gái mại dâm còn một số cô gái Việt Nam khác bị lừa bán.



6 cô gái trong vụ giải cứu 7 nạn nhân

Lời khai của H. rất phù hợp với một số nạn nhân từng bị bán làm gái mại dâm và được Phòng 6 giải cứu trở về. Họ cho biết nhiều chị em bị lừa từ Việt Nam sang đã bị bán vào một số động mại dâm của bà S. ở thị trấn Trung San Nhì Lù 2, huyện Lình Coóng.

Cùng thời điểm này, các cán bộ Phòng 6 nhận được đơn kêu cứu của gia đình bà Nguyễn Thị Tính ở Lạng Sơn. Con gái bà là Trần Thị K., 17 tuổi, đi học rồi biệt tin từ đó. Sau mấy tháng trời cả nhà đi tìm khắp nơi nhưng không được, mọi người bất ngờ nhận được thư K. gởi về cho biết mình bị lừa bán vào một động mại dâm ở thị trấn Trung San Nhì Lù 2. Lá thư K. viết gửi được do một lần bị đưa đi bán dâm, gặp một người Việt Nam sinh sống bên Trung Quốc, em đã giả vờ đi vệ sinh để viết thư nhờ báo tin hộ.

Dù chỉ có vài dòng ngắn ngủi viết vội trên mảnh giấy dán tường xé nham nhở nhưng với các trinh sát chống tội phạm buôn người thì nó thật quý giá bởi đó là bằng chứng cho thấy tại thị trấn Trung San Nhì Lù 2 đang tồn tại một động mại dâm giam nhốt những cô gái Việt. Tuy nhiên thị trấn này rất rộng lớn và để tìm được căn phòng chứa những cô gái chỉ được ra khỏi nhà với sự canh chừng chặt chẽ của bọn bảo kê quả là điều không đơn giản chút nào. Đã thế mỗi khi có công hàm sang nước bạn nhờ giải cứu người, các trinh sát phải cung cấp địa chỉ cụ thể. cả tên và ảnh của nạn nhân thì việc phối hợp mới có thể thực hiện.

DÒNG TIN NGẮN CỦA MỘT NGƯỜI NGOẠI QUỐC

“Mỗi khi tiếp nhận đơn trình báo về một vụ buôn người, trong quá trình trò chuyện với người nhà nạn nhân bao giờ chúng tôi cũng cho số điện thoại di động của mình”, đại tá Phạm Văn Sỹ kể. Kinh nghiệm điều tra hàng trăm vụ buôn người đã cho anh nhiều linh cảm quý báu nên dù bận bịu đến đâu, mỗi khi có người tới kêu cứu về việc mất tích của con em mình, anh đều lắng nghe và không quên cho họ số điện thoại của mình mà theo anh là rất cần thiết, đôi khi là sự quyết định của một chuyên án.

Một buổi tối đầu năm 2012, anh Sỹ trằn trọc không sao ngủ được vì kế hoạch giải cứu những cô gái đang bị giam giữ ở thị trấn Trung San Nhì Lù 2 vẫn giậm chân tại chỗ thì điện thoại của anh nhận một tin nhắn lạ vào lúc nửa đêm. Mở máy ra xem, dòng tin chỉ vỏn vẹn ba ký tự “S.O.S” khiến anh càng thao thức.

Để đảm bảo bí mật và cũng nhằm xác định lại dụng ý của người đã gửi tin cho mình, hôm sau anh Sỹ lên mạng Internet nhắn lại vào số máy kia nhưng không nhận được hồi âm. Hai hôm sau, điện thoại của anh lại có tin nhắn, cũng từ số máy trên, nhưng chỉ là hình người khóc, giơ tay cầu cứu và lặp lại nội dung “S.O.S”. Theo suy đoán của anh thì đây là một tin nhắn mang hàm ý của người gửi có độ tuổi còn trẻ, hay lên mạng chat nhưng không biết tiếng Việt.

Thắc mắc của anh Sỹ cũng được giải đáp khi tới lần thứ ba, từ số điện thoại này gọi về là giọng thều thào của một cô gái, cho biết mình tên Trần Thị K., bị lừa bán sang Trung Quốc, hiện đang trị bệnh tại một ngôi nhà 3 tầng ở thị trấn Trung San Nhì Lù 2. Số điện thoại mà em đang gọi là của một thanh niên tốt bụng ở nhà đối diện.



Lấy lời khai của Trần Thị K.

Chỉ vẻn vẹn vài dòng trao đổi nhưng từng ấy cũng đủ để anh Sỹ nắm được thông tin về tên tuổi nạn nhân và nơi cô bé bị giam giữ. Đối chiếu với đơn trình báo của một số gia đình có người thân mất tích trong thời gian qua, các trinh sát thấy có tên Trần Thị K. nên đã thu thập thêm một số thông tin như tên tuổi, ảnh nhận dạng... sau đó làm công văn đề nghị Văn phòng Interpol, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Công an TP. Móng Cái và Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh, giải cứu theo quy chế phối hợp với nước bạn.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã cử cán bộ liên lạc trực tiếp với đồng chí Thông, sĩ quan liên lạc của Công an Trung Quốc tại Đông Hưng, để cung cấp kịp thời mọi thông tin mới về các nạn nhân, sau đó cử một tổ công tác gồm 5 cán bộ của phòng có mặt ở miền biên ải, cùng Công an TP. Móng Cái phối hợp với Công an Trung Quốc và Bộ đội Biên phòng hai nước tổ chức xác minh, giải cứu.

Ngày 10-2, với sự phối hợp cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác từ phía Việt Nam, công an nước bạn đã đồng loạt tấn công vào một số tụ điểm mại dâm ở thị trấn Trung San Nhì Lù 2, giải cứu thành công 7/9 nạn nhân là phụ nữ Việt Nam trong danh sách chuyển sang. Riêng Đào Thị N. đã tự trốn thoát về nước, còn Trịnh Thị Q. bị bọn chủ chứa chuyển đi khỏi Lình Coóng trước khi Công an Trung Quốc kiểm tra. Ngày 12-2, bảy cô gái đã được Phòng 6 phối hợp Công an TP. Móng Cái tiếp nhận đưa về “Ngôi nhà bình yên” của Hội LHPN Việt Nam chăm sóc, giúp đỡ... Trong số này có Trần Thị K.

Theo lời K., em quen Thanh và người yêu anh ta qua mạng. Ngày 10-8-2011, cả hai rủ K. và cô bạn thân đi Móng Cái. Đến nơi, một phụ nữ tự xưng là mẹ của bạn gái Thanh ra đón, đưa cả nhóm qua đò sang Trung Quốc chơi. Mãi sau này khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mệt mỏi, không thấy Thanh và cô bạn đâu, K. mới biết đó chính là một đầu mối buôn người. Mặc cho K. khóc lóc, van xin sẽ làm người hầu trong nhà nhưng không làm bà chủ động lòng. Hai ngày sau, K. và cô bạn thân bị đưa lên một chiếc xe taxi, chở sâu vào nội địa. Ngay tối đó cô mất đời con gái với một khách làng chơi và bắt đầu những ngày dài ô nhục.

Trong một lần đi bán dâm, K. không may bị tai nạn giao thông, phải vào bệnh viện điều trị. Được vài ngày, chủ chứa chuyển em về nhà dưỡng bệnh và đó cũng là khoảng thời gian K. không bị quản thúc. Nằm trên tầng ba của căn nhà, K. chẳng biết làm gì ngoài việc ngó mông lung qua khung cửa sổ rồi ao ước được thoát khỏi tổ quỷ. Một lần đang nằm nghĩ miên man, chợt em nhìn thấy phía nhà đối diện có người đang dọn vệ sinh liền đi sát ra cửa sổ ra hiệu cầu cứu. Ban đầu người thanh niên ở căn nhà đối diện không hiểu K. nói gì nhưng những hành động kỳ quặc của em ít nhiều cũng khiến anh ta hiểu rằng em cần sự giúp đỡ. Anh ta đưa điện thoại cho K. mượn và tận dụng ngay cơ hội ngàn vàng ấy để gọi về nhà cho mẹ.

Được mẹ cho số điện thoại của đại tá Sỹ, K. ghi nhớ trong đầu, nung nấu ý định chờ có dịp sẽ gọi điện cầu cứu. Tuy nhiên hai hôm sau K. không thể mượn được điện thoại của người hàng xóm tốt bụng nên đã viết lên cửa sổ số điện thoại của đại tá Sỹ và người thanh niên này chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gửi vào số điện thoại ấy mấy ký tự cầu cứu trên.

(Còn tiếp)



Theo HÀ MY (CATP)