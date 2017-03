Hiếm có cuộc hôn nhân nào trọn vẹn cho tới răng long đầu bạc như lời chúc tụng đã trở thành kinh điển ở mỗi lễ thành hôn của các quan khách gửi tới cô dâu chú rể. Người ta vẫn nói, những người sống trong cuộc hôn nhân chỉ có 3 tháng để yêu, 3 năm để hạnh phúc và 30 năm để chịu đựng nhau thì trong cái "30 năm để chịu đựng" nhau ấy, một số người đàn ông đã để lộ "gót chân Asin" khiến cô vợ chịu không nổi đã buộc phải lên cơn ghen. Và Hoạn Thư thì ở thời nào cũng giống nhau, cũng muốn băm vằm cho thỏa cái đứa đã dám "lấy tranh chồng chị".

Hai Hoạn Thư mà tôi đã trò chuyện trong những chuyến công tác tại các trại giam, đều không hẹn mà gặp ở cái "ý tưởng" đánh ghen: họ đồng loạt xách dao đi tìm tình địch và thế là có ối người bỗng dưng phải vào... nằm viện. Và cũng từ đó, các tình khúc "bị hại chồng", "bị cáo vợ" vô tình được chính họ viết nên...

Bắt tận tay, day... tại trận

Nguyễn Thị Liên nhìn già hơn so với tuổi 43. "Chuyện xảy ra từ năm 2007 rồi, em chả muốn kể lại làm gì đâu" - Liên mở đầu cuộc trò chuyện bằng lời từ chối như thế. Tôi cười tủm tỉm: "Chồng có bồ, vợ không ghen thì hơi phí, nhưng hà cớ gì phải vác dao đi, sao không nhẹ nhàng khuyên nhủ nhỉ?".

Như gãi đúng chỗ ngứa, Liên tuôn liền một mạch: "Lẽ ra thì em không làm to chuyện đâu, nhưng vì anh ấy (tức anh chồng - PV) đi sớm về muộn suốt, em hỏi thì lấy cớ đánh em luôn, có lần thâm tím người ngợm, nhiều lần phải đưa ra khu phố, khối trưởng đến can thiệp”. Đến khi Liên tìm hiểu được cái nguyên do khiến anh chồng đi sớm về muộn rồi thỉnh thoảng vợ hỏi "đi đâu về muộn" là ra tay tẩn cho vài nhát chính là do anh chồng đã trót yêu một cô gái làm cùng ở xưởng rượu nổi tiếng nhất thành phố Lạng Sơn.

Thành phố nhỏ như cái lỗ mũi, đôi vợ chồng nào bỏ nhau, anh nào cặp với chị nào chỉ một thời gian ngắn là loang ra khắp thành phố. Chồng Liên cũng vậy, anh này yêu cô T. làm cùng xưởng rượu đến cả bạn bè của Liên cũng biết. Tình địch của Liên kém Liên 12 tuổi, vừa trẻ lại xinh hơn, chả trách mà anh chồng không còn thiết gì đến vợ con nữa, suốt ngày mải miết với cô bồ trẻ.

"Không phải là em không khuyên nhủ, nhưng anh ấy không chịu nhận, nếu anh ấy nhận em tha thứ ngay, đằng này..." - Liên phân trần với tôi như thế. Tôi phì cười bởi suy nghĩ quá ngây thơ của Liên, đàn ông thường được cho là dũng cảm hơn phụ nữ nhưng có thể là trong một số lĩnh vực khác, còn riêng trong vụ ngoại tình thì chỉ khi nào cô vợ bắt tận tay, day tại trận may ra các ông chồng này mới chịu thừa nhận, nhưng kiểu gì cũng phải có câu đi kèm: "Anh chỉ abc thế thôi chứ không yêu, người anh yêu nhất là em" hòng làm dịu cơn điên của vợ, chứ đốt đuốc tìm giữa ban ngày cũng không thể có được anh chồng nào mà vợ vừa khảo đã xưng ngay.

Nguyễn Thị Liên

Nhưng thật buồn cười là đa số các ông chồng đều không cho như thế là hèn nhát, mà họ ngụy biện rằng để giữ hạnh phúc gia đình. Thế nên, Liên đã quyết tâm một lần cho đức ông chồng cũng như các đấng nam nhi biết rằng họ đã hèn nhát như thế nào khi một ngày đẹp trời, chị ta nhận được điện thoại của cô bạn báo tin "chồng mày đang vào nhà nghỉ với con T.".

Không kịp suy nghĩ, Liên vớ ngay con dao gọt hoa quả và gọi cho một người bạn trai học cùng lớp ngày xưa "đến giúp tôi bắt tại trận con ranh con". Liên và người bạn này đã tìm đến nhà nghỉ, thuê một phòng sát ngay cạnh phòng mà chồng Liên đang ở bên trong cùng cô bồ trẻ. Sau tiếng gõ cửa "cộc cộc" giả là nhân viên nhà nghỉ bê nước lên của anh bạn, cánh cửa mở ra, Liên xộc vào không nói không rằng, không một lời đôi co, cầm ngay con dao mang từ nhà đi xuyên một nhát vào bụng chồng. Cô tình nhân đang nằm trong chăn rú lên kinh hãi. Liên tiếp tục lao tới, tung chăn ra và những ngón đòn ghen trút tới tấp lên thân thể cô bồ đang trong tình trạng nude toàn phần.

"Sao chị không đâm cô gái kia mà lại đâm anh chồng?" - tôi hỏi Liên. "Vì tôi hận chồng tôi quá, cặp bồ thì cứ cặp nhưng đừng về đánh đập tôi, khi tôi hỏi lại chối bay chối biến". Người bạn cùng lớp của Liên khi ấy hoảng hồn nhận ra Liên đã mang dao từ nhà đi mà anh không biết, liền vội vàng đưa chồng Liên đi cấp cứu. Anh này thoát chết nhưng thương tật vĩnh viễn là 55%.

Hôm ra tòa, anh chồng dứt khoát đề nghị tòa "phải trừng trị với mức án cao nhất" và cũng bắt "bị cáo vợ" phải bồi thường số tiền nhiều hơn số tiền mà cấp sơ thẩm tòa đã tuyên. Một lá đơn xin ly hôn đã được "bị hại chồng" gửi đến "bị can vợ" ngay ở thời điểm Liên bị bắt tạm giam.

Theo Đinh Hiền - Cao Hồng (ANTG)