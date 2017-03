“Tôi để linh hồn các chiến sĩ lên tiếng”

Chúng tôi có đặt hàng Tú viết một cuốn tiểu thuyết về biên giới phía Bắc, cũng may là Tú nói rằng em đang viết và nó sẽ rất lạ. Đến 22-12-2013, Xác phàm đã chuẩn bị đi nhà in nhưng rồi tháng 5-2014 trôi qua, sự kiện 40 năm Hoàng Sa trôi qua, sự kiện Gạc Ma trôi qua… Xác phàm vẫn chưa có mặt. Phải đến khi giàn khoan Hải Dương 981 kéo đến Việt Nam, chúng tôi quyết định không thể hèn được, không thể ngồi chờ được và quyết định sau khi đổi giấy phép sẽ in. Xác phàm được in thành sách, chúng tôi mừng vì đã nói được tiếng nói bấy lâu nay không thể nói được. Thời ở lính chúng tôi có nói một câu là “Thà hy sinh chứ không chịu chết” và Xác phàm là một trong những chiến sĩ chấp nhận hy sinh chứ không chịu chết. Ông PHẠM SĨ SÁU, Trưởng phòng Khai thác bản quyền NXB Trẻ … Nét độc đáo nữa của tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú chính là sự hư cấu thông minh. Để nhân vật Nam không thôi mơ màng, phân vân nhị nguyên trong thân phận lưỡng tính đã khiến cái việc luôn luôn nhìn thấy-nhớ lại-kể lại tường tận cuộc chiến khốc liệt và chỉ rọi, chiếu ánh sáng ký ức vào hai nhân vật Bố Anh - Bố Em của Việt, kéo dài suốt cuốn tiểu thuyết, đã khiến việc miêu tả mười mấy ngày đêm chiến đấu quyết tử giữa quân - dân Việt Nam với bọn Khợ xâm lược trong cuốn tiểu thuyết đã không bị khô cứng nhàm tẻ và lên gân kiểu ta thắng địch thua. Ngược lại, câu chuyện chiến tranh tàn khốc đã được miêu tả rất tiểu thuyết, trong sự thanh thoát và cảm động, trữ tình và bi tráng của giọng kể tiểu thuyết khá là đa thanh của Nguyễn Đình Tú. TS NGUYỄN THỊ MINH THÁI