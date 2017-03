TPP hoàn tất, Việt Nam sẽ thu lợi đáng kể

Ba bài học quan trọng Ed Gerwin đề xuất ba bài học quan trọng khi tham gia những hiệp định tự do thương mại tiêu chuẩn cao như TPP. Thứ nhất, các hiệp định tự do thương mại chỉ là “một phần của bức tranh lớn”. Muốn phát triển kinh tế, các hiệp định thương mại tự do như TPP chỉ là một yếu tố, còn lại Việt Nam phải chú trọng đến các lĩnh vực khác bao gồm cả giáo dục, phát triển khoa học kỹ thuật. Thứ hai, nắm bắt thông tin là một yếu tố quan trọng để hưởng lợi từ TPP. Các khảo sát gần đây mà Ed Gerwin chỉ ra cho thấy dưới 30% doanh nghiệp Việt Nam có kiến thức nền về TPP - điều mà lẽ ra Việt Nam phải ưu tiên thúc đẩy nếu doanh nghiệp muốn tận dụng TPP để có thể phát triển. Cuối cùng, hợp tác thương mại rộng hơn, chặt chẽ hơn sẽ mang về kết quả tốt hơn. Các nghiên cứu cho thấy những hiệp định thương mại tự do nào có nhiều thành viên hơn và quy định chặt chẽ hơn sẽ mang về nhiều lợi ích hơn cho các nước thành viên.