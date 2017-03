Trần Thị To và những chiêu lừa ngoạn mục

KỊCH BẢN HOÀN HẢO

Ngày 4-10-2010, Sở KH-ĐT tỉnh Tiền Giang cấp giấy CNĐKDN là Cty cổ phần thương mại dịch vụ môi trường đầu tư Việt Úc (gọi tắt là Cty Việt Úc), trụ sở tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho do Trần Thị To làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty (To chiếm giữ 70%/tổng giá trị cổ phần của Cty, tương đương 14 tỷ đồng).

Trước đó, ngày 24-1-2011 UBND tỉnh Tiền Giang có công văn chấp thuận chủ trương cho Cty Việt Úc được khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng nhà máy liên hợp xử lý rác Gò Công tại ấp Thạnh Nhựt, xã Bình Xuân, TX.Gò Công và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan...

Dưới sự điều động lãnh đạo trực tiếp của Trần Thị To, Cty Việt Úc sau khi thành lập vẫn chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định nên UBND tỉnh Tiền Giang chưa cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy tái chế và xử lý rác thải tại xã Bình Xuân, TX.Gò Công. Dù vậy, Trần Thị To vẫn cố tình dùng mọi cách đưa các thông tin chưa có thật về dự án để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau.

Nạn nhân đầu tiên là anh Lê Hà Thương (SN 1972, ngụ ấp Bình An, xã Bình Long, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Cuối tháng 5-2010, Trần Thị To tìm đến gặp anh để đặt vấn đề muốn sang nhượng lại phần đất của anh (diện tích 5.051,4m2, giấy CNQSDĐ số AL 153862, thửa số 241 do UBND tỉnh Tiền Giang cấp ngày 9-6-2008, là tài sản của anh Thương nhưng nhờ Cty Hoàng Tín Gia ở Q6, TPHCM đứng tên giùm) với giá 9 tỷ đồng. Ngay sau khi ký hợp đồng, To đặt cọc trước 750 triệu đồng, kỳ hạn trong 30 ngày Thương phải làm xong thủ tục sang tên cho To.

Ngày 8-6-2010, giữa anh Thương, Cty Hoàng Tín Gia và Trần Thị To cùng đến Phòng công chứng số 2 tại TX.Gò Công để ký hợp đồng sang nhượng với điều kiện thỏa thuận là trong thời hạn 30 ngày thì bên bán phải sang tên chủ quyền sử dụng đất cho bên mua và bên mua sẽ thanh toán dứt điểm 9 tỷ đồng cho bên bán. Nếu bên bán không thực hiện đúng nội dung hợp đồng thì sẽ phải bồi thường gấp đôi số tiền cọc. Ngược lại nếu bên mua không thực hiện đúng hợp đồng thì sẽ phải chịu mất hết số tiền đã trả cho bên bán trước đó, đồng thời có nghĩa vụ sang tên phần đất trên lại cho bên bán.

Thế nhưng đến ngày 7-7-2010, sau khi có giấy chủ quyền đất, Thương thông báo cho To biết để To giao hết số tiền còn lại nhưng To nói không có tiền, nhưng vẫn giữ ý định mua thửa đất này chứ không đồng ý bể hợp đồng. Nhiều lần To gặp Thương thương lượng mượn chủ quyền đất mang tên mình, hiện do anh Thương cất giữ để trình công ty duyệt trả tiền mua đất dứt điểm cho anh Thương. Do đang cần tiền nên ngày 7-7-2010, anh Thương và Trần Thị To cùng làm bản hợp đồng gia hạn thời gian thanh toán tiền mua đất, đồng thời anh Thương đã đưa giấy chủ quyền đất cho To mượn tạm. Tuy nhiên, sau khi mượn được giấy chủ quyền của Thương, To không đem về nộp cho công ty như thương lượng mà đem thế chấp giấy chủ quyền trên cho anh Trần Văn Hoàng (ngụ ấp 5, xã Bình Xuân, TX. Gò Công) để vay 750 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Trong thời gian này, To tìm hiểu biết được số chủ nợ mà Thương đã nợ trước đây, To thương lượng sẽ lãnh trả nợ thay cho Thương (tiền nợ của 6 người tổng cộng 5,640 tỷ đồng) và cấn trừ vào số tiền mua đất của Thương, liền được Thương và các chủ nợ đồng ý. Nhưng ngay sau đó, To vẫn không chi trả một đồng xu nào cho các chủ nợ khiến anh Thương và gia đình lâm vào cảnh điêu đứng.

NHỮNG TRÒ BỊP BỢM SIÊU ĐẲNG

Ngày 13-8-2009, sau khi được UBND tỉnh Tiền Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Cty cổ phần Đức Việt để đầu tư nhà máy tái chế và xử lý rác thải Gò Công, mặc dù chỉ là trưởng chi nhánh của Cty Đức Việt tại TX.Gò Công, tỉnh Tiền Giang, công ty này vẫn chưa có kế hoạch đền bù giải tỏa cho các hộ dân, nhưng To đã tự ý đi tìm kiếm doanh nghiệp để bơm cát, san lấp mặt bằng. To tìm gặp anh Trần Văn Hoàng (SN 1968, ngụ ấp 5, xã Bình Xuân, TX. Gò Công, Tiền Giang). Biết To là một doanh nghiệp thành đạt thường hay xuống địa phương phát quà từ thiện cho bà con nghèo và nghe To luôn miệng quảng cáo đang xây dựng dự án khu xử lý rác thải ở khu vực ấp Thành 1, xã Bình Xuân, anh Hoàng liền nhờ To giúp được nhận thầu san lấp mặt bằng thi công tại khu đất dự án. Sau đó, To yêu cầu anh Hoàng cung cấp 2,5 tỷ đồng để nộp vào làm hồ sơ thiết kế dự án, từ đó sẽ tiến hành đền bù giải tỏa thì mới được thầu bơm cát vào khu đất xây dựng nhà máy. Hoàng nói không có tiền, To bèn cầm cố giấy tờ đất vừa mới mượn của Thương để vay Hoàng 750 triệu đồng với lãi suất 2%/tháng; thời hạn vay là một tháng...

Ngày 22-7-2010, To đã nhận đủ tiền và làm giấy biên nhận nợ. Thế nhưng đến hẹn To lại hẹn lần hẹn lữa. Sau đó To gọi điện thoại nói tập đoàn ở bên Đức đang cần mua mảnh đất mà To đã thế chấp cho anh Hoàng với giá 18 tỷ đồng, bên đối tác đang cần xem bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mới chịu mua. To hứa sau khi bán được lô đất này sẽ hoàn trả lại tiền nên anh Hoàng đồng ý cho To mượn lại bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà anh đang giữ. Lập tức To đem giấy chủ quyền này bán đất cho Nguyễn Văn Phước ở TPHCM vào ngày 26-8-2010 với giá 2 tỷ đồng.



Trần Thị To

Ngày 21-1-2011, UBND tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Cty môi trường Đức Việt, nhưng To vẫn tiếp tục huy động vốn để lo cho dự án. Dù chưa trả được nợ cho Hoàng, nhưng To vẫn liên lạc với Hoàng và mời Hoàng đến dự khai trương Cty Việt Úc. Tại đây, lấy lý do là đang cần tiền để làm bổ sung thêm một số giấy tờ cần thiết nhằm cung cấp cho bên đối tác để được nhận số tiền đầu tư là 1 triệu USD, nên hỏi mượn tiền của Hoàng để ưu tiên cho Hoàng bơm cát, san lấp mặt bằng nhà máy xử lý rác. Thấy công ty của To khai trương trở lại nên Hoàng đồng ý cho mượn tiền tiếp. Tổng cộng Hoàng cho To mượn tiền ba lần với số tiền là 900 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng To còn nợ anh Hoàng số tiền là 1,650 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác nữa là anh Nguyễn Đức Hùng (SN 1966, ngụ P4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). Dù chưa trả đủ tiền mua thửa đất số 241 cho Thương, nhưng To đã đem bán cho anh Nguyễn Văn Phước vào ngày 26-8-2010. Đến ngày 19-10-2010, To lại rủ anh Hùng góp vốn mua miếng đất này nhằm bán kiếm lời. Hùng đưa cho To 500 triệu đồng, kỳ hạn trong vòng một tháng bán được đất sẽ chia cho Hùng 500 triệu tiền lãi, cộng với vốn là 1 tỷ đồng (thực chất, miếng đất này To đã bán xong nhưng vẫn cố tình lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của Hùng). Tiếp theo, ngày 1-11-2010 Hùng còn cho To vay thêm 300 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng dùng vào dự án nhà máy xử lý rác thải tại TX.Gò Công. To cam kết sẽ trả gốc lẫn lãi cho Hùng trong vòng một tháng, nhưng To chưa trả được. Sau lần này, Hùng cho To mượn thêm 16 lần nữa với tổng số tiền 332 triệu đồng, cộng với tiền cho vay là 632 triệu đồng. To chỉ trả cho Hùng hai lần được 170 triệu đồng, còn nợ 462 triệu đồng.

Ngoài ba nạn nhân trên, bằng các chiêu thức tương tự, tính đến ngày 12-1-2011 (ngày Trần Thị To bị Cơ quan CSĐT CA Tiền Giang bắt giữ) To đã lừa đảo chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng của 13 nạn nhân khác. Được biết, siêu lừa Trần Thị To từng có tiền án 2 năm tù về hành vi đầu cơ tài sản của nhà nước, nhưng sau đó không lâu, To lại quay trở về Tiền Giang và “hóa thân” thành bà giám đốc chi nhánh một công ty lớn và làm chủ một dự án lớn.

Các nạn nhân bức xúc: “Trong hầu hết các vụ lừa đảo của Trần Thị To bao giờ cũng có sự xuất hiện của một vị cán bộ lãnh đạo cao cấp tỉnh Tiền Giang. Do tin tưởng vào uy tín của người này, nhiều người dân đã giao tiền và tài sản của mình cho To vay mượn để rồi lâm vào cảnh “tiền mất tật mang”. Thế nên sau khi Trần Thị To bị cơ quan CA bắt giữ, mọi người đã đồng loạt gửi đơn tố cáo hành vi tiếp tay cho tội phạm của vị quan chức này.



Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)