Trò chơi chiến tranh

Ở nhiều nước trên thế giới như Nhật, Brazil, Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Bulgaria... sử dụng và chơi Airsoft được coi là hợp pháp (tất nhiên có kèm theo những quy định rõ ràng). Cho đến nay tại VN do mới nên chưa có văn bản pháp luật quản lý riêng cho loại súng và trò chơi này. Airsoft hiện được xếp vào danh mục đồ chơi nguy hiểm chứ không phải vũ khí cháy nổ, nên người tàng trữ chỉ bị phạt hành chính nếu bị phát hiện. Theo điều 13, nghị định 73/2010/NĐ-CP của chính phủ trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội, thì sẽ phạt tiền từ 4-8 triệu đồng với hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc nổ và đồ chơi nguy hiểm.