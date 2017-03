Trò hề quái dị của “giáo chủ Bảy Te”: Thống lĩnh “Tam giáo” bằng thơ con cóc (Kỳ 2)

Không chỉ Công an huyện Thủ Thừa, từ năm 1996 - 2000, Nguyễn Văn Te đã nhiều lần bị Công an Q12, Công an phường An Phú Đông xử lý, đưa ra giáo dục công khai trước dân vì hành vi tuyên truyền tà giáo.

“Đại thi sĩ” lộng ngôn, bịp bợm Từ năm 2000 - 2004, Báo CATP có nhiều loạt bài điều tra vạch mặt “giáo chủ” Bảy Te giở trò bịp bợm, in những tập thơ bá láp, nhảm nhí, tục tĩu, xằng bậy, nặng mùi mê tín dị đoan. Nhưng do bản chất cuồng tín, hám danh, hám lợi, Te vẫn lén lút hoạt động với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Hiện tại, Te đã vươn vòi bạch tuột ra nhiều tỉnh thành khắp cả nước, dẫn dụ, lôi kéo hàng nghìn người nhẹ dạ cả tin. Te đang có kế hoạch mở rộng địa bàn ra nước ngoài… Sau nhiều năm theo hầu trở thành tâm phúc của “giáo chủ”, một số đệ tử trong đó đã nhận ra bộ mặt bịp bợm, quái dị của “đại giáo chủ” kiêm “đại thi sĩ” Bảy Te nên cùng làm đơn tố cáo gởi Báo CATP. Theo các đệ tử, để lôi kéo “tín đồ”, Bảy Te luôn tìm mọi thủ đoạn, chiêu thức để biến mình thành “Phật sống”, không chỉ cứu khổ giải nghiệp cho các “tín đồ” mà cho cả tổ tiên, dòng họ cùng “đắc quả trường sanh, huyền di mầu nhiệm” nên ai cũng tin tưởng, cúng nhiều tiền cho Te in ấn kinh thơ, băng đĩa, truyền dạy đạo để được phục sinh cứu hồn tội lỗi, về trời dự “Đại hội Long Hoa”. Đệ tử dự đám tang nghe Te “thuyết pháp” Trên thực tế, các đệ tử khi nhận lấy “hồng ân” của Te để phải phát “tâm” bằng... tiền! Cụ thể: một quyển kinh thơ, sấm trạng của Te, các đệ tử “tùy hỷ” nhưng thường cũng 100.000 đồng, ai khá hơn thì 500.000 đồng; người “phát tâm” thì vài triệu hay cao hơn. Còn một đĩa CD, các đệ tử “tùy hỷ” nhưng thường không dưới 50.000 đồng. Bên cạnh Te có cả đội ngũ chuyên đi gom tiền của các đẹ tử từ khắp các tỉnh, thành. Nhiều đệ tử sẵn sàng mở hầu bao để “cúng” cho “giáo chủ” số tiền rất lớn. Hiện tại, Te sở hữu biệt thư lộng lẫy và căn nhà lầu hai tầng, xe hơi 4 chỗ đời mới đắt tiền, ô tô 7 chỗ, 16 chỗ, xà lan chở cát to đùng... trị giá hàng chục tỷ đồng. Tất cả tài sản đều do vợ và người thân đứng tên, còn “thầy” Te “tứ đại vai không”, chẳng màng vật chật hay danh lợi phù phiếm! Nhiều đệ tử tự nguyện đến nhà Te lo việc nhà nấu ăn và chăm sóc cho gia đình. Te phán: “Làm công quả để tạo phước” (?!). Lấy danh nghĩa là “Đấng chí tôn tối thượng”, Te đưa ra quy định, bất cứ ai theo làm đệ tử của Te, nếu chưa chồng chưa vợ thì cấm tuyệt không được lập gia đình; nếu đã lấy nhau rồi thì không được sinh con đẻ cái. Trong khi đó, Bảy Te cho con gái mình thoải mái sinh con! Nếu bên ngoài “giáo chủ” Bảy Te là “Hồng Mông Lão Tổ”, “Phật sống” thì trong gia đình Te tự xưng là “Phật Vương chiếu chỉ”! Còn mẹ ruột được Te phong là “Phật mẫu Hoàng Thái Lão Cung Đình”, mẹ vợ là “Phật mẫu Hồng Lai Thái Thái”! Đám tang “Phật mẫu Hồng Lai Thái Thái” được tổ chức bảy ngày (từ ngày 11 đến 17-10-2007) cho các đệ tử từ Nam chí Bắc đến cúng bái để lấy tiền phúng điếu và nghe Te giảng “đạo”. Phận làm con, nhưng Te nghĩ mình là “giáo chủ” nên không để tang mẹ. Te viết sẵn một “sớ” dài hàng trăm câu cho các đệ tử thay phiên nhau đọc mệt nghỉ! Hàng năm, Te tổ chức rất nhiều tiệc mừng thọ, sinh nhật của y và người thân trong gia đình để các đệ tử đến chia vui, “phát tâm”! Trong tiệc mừng thượng thọ 91 tuổi của “Phật mẫu Hoàng Thái Lão (8-3-2010), đông đảo đệ tử đến dự, nhiều người quỳ lạy sống bà cụ; một số thì giả làm thánh thần từ “cõi trên” về chúc mừng! Mới đây, Te làm đại tiệc sinh nhật của mình, trong đó chỉ riêng chiếc bánh khổng lồ đặt làm với giá 4 triệu đồng. Từ khi nhảy dựng tự hô biến mình làm “giáo chủ”, Te cũng bắt đầu làm thơ với cái tên Hải Hồ và Nguyên Hồng, Te cũng tự cho mình là một “đại thi sĩ” có một không hai trên thế giới! Mở đầu bản “trường ca”, Te tự phô trương sứ mạng “bề trên” của mình: “Nguyễn Hồng diễn xướng thơ ca Cổ kim hòa điệu, đó mà nhân gian!”. Hay: “Việt Nam xuất hiện nhà thơ Cổ kim thiên địa, đài thơ nhiệm mầu...”. Te cho rằng “thơ thiên” của y chưa có nhiều người “thấu”: “Nhưng mà ai thấu thơ thiên Để cho nhân thế mở xiềng quả căn Thấy đời chưa đủ mọc răng Làm sao ăn được thiên văn ta trình...”. Một đệ tử thân tín của Te đánh giá, tốc độ sáng tác kinh thơ của “giáo chủ” Te không có thi sĩ nào bì kịp! Chỉ thời gian ngắn Te đã có trong tay hàng vạn câu thơ chia ra làm nhiều tập, có tựa đề “Văn học hiện thực thế kỷ 21” hay “Văn học văn hóa thơ ca - Tâm linh vật chứng đồng nhất lý kim cổ hòa điệu long lân quy phụng”. Te tự đánh giá đây là “Thiên trường ca bất tử”, là “Thông Thiên thơ pháp” hay “Một thiên tình ca mới cho loài người” với “lời thơ tha thiết, lời thơ thống triết, đi trước thời đại, thuộc về chủ nghĩa thiêng liêng, có giá trị như Chủ nghĩa Mác-Lê nin” (?!)... Te mong “thính giả” cùng nhau “tri” cho rõ để mở “trí huyền”. Đó là “tiền bất tử” cho những ai tiếp những lời vàng, lời ngọc này của Te! Thực tế, “Thiên trường ca bất tử” của Te còn tệ hơn cả thơ con cóc, nội dung nhảm nhí, tục tĩu, bá láp, xằng bậy, nặng mùi mê tín dị đoan, trong đó rất nhiều câu vô nghĩa. Một số câu thơ có nội dung làm cho người đọc hiểu sai lệch cội nguồn dân tộc kể cả xuyên tạc, phản động. Nguy hiểm hơn, theo kết luận của Công an huyện Thủ Thừa, Te tự đề cao mình chê bai, đả kích một số tôn giáo khác. Trong trích đoạn dài 74 trang do Te sáng tác và đặt tựa “Sự thật về lời tiên tri của Chúa - Kinh tân ước mới nhất”, Te cho rằng Chúa phục sinh ngày 1-2 năm Bính Tý 1996 tại “Trường An khai hội” (đậy là ngày Te tự xưng là “giáo chủ”)! Te ví Chúa rời “cung cấm” xuống trần thế như một... tên trộm: “Thế nên Ngài xuống thế âm thầm Như tên trộm sống ngầm trong đêm” (!?). Hay: “Cầu xin Thiên Chúa cung son Xuống trần để rước chúng con trở về Đến khi Thiên Chúa làm hề Thì con của Chúa đê mê màn chiều”. Te sử dụng “Thiên trường ca bất tử” làm “giáo lý” để dẫn dụ lôi kéo nhiều người nhẹ dạ cả tin gia nhập tà giáo của y. Giỏi ăn nói lại biết cách tự “đánh bóng” mình, Te lôi kéo ngày càng đông người đi theo y làm đệ tử với mong muốn được đổi thành họ “Hồng” và về chầu trời dự “Đại hội Long Hoa”. Te rao giảng cho các đệ tử: “Long Hoa đang bán vé ngồi Vé ngồi vĩnh cửu, vé ngồi hằng nga Nếu người hiểu được lão ta Mới mong được vé Long Hoa qui hồi...”. Các “đệ tử” muốn về “Long Hoa” bằng “vé ngồi” phải hiểu được “thầy” Te, “tu trọn đời, trọn kiếp”! Bởi “thầy” đã phán: “Tu lao xao, máu đào tuôn rơi Bơi muốn bơi suông, cho nên buông lỏng Đến chừng cộng thì vô số tội...”. Với những lời hăm dọa đầy “máu” của Te, nhiều đệ tử rất sợ nên không dám bỏ “đạo” mà phải theo Te suốt đời. Đừng nói “đệ tử” là dân thường, cả những vị lãnh đạo, Te cũng phán tuốt: “Từ ngày ta hiện nguyên hình nguyên dạng xuống thế gian này, thấy trăm quan lãnh đạo không có đội lư, mà chỉ lù khù nên bào nào ta cũng lột, bao thế kỷ qua, ta đây “dã dạng” (giả dạng), lạn quạn (loạng quạng) là phải khổ đau...”. Một đệ tử thân tín của Te cho biết, hiện tại “giáo chủ” có hàng nghìn đệ tử ở khắp nơi như TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau kể cả một số tỉnh thành phía bắc hay miền Trung như Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc... Có đệ tử “sùng bái” đưa Te lên bàn thờ ngang cùng Đức Phật!...

Theo Hoàng Chính Cương