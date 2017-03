Trùm giang hồ và kho “hàng nóng”

Sau vài lần vào tù ra tội, Hoàn tỏ vẻ “rửa tay gác kiếm” nhưng hầu hết các vụ thanh trừng băng nhóm, tụ tập đàn em đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen”, bắt giữ người trái pháp luật, bảo kê cho các nhà hàng, quán bar, karaoke... trong vùng đều có “bàn tay nhám” của y.

BẢNG “THÀNH TÍCH” KHÓ QUÊN

Ở Bắc Ninh, có lẽ những cán bộ công an chính là người nắm rõ nhất về đời tư của Nguyễn Văn Hoàn. Mới 17 tuổi, Hoàn đã biết mùi “cơm cân”. Năm 1982, Hoàn tham gia vào một vụ gây rối trật tự công cộng, bị bắt đi cải tạo một năm. Đến năm 1989, Hoàn tiếp tục phạm tội cướp tài sản, bị tòa tuyên án hai năm tù giam. Ra tù, y lại bị bắt về hành vi đột nhập kho vật tư, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa; tàng trữ trái phép súng AK quân dụng. Tổng hợp hình phạt hai tội danh trên, Hoàn bị tuyên án 8 năm 6 tháng tù giam. Sau khi ra tù, trở về địa phương Hoàn vẫn khá côn đồ, nhiều lần bị xử phạt về hành vi cố ý gây thương tích, có lần còn vác dao đâm một cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh. Sau một thời gian “nổi danh”, Hoàn như “rửa tay gác kiếm”, song thực chất vẫn âm thầm thu nạp thêm đệ tử. Không trực tiếp gây ra các vụ đánh chém, thậm chí giết người nhưng tài liệu của cơ quan công an cho thấy những vụ việc đình đám trên địa bàn đều có bàn tay của trùm giang hồ này.

Từ năm 2006, hồ sơ của Nguyễn Văn Hoàn được lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh dựng lên, tổ chức theo dõi đặc biệt. Gần đây, y cùng đàn em mở rộng lĩnh vực “kinh doanh” bằng việc sản xuất ma túy tổng hợp; mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại ba dinh thự của y ở thôn Cổ Mễ. Để trông coi việc làm ăn, dưới trướng của Hoàn có cả chục “đàn em” gồm nhiều tên “tiền án, tiền sự nhiều hơn tiền mặt” ở ngay trong nhà y, được trả công hậu hĩnh bằng những khoản thưởng ma túy. Vì vậy mà đám đệ tử luôn tuyệt đối trung thành với chủ. Một nguồn tin cho biết: Có lần, một “đàn em” của Hoàn tham gia vào vụ ẩu đả gây chết người, vì sợ liên lụy đến đại ca, đối tượng này tự nguyện chết như để nhận tội hết về mình...



Hoàn cùng năm đàn em bị bắt

Dù có tiếng là “chiều chuộng” đệ tử, nhưng Hoàn cũng sẵn sàng cư xử cực kỳ côn đồ với chính đám “anh em chiến hữu” của y. Trường hợp anh Hoàng Văn Hải (SN 1969, trú thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) là một ví dụ. Do trước đó anh Hải cùng Hoàn chung vốn mở nhà hàng karaoke và mua bán cây cảnh từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội nên Hoàn có góp cho anh Hải 2,5 tỷ đồng. Đột nhiên Hoàn không muốn làm ăn chung nữa nên đòi lại tiền. Dù đã nhiều lần nói với Hoàn cho Hải thời gian thu xếp nhưng gã vẫn không đồng ý, bắt anh phải trả ngay lập tức.

Tối 3-5-2012, Hoàn gọi điện thoại bảo Hải đến phòng nhạc của Hoàn ở khu Cổ Mễ có việc. Tới nơi, Hoàn cho đệ tử chốt chặt cửa rồi lên tiếng đòi nợ. Thấy anh Hải phân trần rằng số tiền 2,5 tỷ đồng đó có 1 tỷ là tiền Hoàn góp vốn mở quán karaoke, còn 1,5 tỷ đồng Hoàn đã mua căn nhà sàn của Hải trị giá 4 tỷ đồng nên xin đặt lại chiếc ôtô BMW X5, hôm sau sẽ chồng tiền đủ, Hoàn vẫn nhất định không đồng ý. Anh Hải lại bảo Hoàn còn mua của anh một bộ sập trị giá 1 tỷ đồng cùng một số thiết bị khác khoảng 400 triệu đồng mà chưa trả tiền, Hoàn cũng vẫn cho nhốt Hải. Suốt ngày hôm đó, Hoàn cùng đám đàn em dùng búa đinh liên tục đánh đập, ép viết giấy nhận nợ. Chỉ đến khi vợ anh Hải là chị Nguyễn Thị Oanh làm đơn tố cáo tới cơ quan công an, Hoàng Văn Hải mới được giải cứu.



Lực lượng công an khám xét ôtô của đàn em Hoàn

Ít ngày sau vụ “tra tấn” chiến hữu để đòi nợ, khoảng 18 giờ ngày 10-5-2012, Hoàn chạy xe máy chở hai con trai nhỏ đi chơi. Đến trước cửa nhà đồng chí Nguyễn Công Nghiệp - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - ở phố Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Hoàn bấm chuông rồi gọi ầm ĩ: “Nghiệp ơi, thằng Nghiệp ơi!”. Thấy gọi đi gọi lại đến 30 phút vẫn chẳng có ai trả lời hay ra mở cửa, Hoàn bắt đầu đứng chửi làm rất đông người hiếu kỳ dừng xe lại xem, gây ách tắc giao thông cho cả tuyến đường. Phòng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của quần chúng về việc một đối tượng không rõ họ tên, khoảng hơn 40 tuổi một tay bế đứa con trai nhỏ và một đứa con trai nữa đang ôm chân gây rối loạn, ách tắc trên đường Lê Văn Thịnh, liền cử một tổ công tác phản ứng nhanh xuống hiện trường. Nguyễn Văn Hoàn vội vàng xưng danh, nhưng khi được tổ công tác giải thích, yêu cầu về trụ sở Cảnh sát 113 làm việc, Hoàn nhất định không về còn ngông cuồng thách thức. Thậm chí khi đồng bọn của Hoàn là Nguyễn Văn Hiếu (tức Hiếu Tài, một đối tượng cũng có bốn tiền án, hai tiền sự, nhà ở khu Niềm Xá, P. Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh), nhận được tin Hoàn đang làm ầm ĩ ngoài đường đã đi ôtô của mình đến tận nơi can, cũng bị Hoàn đấm thẳng vào mặt. Sau một hồi to tiếng, Hiếu mới đưa được Hoàn và hai con về nhà.

XỘ KHÁM

Cộm cán, ngổ ngáo, tiếng tăm của Nguyễn Văn Hoàn đã vượt khỏi địa phương. Trên cơ sở nắm bắt thông tin đối tượng, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an thành lập một tổ công tác đặc biệt do Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì cùng các đơn vị chức năng của bộ phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh lên kế hoạch bắt giữ đối tượng này. Nhưng để bắt được y không phải dễ. Hoàn có ba nhà cách nhau không xa ở cùng khu Cổ Mễ, lại luôn có đám đệ tử bặm trợn túc trực, sẵn sàng bảo vệ “đại ca” khi có “biến”. Vốn là kẻ lưu manh, Hoàn thường xuyên mang vũ khí theo người như súng ngắn, súng AK, lựu đạn, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để thoát thân. Thời gian gần đây, khi biết thông tin công an đang điều tra, truy xét, Hoàn rất ít khi ra khỏi nhà, chỉ vào ban đêm mới di chuyển từ nhà này sang nhà khác để chơi với bọn đàn em; hơn nữa, các ngôi nhà được thiết kế khép kín, hay khóa trái cổng và cửa, có nhiều tầng hầm... nên việc vây bắt Hoàn cực kỳ khó khăn, chỉ sơ suất nhỏ hoặc bị lộ thì hậu quả khó lường.



Nhiều loại chất bột và thuốc tân dược nghi dùng sản xuất ma túy phát hiện tại nhà Hoàn

Lực lượng truy bắt đã phải lên rất nhiều kế hoạch tỉ mỉ, công phu, đối đầu với nhóm đối tượng côn đồ, trang bị vũ khí “nóng”. Thám thính quanh nhà đối tượng suốt nhiều ngày, đến cuối tháng 5-2012 trinh sát phát hiện một vị trí trú chân kín đáo cho nhóm tám CBCS, dưới sự chỉ huy trực tiếp của lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an. Kiên trì nhiều đêm, cuối cùng các trinh sát tìm được sơ hở của đối tượng này. 1 giờ sáng 9-6-2012, Hoàn cùng một đàn em trở về nhà bằng xe máy phân khối lớn. Đúng lúc y thò tay qua lỗ cửa, các trinh sát đặc nhiệm, hình sự nhanh như chớp quật ngã cả hai đối tượng, tước súng, chuyển lên ôtô rời khỏi hiện trường; đồng thời lúc này hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được lệnh tới hiện trường phong tỏa ba ngôi nhà của Hoàn. Khám xét, lực lượng công an thu sáu khẩu súng các loại, lựu đạn, đao, kiếm và hàng trăm viên đạn; một bánh heroin trọng lượng 345 gram, các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp, nhiều chất bột nghi ma túy tổng hợp, một máy dập viên ma túy tổng hợp, một cân tiểu ly, các loại máy rung, máy quấy, máy sấy, một số hóa chất và thuốc tân dược có thể dùng để pha chế, sản xuất ma túy tổng hợp; hai ôtô con, 1,6 tỷ đồng, 3.600USD và nhiều vật dụng khác liên quan...

Tại cơ quan điều tra, khi được hỏi về nguồn gốc “kho” vũ khí cất trong nhà, Hoàn khai một số mới “nhặt được” ở dốc cầu Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh trong lần đi ăn đêm cuối tháng 5, đầu tháng 6-2012; khẩu súng K59 cũng “nhặt được” khi Hoàn còn là bộ đội đóng quân ở Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang năm 1985; số còn lại “của bạn bè, ai đó mang đến và để lại từ lâu rồi không nhớ!”.



Khẩu AK Hoàn thường mang theo người

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra khởi tố Nguyễn Văn Hoàn cùng năm đối tượng là Hoàng Mai Trường (tức Báo Kế, SN 1975, ở khu vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn, đối tượng có một tiền sự); Nguyễn Tiến Long (tức Long Lợi, SN 1969, ở khu 3, P.Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, đối tượng có một tiền án, một tiền sự); Nguyễn Quang Ngọc (SN 1969, ở P.Đổng Quốc Bình, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng, có ba tiền án); Đỗ Duy Lợi (SN 1979, ở P.Ninh Xá, TP. Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Hiếu (tức Hiếu Tài, SN 1963, ở khu Niềm Xá, P.Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, có bốn tiền án, hai tiền sự) về tội giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí quân dụng và tiếp tục điều tra, làm rõ những hành vi phạm tội khác của trùm giang hồ này.

Theo THANH HÒA (CATP)