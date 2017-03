Trump-Putin: Bộ đôi quyền lực của năm 2016

Bộ đôi quyền lực của 2017? Cả hai nhân vật dẫn đầu danh sách quyền lực của Forbes đều đã từng dành cho nhau rất nhiều lời khen có cánh trong năm 2016 vừa qua. Với thái độ khá thân mật và hợp tác với nhau, liệu Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và Tổng thống Nga Putin sẽ trở thành bộ đôi quyền lực của thế giới trong năm 2017? Tạp chí New York Review of Books bình luận những đề xuất nhân sự của ông Donald Trump mở ra viễn cảnh một nội các mới thân thiện hơn và có nhiều liên hệ với Kremlin. Tướng Mike Flynn, người được ông Trump đề xuất cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia, đã từng gặp gỡ ông Putin một số lần và tham gia một số sự kiện có trả thù lao tổ chức bởi đài truyền hình của Nga. Ông trùm dầu khí Rex Tillerson, người được đề xuất vào vị trí ngoại trưởng, lại là CEO của tập đoàn dầu khí Exxon Mobil và có nhiều mối liên hệ làm ăn với nước Nga. Đó là chưa kể các cáo buộc của cộng đồng tình báo Mỹ trong thời gian qua về sự can thiệp của tin tặc Nga vào cuộc bầu cử Mỹ, tạo ra các sự cố rò rỉ thông tin theo hướng có lợi cho ông Donald Trump. Forbes lập “danh sách quyền lực” như thế nào? Theo tạp chí Forbes, danh sách này được xây dựng dựa trên sự phân tích và tranh luận của ban giám khảo Forbes dựa trên bốn khía cạnh: Ứng cử viên có quyền lực tác động lên nhiều người không; nguồn lực kinh tế mỗi ứng viên kiểm soát; họ có quyền lực trên nhiều lĩnh vực hay không; và họ có thường xuyên sử dụng quyền lực của mình hay không.