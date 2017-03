Trung Quốc cứu chứng khoán: Lợi bất cập hại

Can thiệp kiểu TQ: Lịch sử đều thất bại Truyền thông phương Tây tốn không ít giấy mực về chuyện chứng khoán TQ “bốc hơi” 30%, mất khoản 30 ngàn tỉ USD trong vòng chỉ vài ngày. Đây không phải là lần đầu chính phủ có những can thiệp theo kiểu hiện nay trước thị trường mất giá. Ở các đợt rớt giá chứng khoán nghiêm trọng năm 2002, 2004, 2008, chính phủ TQ đã can thiệp mỗi khi thị trường rớt giá 30% hoặc hơn nhằm “phanh” giá lao dốc, đồng thời ưu đãi cổ phiếu đầu tư. Những can thiệp này trước đây đều thất bại trong việc giúp giá cổ phiếu tăng lên trong ngắn hạn. Thị trường chứng khoán dài hạn sau khủng hoảng sẽ lại tăng nhưng dường như không phải nhờ sự hấp dẫn của giá trị cổ phiếu mà là nhờ niềm tin về sự ưu đãi “chống lưng” từ phía chính phủ.