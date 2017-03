Truy lùng cặp vợ chồng phạm tội lúc nửa đêm

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các chiến sĩ Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã không quản ngại khó khăn, vượt hơn 1.500km về vùng quê ở tỉnh Thanh Hóa để điều tra, xác minh nhằm tìm ra manh mối và đã bắt được thủ phạm.



Hoàng Văn Thọ - Nguyễn Thị Quyên

Người đàn ông bị trói trong đêm

Khoảng 2 giờ sáng một ngày đầu năm 2006, anh Huỳnh Tấn Hậu - Phó công an xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và ba công an viên cùng ca trực tổ chức tuần tra dọc tuyến Quốc lộ 1. Đến đoạn đường vắng, hai bên là cánh đồng lúa thuộc ấp Bình Tân, tổ tuần tra phát hiện một thanh niên lạ mặt, hai tay bị trói quặt ra sau đang đứng cầu cứu ven đường. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1977, ngụ ấp 2, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, tạm trú KP1, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, làm nghề chạy xe ôm), vừa bị kẻ gian lừa đến đây bắt trói và cướp xe cùng một số tài sản khác.

Nơi anh Tiến bị nhốt

Anh Hậu phân công người chở anh Tiến về trụ sở ghi lời khai, còn mình cùng công an viên Phạm Minh Vương xuống ngay hiện trường. Dù anh Tiến không nhớ được đối tượng đã đưa anh qua những đâu, nhưng do thông thuộc đường sá, nắm chắc địa bàn, anh Hậu và anh Vương nhanh chóng tìm ra khu vực nạn nhân bị nhốt. Tại đây, các anh thu được chiếc khăn vải màu vàng và hai sợi dây dù.

Cùng lúc, tại trụ sở Công an xã Xuân Phú, sau khi lấy lại bình tĩnh, anh Tiến kể: “Lúc 12 giờ đêm, tôi đang đậu xe tại khu vực ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương thì có một thanh niên và một phụ nữ dẫn theo một bé gái khoảng 4 tuổi đến thuê chở về xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. Khi xe chạy tới ngã ba Tân Phong, thay vì đi thẳng để về Long Giao thì người thanh niên kêu tôi quẹo trái về hướng ngã ba Ông Đồn. Mới đến ấp Bình Tân này, anh ta kêu tôi rẽ vào một khu vườn nằm sát Quốc lộ 1. Do trời tối, chỗ này lại hoang vắng, tôi sợ không dám vào. Người thanh niên liền bảo: “Anh đứng ngoài đợi một lát, để tôi vào xem sao!”. Khoảng 5 phút sau, gã thanh niên đi ra càu nhàu: “Nhà này đi đâu không biết, đóng cửa kín mít. Thôi, chở tôi sang nhà bà con bên kia mượn đỡ tiền trả cho anh về sớm”... Tôi liền chở cả ba người vào một con hẻm đất phía bên kia Quốc lộ 1, cách đó một đoạn không xa. Hẻm này có khá đông nhà dân. Người thanh niên chỉ tôi chạy lòng vòng một hồi, sau đó dừng lại trước cổng một ngôi nhà tranh. Từ cổng nhìn vào tối thui. Người thanh niên bảo tôi đứng ngoài chờ. Anh ta đi bộ vào, một lúc sau quay ra nói: “Nhà ngủ say quá, gọi hoài không được. Thôi, anh chở tôi về chỗ khi nãy để gọi cửa lại xem sao!”. Trở lại chỗ cũ, gã thanh niên giục tôi: “Anh chạy luôn vào cho nhanh!”. Tin lời, tôi chạy xe thẳng vào sâu bên trong, đến một căn nhà xây có cửa sắt đóng kín thì dừng lại. Chưa kịp xuống xe, gã thanh niên ngồi sau bỗng chồm người lên dùng dao nhọn kề vào cổ tôi khống chế, bắt phải ngồi im. Sau đó, gã kêu con gái đưa dây nylon cho người phụ nữ trói tôi lại. Lục soát người tôi, bọn chúng lấy ĐTDĐ hiệu Nokia. Xong, họ dùng khăn tay nhét miệng tôi và đưa vào một nhà vệ sinh cũ chốt chặt phía ngoài rồi lấy xe đi mất. May mà tôi đạp bung được cửa thoát ra...”.

Từ lời khai của anh Tiến và dấu vết, vật chứng thu được tại hiện trường, Công an xã Xuân Phú xác định đây là vụ cướp tài sản nên nhanh chóng báo cáo nội vụ về Công an huyện Xuân Lộc.

Truy tìm người đàn bà răng hô

Ban chỉ huy Công an huyện Xuân Lộc liền chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH khẩn trương vào cuộc. Điều tra viên Đặng Thái Vinh phối hợp cùng Phó công an xã Huỳnh Tấn Hậu được giao nhiệm vụ điều tra vụ án, truy bắt đối tượng. Sáng sớm hôm đó, các anh trở lại hiện trường tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo Luật tố tụng hình sự. Nơi xảy ra vụ án là một khu đất trống rộng hơn 1ha nằm tại ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, trước đây là vườn nhãn thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Thạch (ngụ thị xã Long Khánh). Do ở xa, không người trông giữ nên ông Thạch bán khu vườn này lại cho ông Võ Tín (là chủ cơ sở sản xuất hạt điều ở ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú). Vì không có nhu cầu, ông Tín cho chặt hết nhãn làm sân phơi hạt điều khi vào mùa nên khu đất thường bị bỏ hoang.

Trong khu đất có hai căn nhà nằm cách nhau khoảng 100m. Một căn phía ngoài cổng được xây bằng gạch, mái lợp tôn, có cửa sắt kéo rất chắc chắn. Nhà này vào vụ mùa phơi hạt điều, ông Tín dành cho nhân công ở. Một căn nằm phía cuối đất, vách bằng gỗ tạp, mái tôn. Do lâu ngày không sử dụng, gỗ vách bị mục, xuống cấp trầm trọng. Khoảng giữa hai căn nhà là khu vệ sinh công cộng xây bằng xi măng. Thủ phạm đã nhốt anh Tiến vào đó để cướp xe. Xem xét toàn bộ hiện trường, kết hợp lời khai người bị hại, hai anh nhận định đối tượng phải là người địa phương hoặc ít nhất cũng có thời gian sống tại đây khá lâu. Trong đó đặc biệt chú ý đến “người phụ nữ gầy và răng hô, nói giọng Thanh Hóa” mà anh Tiến mô tả.

Tra cứu hồ sơ số người đến tạm trú trong thời gian qua, Công an xã Xuân Phú thấy nổi lên cặp vợ chồng có đặc điểm nhân dạng như trên nhưng hiện cả gia đình họ đã đi đâu không rõ. Anh Hậu - Phó công an xã - nhớ lại: khoảng tháng 8-2005, ông Tín có thuê một số nhân công phơi hạt điều. Trong số này có cặp vợ chồng quê ở Thanh Hóa được sắp xếp ăn ở tại chỗ. Họ không đăng ký tạm trú. Một buổi tối, công an xã đến kiểm tra hành chính thì người chồng khai tên Nguyễn Đăng Hùng, còn người vợ là Nguyễn Thị Quyên, chị này rất hô và con gái là Hoàng Thị Linh. Thấy cô con gái 4 tuổi lại không mang họ cha, anh Hậu nghi ngờ nên đã yêu cầu người chồng xuất trình giấy CMND. Anh chồng bèn nói: “Khi đi vội quá, em để quên CMND ở quê, mong các anh thông cảm”. Anh Hậu đã tạm giữ một số giấy tờ khác có liên quan và hẹn Hùng sáng hôm sau cầm theo tấm ảnh đến công an xã giải quyết đăng ký tạm trú. Cả ngày hôm sau và thêm một ngày nữa vẫn không thấy Hùng đến làm việc, sau đó khi các anh xuống kiểm tra mới biết họ đã bỏ đi nơi khác.

Từ những tin tức thu thập được, anh Hậu và điều tra viên Thái Vinh nhận định có nhiều khả năng Hùng, Quyên chính là thủ phạm vụ cướp xe ôm nên vận động quần chúng cùng phối hợp săn lùng tin tức trong khu vực đối tượng này từng tạm trú hòng tìm ra manh mối. Ngay ngày hôm sau, lực lượng CA đã biết được Nguyễn Thị Quyên có người bà con đang sinh sống tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. Gia đình này cho biết, Quyên quê ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vài tháng trước có làm công ở xã Xuân Phú và lâu rồi không thấy ghé chơi.

Phá án trên đất khách

Những tài liệu thu được cho thấy dấu hiệu tội phạm của cặp vợ chồng này ngày càng rõ. Được các cấp lãnh đạo đồng ý cho ra Thanh Hóa, hai anh Hậu và Vinh lại vừa mừng vừa lo. Mừng là vì kế hoạch điều tra của mình đã được Ban lãnh đạo tin tưởng chấp nhận, lo là vì số tiền chi phí cho chuyến đi này quá lớn, hầu hết phải vay mượn người thân, bạn bè, nếu sơ suất sẽ “lãnh đủ”. Nhưng đã hứa với lãnh đạo đơn vị, bằng mọi giá phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên hai anh khẩn trương khăn gói lên tàu ra Bắc.

Đến ga Thanh Hóa, hai anh bắt xe ôm đi ngay về xã Đông Hòa cách đó khoảng 20km. Đến Đông Hòa, hai anh vào ngay công an xã làm việc và được biết vợ chồng Quyên đã đi đâu khoảng 10 ngày nay chưa thấy về. Ngoài ra, chồng Quyên không phải Nguyễn Đăng Hùng mà là Hoàng Văn Thọ (SN 1977, ngụ xã Yên Trung, huyện Yên Định, Thanh Hóa). Nghĩ Thọ - Quyên có khả năng sau khi gây án sẽ trốn về bên nội ẩn náu nên anh Vinh lập tức đi Yên Trung xác minh.

Từ Đông Hòa đến Yên Trung trên 70km, phải đi qua vùng núi Đình Công, nơi nổi tiếng có khá nhiều cây thông cổ thụ nhất nước ta và là vùng còn sót lại các di chỉ văn hóa Đông Sơn. Cưỡi trên lưng con “ngựa sắt” già vừa thuê, đi mất gần ba tiếng đồng hồ anh Vinh mới đến được xã Yên Trung. Gian nan vất vả là thế nhưng khi tới nơi thì tin tức về người đàn bà răng hô kia vẫn chỉ là con số không. Việc mất dấu đối tượng khiến Vinh không kịp ăn uống, nghỉ ngơi. Anh tức tốc quay xe trở lại xã Đông Hòa ngay trong ngày.

Xế chiều hôm đó, trong lúc Hậu và Vinh chưa biết tiến thoái ra sao thì có người cho biết: “Vừa nhìn thấy vợ chồng Thọ - Quyên xuống xe”. Tin này khiến cho tinh thần hai anh phấn chấn hẳn lên. Quả là không uổng công khi phải lặn lội vượt gần 1.500km ra đây. Nhưng liệu người cung cấp thông tin có nhầm lẫn ai đó không, hay là một cách đánh lạc hướng nào đó... Ngẫm nghĩ lại thái độ cung cấp thông tin và linh tính nghề nghiệp, Hậu - Vinh vẫn tin nguồn tin trên là có cơ sở. Sau khi phân công Thái Vinh ở lại giám sát, Hậu một mình thuê xe ôm chạy ngược về Công an huyện Đông Sơn đề nghị hỗ trợ triệu tập vợ chồng Thọ - Quyên lên trụ sở công an xã làm việc. Qua một ngày đấu tranh, cuối cùng Thọ - Quyên đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau đó, bọn chúng được dẫn giải về Công an huyện Đông Sơn chờ ngày lên tàu di lý vào Đồng Nai. Kẹt nỗi, nhà tạm giữ của Công an huyện Đông Sơn ban đêm không có lực lượng bảo vệ chuyên trách, do vậy hai anh Hậu - Vinh phải thay nhau trực gác suốt mấy đêm liền.

Ba ngày sau, Hoàng Văn Thọ và Nguyễn Thị Quyên được đưa về tới Trại tạm giam Công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Tại cơ quan điều tra, đôi vợ chồng này khai nhận đã bán xe của anh Tiến cho anh Nguyễn Văn Tình (SN 1972, ngụ tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) với giá 1 triệu đồng. Công an huyện Xuân Lộc liền thu hồi xe trả cho người bị hại, kết thúc hành trình truy lùng cặp vợ chồng cướp tài sản thật vô cùng gian nan.



Theo Nguyễn Hiếu (CATP)