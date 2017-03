Truy lùng hai tên cướp tiệm vàng

Trong cơn mưa dông, lúc 21 giờ 15 ngày 23-5-2008, người dân sống xung quanh tiệm vàng Mỹ Lan (ở số 9/C1 ấp 3, xã An Phú, huyện Thuận An, nay là thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) nghe tiếng đập kính vỡ chát chúa.

Mọi người chạy sang, nhìn thấy gã thanh niên to cao tay lăm lăm khẩu súng, tay kia cầm thanh kiếm sáng loáng đứng trấn ngay cửa, tên còn lại vội vã gom những khay vàng cho vào ba lô rồi cả hai lên xe phóng đi. Bà Nguyễn Thị Mỹ (SN 1956, chủ tiệm vàng Mỹ Lan) bàng hoàng kể lại, lúc đó trời mưa rất lớn, bà định đóng cửa sớm nhưng còn chờ chồng là ông Nguyễn Hùng Sơn đi họp tổ dân phố về. Khi vừa đến nhà, ông Sơn ngồi chơi với đứa con gái út ở salon, bà lom khom bên quầy hàng dọn dẹp thì bất ngờ hai thanh niên đi xe máy hiệu Jupiter màu vàng dừng trước cửa tiệm. Gã ngồi sau bước vào đeo khẩu trang kín mít. Tưởng khách đến cầm đồ, bà Mỹ chưa kịp chào hỏi đã thấy gã thò tay vào chiếc áo khoác móc ra khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào ông Sơn và cô con gái út. Bà Mỹ vừa kêu lên “anh làm gì vậy?” thì gã đã choàng tay ra sau gáy rút thêm một thanh kiếm dài sáng loáng, hét lớn: “Ngồi im, nhúc nhích tao bắn!”. Tên còn lại xông vào dùng búa đập liên tiếp vào tủ vàng làm mảnh kính văng tung tóe. Vợ chồng ông Sơn không dám chống cự, đành ngồi im để bảo toàn tính mạng cả nhà. Lúc này con gái lớn là chị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1978) đang ở trên lầu nghe tiếng kính vỡ chạy xuống thì tên cướp chĩa súng về phía chị hét: “Mày đi vô, không tao bắn bể đầu!”. Chị Thảo đứng chết lặng giữa cầu thang. Trong lúc một tên cướp đang gom vàng, một tên lo cảnh giới bên ngoài, vợ chồng bà Mỹ dẫn hai con chạy nhanh ra phía nhà sau khóa trái cửa nhằm thoát khỏi họng súng của bọn cướp. Thời gian diễn ra vụ cướp chỉ vài phút. Ba chiếc camera được đặt ở các vị trí khác nhau trong tiệm đã ghi lại đầy đủ diễn biến và diện mạo của hai tên cướp. Gã cầm súng cao 1,80m, tên cầm búa đập tủ lấy vàng khoảng 1,60m. Trong lúc vội vã gom vàng, một tên bị kính cắt đứt tay làm chảy máu rất nhiều. Cơ quan điều tra thu mẫu máu để xét nghiệm. Theo lời bà Mỹ, bọn chúng lấy đi 5 khay vàng gồm 200 đôi bông tai và 150 dây chuyền. Ngay sau khi xảy ra vụ cướp manh động, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội phối hợp Công an huyện Thuận An tổ chức điều tra truy xét. Với những nỗ lực làm việc không mệt mỏi, các trinh sát ngày đêm đeo bám địa bàn, truy tìm tung tích bọn cướp. Đến giữa tháng 11-2011, trinh sát nắm được nguồn tin quan trọng: vào thời điểm trước và sau khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng Mỹ Lan, một đối tượng tên Tâm (quê ở tỉnh Trà Vinh) có sử dụng xe máy Jupiter màu vàng sống lang thang ở xã An Phú. Tiếp tục đi sâu tìm hiểu, trinh sát nắm rõ đối tượng có tên đầy đủ là Huỳnh Văn Tâm (SN 1978, thường trú xã Thông Thủy, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Với những chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra xác định Tâm có liên quan đến vụ cướp. Ngày 25-11-2011, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp Tâm để phục vụ công tác điều tra. Tâm khai vì mê cờ bạc đã mắc nợ 25 triệu đồng của bọn “xã hội đen”. Bị chủ nợ nhiều lần hăm dọa nên Tâm và đứa cháu tên Lê Thanh Dô (SN 1981, quê ở Vĩnh Long) rơi vào cảnh khốn đốn. Do trước đây nhiều lần đến tiệm vàng Mỹ Lan cầm đồ để lấy tiền đánh bạc, Tâm quyết định rủ Dô lên kế hoạch cướp tiệm vàng này. Tâm mua một cây súng bằng nhựa màu đen, một cây búa và một cây mã tấu làm hung khí. 100 triệu đồng từ số vàng cướp được, hai tên trả nợ và lao vào trò “đỏ đen” chỉ trong thời gian ngắn đã nhẵn túi.

Theo THANH NGHỊ (CATP)