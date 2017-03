Từ A đến... "á" ở "cà phê mò”

Trên tuyến đường Nguyễn Trãi, phường 9, TP Cà Mau (đoạn từ đầu đường Nguyễn Trãi đến khách sạn Best Cà Mau), có gần 10 quán kinh doanh nước giải khát với bảng hiệu “cà phê đặc biệt”.

Bằng cách bố trí chỗ cho xe khách đậu bên trong quán nên nhìn từ bên ngoài ai cũng nghĩ rằng quán đang vắng khách, nhưng thực chất bên trong lúc nào cũng đông khách.

Một quán “cà phê đặc biệt” trên Quốc lộ 63, thuộc phường Tân Xuyên, TP Cà Mau

Khoảng 7 giờ tối, tại quán “cà phê đặc biệt” T.H1, phường 9, TP Cà Mau, có đến 6-7 khách đang ngồi với các nữ tiếp viên. Trong ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn đã bị chủ quán tô điểm thêm một lớp nước sơn màu đỏ nhưng cũng đủ nhận ra các nữ tiếp viên đang ngồi trên người của những “thượng đế”.

Nếu những quán cà phê chòi, “thượng đế” vào đây phải là một nam, một nữ thì những quán “cà phê đặc biệt” lại hoàn toàn trái ngược, “thượng đế” vào đây phải là những đấng mày râu.

“Khách vào những quán này đủ thành phần: học sinh, sinh viên, công nhân…, đặc biệt là những người đã có gia đình “ham của lạ”, một tiếp viên của quán “cà phê đặc biệt” T.H2 cho biết.

Những quán này lúc nào cũng sở hữu một đội ngũ tiếp viên khá hùng hậu (từ 8-10 tiếp viên). Trên 70% trong số này là người từ các tỉnh khác đến, tuổi đời ngoài 30, có những tiếp viên ngấp nghé 50.

Giá cả ở những quán này cũng thật đắt đỏ. Mỗi ly cà phê và 30 phút nữ tiếp viên ngồi với khách có giá từ 50.000-70.000 đồng. Tuy nhiên, tại những quán này, những thượng đế chỉ được các tiếp viên tận tình phục vụ ở các công đoạn a, b, c..., còn muốn đến “z” thì phải chuyển đến nơi khác.

Đứng trước quán “cà phê đặc biệt” T.H. chưa đầy 2 giờ đồng hồ đã thấy có 4 thượng đế vào uống cà phê một mình. Khoảng 30 phút sau, mỗi thượng đế trở ra đều chở theo một nữ tiếp viên và tiến về phía những nhà trọ gần đó.

Cần ngăn chặn triệt để



Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Công an TP Cà Mau triệt phá nhiều vụ hoạt động mại dâm trá hình, trong đó có vụ tại nhà trọ Đ.T và nhà trọ N.D (cùng ngụ phường 9, TP Cà Mau). Lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng bán dâm là tiếp viên của những quán “cà phê đặc biệt” này.

Tuy nhiên, để trụ vững và tạo dựng được “thương hiệu” trong giới khách làng chơi, những quán này có rất nhiều “chiêu” để đối phó với các cơ quan chức năng. Chủ quán chỉ ký hợp đồng với một vài tiếp viên “trực chiến”, còn lại đa phần là “hợp đồng miệng” và bố trí cho các tiếp viên ở bên ngoài cơ sở, khi nào có khách mới gọi đến phục vụ.

Với cách “lách luật” này, khi cơ quan chức năng kiểm tra, những tiếp viên có ký hợp đồng sẽ được chủ quán gọi ra “điểm danh” cho hợp lệ, còn những tiếp viên không có hợp đồng tiếp tục ngồi với khách, với lý do… họ cũng là khách đến uống cà phê.

Để bảo đảm an toàn, những quán này luôn có hệ thống “cảnh giới” từ xa và có mối liên hệ mật thiết với nhau nên việc tiếp cận và xử lý rất khó. Mặt khác, do chế tài xử lý hành vi bán dâm quá thấp (chỉ từ 100.000-300.000 đồng đối với một hành vi vi phạm) nên chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng bán dâm.

Vì vậy, không lâu sau ngày bị bắt về hành vi bán dâm, những tiếp viên của các quán “cà phê đặc biệt” T.H, TH.H và T.L, vẫn tiếp tục hoạt động, công khai mời gọi, câu móc khách đến uống cà phê để mua bán dâm.

Bên cạnh đó, đối với những người mua dâm, theo quy định phải có gia đình đến bảo lãnh hoặc có thông báo về nơi cư trú. Tuy nhiên, xét thấy phương pháp này quá “nhẫn tâm” đối với những người đã có gia đình cho nên ít được ngành chức năng thực hiện. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc tái phạm, hạn chế tính răn đe của pháp luật.

Trước thực trạng các quán “cà phê đặc biệt” hoạt động biến tướng như hiện nay, kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có các biện pháp can thiệp kịp thời, nhằm xóa sổ những ổ mại dâm trá hình, gây dư luận xấu trong nhân dân.