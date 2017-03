Từ cửa tù đến giảng đường đại học

Vinh dự nhận bằng khen của Bộ Công an Tháng 10-2014, trong hội nghị biểu dương mô hình, điển hình tiêu biểu trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, do Bộ Công an phối hợp với tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức, anh Hồ Kham vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.