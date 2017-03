Từ tam giác vàng đến... bãi cát vàng (kỳ cuối)

Kết thúc ở chuyến “hàng” thứ 9



Trong số những chiếc ôtô xếp hàng chờ làm thủ tục để nhập cảnh vào Việt Nam, có một chiếc xe tải Zil 130 biển số Lào 0563. Ngồi trên cabin là hai người đàn ông mang quốc tịch Lào, đó chính là Bua Phẳn Trang Tha La Xỷ (SN 1958, ở bản Phoa Viêng, Phu Cút, Xiêng Khoảng, Lào) và Phou Viêng Keo Keo My Say (SN 1955, ở bản Xay Khu, quận Xay Tha Ny, TP.Viêng Chăn).

Khi qua cửa khẩu một đoạn thì có hai người đàn ông dáng dấp giống khách buôn vẫy xe xin đi nhờ. Bua Phẳn và Phou Viêng đồng ý cho họ lên cabin ngồi cùng. Đi khoảng gần chục cây số, xa xa trước mặt họ là Trạm kiểm soát lâm nghiệp Hương Sơn. Xe tải giảm tốc độ và dừng lại trước barie để chấp hành việc kiểm tra. Bua Phẳn và Phou Viêng tỏ ra khá bình tĩnh. Tuy nhiên, lần này Bua Phẳn, Phou Viêng được mời về trụ sở Công an huyện Hương Sơn cùng với chiếc ôtô.



Chiếc xe tải được kiểm tra khá kỹ trước sự chứng kiến của hai người Lào. Lần lượt thành xe, thùng xe, các vách ngăn cabin được lật ra. Bình xăng cũng được tháo. Không phát hiện điều gì khả nghi. Nhưng đến khi một cán bộ công an vòng ra sau xe, tiến hành kiểm tra phần xắc-xi thì khuôn mặt hai người Lào chợt biến sắc. Kiểm tra bên phải, khi nắp xắc-xi tháo tung, một cán bộ thò tay vào khoang trống và rút ra một đoạn vải có hình dáng như ruột tượng được thắt nút thành từng đoạn. Nút thắt đầu tiên được tháo ra, 2 bánh heroin rơi phịch xuống sân. Bua Phẳn và Phou Viêng bật dậy toan bỏ chạy nhưng đã bị bập còng vào tay. Chiếc ruột tượng giấu trong xắc-xi tiếp tục kéo ra. Tổng cộng 20 bánh heroin giấu trong đó được lấy ra lần lượt, xếp trước mặt hai kẻ vận chuyển. Đặt số ma túy này lên cân, kim chỉ 7,2kg.



Ngay trong đêm 9 rạng sáng 10-4, các tổ công tác phối hợp Phòng CSKT Công an Hà Tĩnh, Nghệ An đồng loạt tiến hành khám xét 4 điểm tại Nghệ An, bắt giữ cùng lúc 6 đối tượng chính trong đường dây ma túy này, trong đó có vợ chồng “bố già” ma túy Xiêng My - Nang Xỏm đang nghỉ tại khách sạn Bến Thủy, thu giữ khẩu súng Colt, 4 viên đạn. Riêng tên cáo già Trần Văn An thấy động đã bỏ trốn.



Trong chuyến đi cùng Xiêng Phênh chở ma túy sang Việt Nam, Xiêng My mang theo 12 bánh heroin giao cho Lại Thị Ngấn 3 cặp (6 bánh) và lấy tiền trước 2 cặp. Chuyến đó vì đi sau nên Xiêng My thoát nạn. Lo sợ ở lại Việt Nam lâu sẽ bị bắt nên sau khi bán hàng cho thị Ngấn, Xiêng My quay về Lào mang theo số ma túy còn lại.



Tháng 3-1996, Nang Bua là vợ của Xiêng Nhông nhờ Xiêng My sang Hà Nội thăm chồng, lúc đó đang là một bị can trong đường dây ma túy Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường. Trước khi đi, Xiêng My mua 2 cặp heroin giá 7.000 USD/cặp, sau đó cùng Bua Phẳn giấu ở khoảng trống nệm trần cabin xe Zil 130 biển số 0032. Ngày 14-3-1996, Xiêng My cùng Bua Phẳn và 2 đối tượng người Lào khác là Xổm Xai, Bun Ma đi ôtô tải giấu số ma túy trên nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Nậm Cắn. Ngày 15-3, chúng đến Hà Nội nghỉ tại khách sạn 216 Đội Cấn. Tối đó, Ngấn đến gặp Xiêng My nhận 2 cặp heroin và hẹn khi nào Xiêng My gần về thì đưa tiền. Hai hôm sau, Xiêng My đến nhà Ngấn ở Phùng Hưng, Ngấn trả giá 10.500 USD/cặp heroin. Ngày 17-3-1996, bọn Xiêng My, Bua Phẳn, Xổm Xai và Bun Ma đi xe tải BS 0032 trở về Lào qua cửa khẩu Nậm Cắn.



Đến tháng 7-1996, biết Bua Phẳn chuẩn bị sang Việt Nam, Xiêng My đề nghị đi cùng để mang 2 cặp heroin bán cho Lại Thị Ngấn. Lần này, Bua Phẳn đi xe Zil 130 BS Lào 0563, chúng lại giấu 2 cặp heroin ở nệm trần cabin. Ngày 5-7-1996, hai tên nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Nậm Cắn. Đến Hà Nội, chúng lại tới khách sạn 216 Đội Cấn. Sau khi nhận phòng, Xiêng My trực tiếp mang 2 cặp heroin đến nhà Ngấn ở Phùng Hưng. Lúc này chỉ có bố Ngấn ở nhà. Thấy Xiêng My hỏi: “Chị Ngấn đi đâu?”, bố của Ngấn đáp: “Ngấn bị bắt rồi” và đuổi Xiêng My ra khỏi nhà. Bị mất mối tiêu thụ nên Xiêng My đành mang 2 cặp heroin về giấu vào vị trí cũ rồi cùng Bua Phẳn trở về Lào.

Chuyến vận chuyển ma túy nhiều nhất, theo khai nhận của Phou Viêng và Bua Phẳn là chuyến thứ 7. Hai tên nhận của Xiêng My và Nang Văn Pênh tổng số 16 cặp heroin (32 bánh) để mang sang Việt Nam cho Trần Văn An. Do lượng hàng lớn nên chúng phải giấu ở bình xăng 2 đáy và bình hơi lắp thêm bên trái xắc-xi xe, sau đó dùng sơn đen xịt kín ngụy trang.

Chiều 21-2-1997, Bua Phẳn - Phou Viêng và Khăm Xỉnh đi ôtô Zin 130 0563 chở 32 bánh heroin nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An). Đến Mường Xén, chúng nghỉ ăn cơm tối rồi chạy tiếp theo đường 7A. Khoảng 3 giờ ngày 22-2, khi đến đoạn vắng vẻ thuộc địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An, chúng dừng xe tháo bình xăng lấy 8 cặp heroin cho vào bao tải giấu vào thùng sắt trên ôtô rồi đi về nhà khách Nghệ An thuê phòng. Bua Phẳn điện thoại đến nhà Trần Văn An báo đến nhận “hàng”.

Khoảng 11 giờ ngày 24-2-1997, An đi xe máy cùng một người đàn ông đến khách sạn rồi dẫn đường cho Bua Phẳn và Phou Viêng lái xe tải chở ma túy theo sau. Trên đường đi từ Vinh tới Nam Đàn, An rẽ sang một đường nhỏ vào Xí nghiệp gạch ngói 22-12 để thực hiện cuộc giao nhận 16 cặp heroin. Nhận hàng xong, Trần Văn An giao cho người đàn ông ngồi sau ôm bao heroin rồi cả bọn đi về nhà An. Gần đến nơi, Bua Phẳn bảo Phou Viêng đánh xe về khách sạn trước, còn mình vào nhà An để cùng kiểm hàng.



Chuyến thứ 8 trước khi bị bắt, khoảng tháng 3-1997, Bua Phẳn và Phou Viêng được vợ chồng Xiêng My - Nang Xỏm đưa 15 cặp heroin để mang sang Việt Nam giao cho Trần Văn An và 4 cặp khác nhờ chở hộ lên Viêng Chăn. Dọc đường đi, Xiêng My điều khiển ôtô BS Lào 8389 để giám sát hàng. Khi qua các trạm kiểm soát của Lào, Bua Phẳn dừng xe giao cho Xiêng My 4 cặp heroin để Xiêng My gửi lại nhà anh ruột là Xiêng Đôm (4 cặp này ngày 3-4-1997 Xiêng My bảo Nang Xổm lấy giao cho Phou Viêng vận chuyển sang Việt Nam bán cho Trần Văn An thì bị bắt quả tang).



Để đưa được 15 bánh heroin sang Việt Nam, Bua Phẳn và Phou Viêng đã chế bình xăng 2 đáy giấu hàng nhưng giữa đường đi, do bình xăng bên phải bị hỏng không giấu được nên đến Lạc Xao, Bua Phẳn phải rút bớt 6 cặp heroin ra đưa lại cho Xiêng My nói chờ ở Lạc Xao, sau khi giao cho Trần Văn An 9 cặp heroin sẽ bảo An sang Lạc Xao nhận nốt 6 cặp còn lại. Do đó, Xiêng My ở lại Lạc Xao cùng 6 cặp heroin, còn Bua Phẳn và Phou Viêng làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo. Đến Vinh, chúng nghỉ ở khách sạn Phượng Hoàng (phường Trung Đô, TP.Vinh) đến chiều hôm sau giao hàng cho Trần Văn An với phương thức giống như vụ trước.



Năm 1998, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử vụ án Xiêng My cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy. 8 đối tượng bị truy tố trước vành móng ngựa gồm: Xiêng My, Bua Phẳn Trang Tha Lang Xỉ, Phou Viêng Keo My Say, Nang Xỏm, Nguyễn Quang Thịnh tức Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Thị Lan (vợ Trần Văn An), Nguyễn Ngọc Miết (tức Nguyễn Thị Giang). Có 6 án tử hình được tuyên (trong đó có Xiêng My). Xét vai trò của Nang Xỏm và Nguyễn Thị Lan là những kẻ bị chồng lôi kéo vào con đường phạm tội, Tòa án tuyên hai bị cáo án tù chung thân. Cho đến ngày xét xử, có 2 “bố già” đã trốn thoát là Đoàn Văn Việt (tức Việt “toe” và Trần Văn An tức An “điên”). Thầy cúng Chan Tha Vông đã tự tử trước khi diễn ra phiên tòa. 12 năm sau, An điên bị bắt và lãnh án tử hình.



Những chuyên án thắm tình hữu nghị

Lầu Giồng Sử và 28 bánh heroin tang vật

Những ngày cuối năm 2009, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây ma túy rất lớn hoạt động giữa hai tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và Nghệ An. Nguồn “hàng” được chúng nhập từ “tam giác vàng” đưa về Xiêng Khoảng, sau đó sử dụng đường tiểu ngạch để vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ.



Danh tính đối tượng cầm đầu được xác định là Lầu Giồng Sử (Lầu Sử, SN 1968, trú Phôn Xa Vẵn Xay, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) - một tên tội phạm ma túy cỡ bự ở xứ sở Triệu Voi. Dưới trướng hắn luôn có hàng chục tên đàn em giỏi võ, được trang bị súng.



Lúc 18 giờ ngày 18-5-2010, Lầu Giồng Sử cùng đám đàn em đi ôtô xuất phát từ Phôn Xa Vẳn về hướng Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Khi đến giữa đoạn đường vắng, Sử ra hiệu cho đàn em dừng xe rồi hắn sang một chiếc xe bán tải hiệu Vigo mang biển số Lào 1217 để đánh lạc hướng. Tuy nhiên, khoảng nửa tiếng sau khi chiếc xe mang biển số Lào 1217 vừa tới Trạm kiểm soát Khăng Khải (Xiêng Khoảng) để xuất trình giấy tờ thì bất ngờ lực lượng phòng chống ma túy Biên phòng Nghệ An cùng Công an tỉnh Xiêng Khoảng xuất hiện. Biết đã bị lộ, Sử ra lệnh cho tên đàn em nhấn ga tông gãy sào chắn bỏ chạy về phía trước.



Sau gần nửa tiếng đồng hồ rượt đuổi, chiếc xe mang biển số Lào 1217 cũng bị khống chế ép vào lề. Từ trên xe, Sử cùng hai tên đàn em là Và Phả (SN 1982, trú bản Xây Lôm, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng) và Và Thông (SN 1980, trú bản Phông Xa Vẳn Xay, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng) bị bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu được 22 bánh heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của 3 đối tượng trên, ban chuyên án thu giữ thêm được 6 bánh heroin tại nhà riêng của tên Và Phả.

Vừ Chia Xiu, Thò Vả Lỳ, Cự Pa Lia cùng tang vật heroin, súng và lựu đạn

Hơn một năm sau, khi đường dây ma túy của Lầu Giồng Sử bị triệt phá, tình hình tội phạm hoạt động buôn bán ma túy ở khu vực Nậm Cắn dường như đã giảm hẳn. Đến cuối tháng 7-2011, tại đây lại tiếp tục xuất hiện một nhóm người có dấu hiệu buôn bán ma túy. Chúng cũng sang “tam giác vàng” lấy “hàng” tận gốc với số lượng lớn vận chuyển về gần khu vực Cửa khẩu Nậm Cắn rồi tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ.



Khoảng 8 giờ ngày 21-9-2011, ban chuyên án tiến hành phương án mật phục tại một cánh rừng ở Mường Pẹc. Bất chấp mưa gió vần vũ, các thành viên trực tiếp phá án vẫn ém mình trong các bụi rậm để mai phục. Đúng 10 giờ 30, các trinh sát phát hiện 3 đối tượng chui vào một căn nhà gỗ ngoài bìa rừng. Khi vừa nghe hiệu lệnh tấn công của đại tá Nguyễn Tường Thi - Trưởng phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội Biên phòng Nghệ An, ngay lập tức trinh sát ập vào quật ngã các đối tượng khiến chúng không kịp trở tay. Đó là Vừ Chia Xiu (46 tuổi), Thò Vả Lỳ (42 tuổi) và Cự Pa Lia (47 tuổi, đều trú tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). Khám xét người chúng, lực lượng chức năng thu giữ 5 bánh heroin, 2 quả lựu đạn, 1 khẩu súng, 29 viên đạn, 2 cân tiểu ly, 3 bộ đèn hút, 6 điện thoại di động và một số tang vật liên quan đến việc buôn bán ma túy.



Ngay sau khi chuyên án được phá thành công, lực lượng Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng xử lý theo pháp luật.

Danh tính đối tượng cầm đầu được xác định là Lầu Giồng Sử (Lầu Sử, SN 1968, trú Phôn Xa Vẵn Xay, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) - một tên tội phạm ma túy cỡ bự ở xứ sở Triệu Voi. Dưới trướng hắn luôn có hàng chục tên đàn em giỏi võ, được trang bị súng.



Lúc 18 giờ ngày 18-5-2010, Lầu Giồng Sử cùng đám đàn em đi ôtô xuất phát từ Phôn Xa Vẳn về hướng Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Khi đến giữa đoạn đường vắng, Sử ra hiệu cho đàn em dừng xe rồi hắn sang một chiếc xe bán tải hiệu Vigo mang biển số Lào 1217 để đánh lạc hướng. Tuy nhiên, khoảng nửa tiếng sau khi chiếc xe mang biển số Lào 1217 vừa tới Trạm kiểm soát Khăng Khải (Xiêng Khoảng) để xuất trình giấy tờ thì bất ngờ lực lượng phòng chống ma túy Biên phòng Nghệ An cùng Công an tỉnh Xiêng Khoảng xuất hiện. Biết đã bị lộ, Sử ra lệnh cho tên đàn em nhấn ga tông gãy sào chắn bỏ chạy về phía trước.



Sau gần nửa tiếng đồng hồ rượt đuổi, chiếc xe mang biển số Lào 1217 cũng bị khống chế ép vào lề. Từ trên xe, Sử cùng hai tên đàn em là Và Phả (SN 1982, trú bản Xây Lôm, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng) và Và Thông (SN 1980, trú bản Phông Xa Vẳn Xay, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng) bị bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu được 22 bánh heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của 3 đối tượng trên, ban chuyên án thu giữ thêm được 6 bánh heroin tại nhà riêng của tên Và Phả. Vừ Chia Xiu, Thò Vả Lỳ, Cự Pa Lia cùng tang vật heroin, súng và lựu đạn Hơn một năm sau, khi đường dây ma túy của Lầu Giồng Sử bị triệt phá, tình hình tội phạm hoạt động buôn bán ma túy ở khu vực Nậm Cắn dường như đã giảm hẳn. Đến cuối tháng 7-2011, tại đây lại tiếp tục xuất hiện một nhóm người có dấu hiệu buôn bán ma túy. Chúng cũng sang “tam giác vàng” lấy “hàng” tận gốc với số lượng lớn vận chuyển về gần khu vực Cửa khẩu Nậm Cắn rồi tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ.



Khoảng 8 giờ ngày 21-9-2011, ban chuyên án tiến hành phương án mật phục tại một cánh rừng ở Mường Pẹc. Bất chấp mưa gió vần vũ, các thành viên trực tiếp phá án vẫn ém mình trong các bụi rậm để mai phục. Đúng 10 giờ 30, các trinh sát phát hiện 3 đối tượng chui vào một căn nhà gỗ ngoài bìa rừng. Khi vừa nghe hiệu lệnh tấn công của đại tá Nguyễn Tường Thi - Trưởng phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội Biên phòng Nghệ An, ngay lập tức trinh sát ập vào quật ngã các đối tượng khiến chúng không kịp trở tay. Đó là Vừ Chia Xiu (46 tuổi), Thò Vả Lỳ (42 tuổi) và Cự Pa Lia (47 tuổi, đều trú tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). Khám xét người chúng, lực lượng chức năng thu giữ 5 bánh heroin, 2 quả lựu đạn, 1 khẩu súng, 29 viên đạn, 2 cân tiểu ly, 3 bộ đèn hút, 6 điện thoại di động và một số tang vật liên quan đến việc buôn bán ma túy.



Ngay sau khi chuyên án được phá thành công, lực lượng Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng xử lý theo pháp luật.

