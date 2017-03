Tử tù và án oan (kỳ 1): Sự tắc trách hay âm mưu đen tối?

Ngày 9-3-2011, thống đốc bang Illinois Pat Quinn đã ký sắc lệnh số 3539 hủy bỏ án tử tại tiểu bang này. Quyết định này được đưa ra vài năm sau khi tòa tuyên tử tù Randy Steidl vô tội.



Câu chuyện của người tử tù Randy là đề tài trong loạt phim tài liệu những tử tù bị oan One for ten do Anh sản xuất. Vụ án này còn được đưa vào chương trình giảng dạy ở các học viện luật ở Mỹ. Một nghiên cứu của Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Mỹ (NAS) cho thấy có hơn 4% người vô tội trong số các tử tù Mỹ. Tức cứ mỗi 100 tử tù thì có đến bốn người trong số đó bị oan! Tính từ năm 1973 đến nay, đã có 146 tử tù tại Mỹ được trả lại tự do, minh oan sau nhiều năm bị kết án tử và phải chờ ngày hành hình. Randy Steidl là một trong số 146 tử tù được rửa oan và được trả tự do.