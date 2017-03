Vết trượt dài của một hoa khôi vũ trường

Để được sống thỏa với những khát vọng phù phiếm được những kẻ o đầm tung hứng "như thế mới xứng tầm vóc giai nhân", ngày nọ Nga bỏ lại tổ ấm "thân chinh" sang Campuchia làm vũ nữ ở một số vũ trường tại Thủ đô Phnôm Pênh.

Từ gái quê lột xác thành hoa khôi vũ trường, tưởng rằng ngã rẽ ngoạn mục này sẽ đưa Nga lên đến tột đỉnh "vinh quang", có ngờ đâu gắn với ả vũ nữ xuyên quốc gia này là những phi vụ mua bán ma túy với số lượng "khủng" và kinh khủng hơn buôn… súng.Năm 2004, khi ở tuổi 28, qua dẫn dắt của một số bạn bè đi trước, Nguyễn Thị Ngọc Nga bỏ lại chồng con và gia đình, sang Campuchia để được đổi đời ở các vũ trường hoa lệ. Chỉ vài tháng sau khi tẩy đi những vết phèn bám chặt trong kẽ chân và "khoác" lên đó màu sơn đỏ chót, khi đã chính thức là nô lệ của ánh đèn màu và sống bám vào những vị khách ham vui, vũ nữ Ngọc Nga lọt vào mắt của Bảy Việt (người Việt Nam sống tại Campuchia) - ông trùm chuyên bán ma túy tại các vũ trường.Sau những lần vui chơi tới bến và được trùm Bảy "boa" đậm, ngưỡng mộ sự giàu sang của tên này, Ngọc Nga mấp máy ngỏ lời mong muốn được đầu quân cho Bảy để giấc mơ đổi đời sớm thành hiện thực.Được người đẹp tự nguyện "hiến thân", Bảy Việt tiết lộ rằng muốn phất được như gã, thì phải làm ăn: "Em về Việt Nam chịu khó móc nối, tìm mối tiêu thụ rồi anh sẽ giao hàng cho em bán kiếm tiền chênh lệch".Người ta nghe nhắc đến ma túy thì sợ chết khiếp, đằng này vì tiền mà lóa mắt nên Nga xăng xái lao vào. Từ bỏ nhỏ "móc nối, tìm mối" của trùm Bảy, Nga đem chuyện ấy tâm sự với em gái mình là Phượng Kiều nhờ giúp đỡ và được Kiều giới thiệu làm quen với 2 tay chơi số má là Thắng và Tam. Trương Quốc Thắng (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM), từng có "thành tích" 3 lần vào tù vì hành vi cướp giật tài sản và Trần Đình Tam, 43 tuổi, ngụ quận 3.Từ năm 1988 đến năm 1994, tên này đã 3 lần bị công an bắt vì các hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Về cơ bản, Tam - Thắng chỉ là hai tên trộm cướp vặt hết thời nhưng ngộ một điều là chúng có rất nhiều tiền và tiêu tiền như rác.Sau nhiều bận gắn kết rồi cùng ăn chơi bất cần thân thể với hai tên này cũng như cùng nhau sử dụng ma túy tại các khách sạn ở Sài Gòn và Cần Thơ, khi biết chắc Tam - Thắng "phất" lên cũng nhờ kinh doanh ả phù dung, thị Nga mạnh dạn đặt vấn đề rằng có nguồn "hàng" lớn bên Campuchia cần tiêu thụ: Ngay lập tức, mối liên minh ma quỷ của chúng được củng cố và sau đó có thêm sự xuất hiện của đối tượng Dương Ngọc Cảnh (29 tuổi, tại Đồng Nai), một con nghiện từng đi tù về tội cướp giật. Cảnh được hai tên đàn anh Tam - Thắng thu nạp để vận chuyển, mua bán "hàng" cho chúng."Mỗi khi cần mua hêrôin, Tam liên lạc trước với Nga thỏa thuận giá cả, cách thức giao nhận tiền và ma túy, sau đó Thắng ứng trước tiền đưa cho Tam mang tới cho Nga hoặc trực tiếp giao cho Nga để Nga sang Campuchia mua ma túy vận chuyển về TP HCM giao cho Tam hoặc Thắng. Nhận xong Tam - Thắng giao cho Cảnh đem đi bán. Nếu Nga mang hêrôin về tới thành phố mà Tam - Thắng bận không đi nhận được thì Cảnh đi nhận thay". Phương thức làm ăn của Nga với các đối tác của thị được cơ quan điều tra tóm lược như thế.Ở phi vụ đầu, để thử tầm cỡ buôn ma túy của ả vũ nữ xinh đẹp chịu chơi, hai tên Thắng - Tam bắn tin mua 5 chỉ hêrôin. Hơi thất vọng vì số lượng đặt hàng quá "hẻo" nhưng thị Nga vẫn chiều lòng đối tác, thị sang Campuchia nhận hàng về giao cho Tam - Thắng tại một khách sạn nhận 10 triệu đồng. Thấy Nga uy tín giao hàng đúng hẹn và "chất lượng" nên từ đó về sau, bộ đôi Thắng - Tam tin tưởng. Và từ đó, chúng bắt đầu lao vào những cuộc mua bán ma túy với số lượng vô cùng… khủng!"Lần thứ hai Nga nhận trước của Thắng 2.800 USD sang Campuchia mua của Bảy Việt 16 chỉ hêrôin đem về giao cho Thắng - Tam tại khách sạn, Thắng trả cho Nga 3 triệu đồng tiền lãi… Lần thứ ba, Nga nhận 4.500 USD sang Campuchia mua của Bảy Việt nửa bánh hêrôin đem về giao cho Thắng -Tam và được trả 250 USD tiền lãi… Lần thứ tư Nga nhận của Thắng 4.500 USD, cách thức mua bán, kiếm lời như lần thứ ba...".Sau này, khi bị bắt giam Nguyễn Thị Ngọc Nga khai trong 4 phi vụ đầu, phi vụ nào thị cũng nhận tiền trực tiếp từ Trương Quốc Thắng và khi giao hàng thì được Thắng trả tiền lãi. Đến lần giao dịch thứ 5, để tránh liên lụy nếu việc đổ bể, Thắng ma mãnh điện thoại cho đặt mua một chiếc bánh hêrôin và dặn từ nay về sau tên đồng bọn Trần Đình Tam sẽ thay gã liên hệ trực tiếp để đặt mua "hàng".Sau đó, theo yêu cầu của Nga, Tam chuyển sang Campuchia cho ả 9.000 USD theo phương thức chuyển ngân. Nhận được tiền, Nga đi mua "hàng" rồi mang về Sài Gòn giao cho Tam, nói giá 9.500USD/bánh để nhận tiền chênh lệch 500 USD.Theo kết luận của Cơ quan điều tra, sau khi mua của Bảy Việt 5 lần với số lượng hêrôin gồm 3 bánh và 21 chỉ thì Ngọc Nga được em ruột là Kiều Tiên giới thiệu gặp một đầu mối khác chuyên cung ứng hêrôin chất lượng cao nhưng giá hữu nghị hơn Bảy Việt rất nhiều. Đó là Lê Hoàng Hội, (60 tuổi) tại An Giang.Trong số các mối lái mà thị Nga làm ăn, Hội là kẻ có máu mặt nhất. Năm 1990, tên này bị Công an tỉnh An Giang bắt về hành vi cướp tài sản công dân và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bị tuyên phạt 15 năm tù giam.Trong thời gian thụ án tại Trại giam Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Hội trốn trại và bị Bộ Công an ra lệnh truy nã. Để ẩn thân, tên này dạt sang Campuchia lánh nạn, sống bằng nghề buôn ma túy cho các đối tượng có nhu cầu "ăn hàng" mang về Việt Nam bán lại để hưởng chênh lệch.Có được cái hân hạnh làm quen với ông anh cũng là người gốc miền Tây như mình, vũ nữ Ngọc Nga mừng rơn, thị tin từ đây đời mình sẽ phất nhanh hơn vì những khoản thu sẽ nhiều hơn bởi Lê Hoàng Hội vì phục ả tuy là dân liễu yếu đào tơ nhưng dám làm chuyện đại sự nên sẽ ưu ái ả đến mức tối đa cái gọi là… giá cả.Và đúng như dự cảm ấy của Nga, sau đó ả liên tục nhận được đơn đặt hàng của mối ruột Trần Đình Tam. Ở phi vụ thứ 7 và thứ 8, mỗi lần Tam chỉ đặt mua 1 bánh hêrôin nhưng đến phi vụ thứ 9 thứ 10, tên này lại tăng gấp đôi số lượng…Không chỉ bán ma túy cho Tam, thị Nga còn chủ động móc nối bán ma túy cho đối tượng Trần Minh Quang (54 tuổi, ngụ quận 4, có các tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, mua bán trái phép các chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy) 2 lần với số lượng "hàng hóa" được giao dịch là 1/2 bánh hêrôin và 70gr ma túy tổng hợp. "Nga còn khai nhận qua một số lần đi vũ trường trong thành phố quen biết một người tên Bé, không rõ lai lịch, địa chỉ, sau đó Nga bán cho Bé 1/2 bánh hêrôin với giá 4.750 USD….Trong lịch sử tội phạm ma túy bị bắt tại TP HCM, có lẽ Nguyễn Thị Ngọc Nga là trường hợp vũ nữ duy nhất có "gan cọp" khi vừa buôn hêrôin với số lượng lớn lại vừa buôn cả súng.Theo kết luận của cơ quan điều tra, phi vụ "buôn" súng đầu tiên của ả gắn với đợt giao dịch hêrôin lần thứ sáu với Thắng và Tam: "Lần thứ sáu, Nga nhận của Tam 9.000 USD sang Campuchia mua 1 bánh hêrôin. Trong lần này Tam yêu cầu Nga gặp Bảy Việt nhận 1 khẩu súng K59 và ứng 600 USD trả cho Bảy Việt.Sau khi đến gặp Bảy Việt nhận được súng, Nga mang súng và bánh hêrôin về TP HCM giao cho Tam tại một khách sạn, Tam nhận và trả thêm cho Nga 500 USD tiền mua 1 bánh hêrôin và 600 USD tiền mua khẩu súng" - hồ sơ vụ án cho biết. Lần "buôn" súng thứ 2 của vũ nữ Ngọc Nga là lần thứ 11 thị buôn ma túy. Hồ sơ vụ án cho biết lần này sau khi nhận của Tam 9.000 USD thị lại sang Campuchia mua ma túy về giao lại cho tên này hưởng tiền chênh lệch 500 USD.Tại cuộc gặp ở khách sạn, lúc giao tiền, Tam nhờ Nga gặp đối tượng tên Ngân (tức Muối) để nhận từ đối tượng này một khẩu súng K59…