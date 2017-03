Vụ án ở thành phố sương mù

Vụ án xảy ra đã hơn 5 năm, hai trong ba tên cướp bị tử hình, một tên lãnh án chung thân...

DỌN CỎ PHÁT HIỆN XÁC NGƯỜI

Khoảng 11 giờ ngày 12-6-2006, một tốp công nhân đang dọn cỏ thi công phần việc quét sơn cọc tiêu trên đèo Prenn, Quốc lộ 20 - cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đến cột cây số 225 (khoảng giữa đèo) thì ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Cả nhóm chụm lại bàn tán rồi vì tò mò, họ tiến sâu vào bên vệ đèo phía phải theo hướng từ TP. Đà Lạt xuống. Đi sâu xuống khoảng 8 - 10m nhóm công nhân phát hiện một xác người đang trong thời kỳ phân hủy. Lập tức thông tin được báo về Công an TP. Đà Lạt.

Công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi được triển khai ngay trong buổi chiều 12-6. Nạn nhân được xác định là nam giới, thi thể đang trong thời kỳ phân hủy nên khuôn mặt đã biến dạng. Nạn nhân không để lại bất kỳ giấy tờ tùy thân nào ngoài mảnh giấy nhỏ bằng hai đầu ngón tay nhàu nát và nhòe nhoẹt. Cố gắng lắm các trinh sát mới đọc được dãy số 0906.6014xx. Những kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cho phép khẳng định đây là một vụ án mạng, nạn nhân bị giết ở nơi khác sau đó đưa xác đến hiện trường phụ phi tang.

Phòng cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Lâm Đồng được giao chủ công điều tra vụ án này. Ban chuyên án (BCA) được thành lập với sự tham gia của lãnh đạo Phòng CSĐTTP - Công an TP. Đà Lạt và những trinh sát (TS), điều tra viên (ĐTV) dày dạn kinh nghiệm. Khi tất cả đang không biết bắt đầu từ đâu thì ĐTV Phan Ngọc Công - Đội trưởng Đội trọng án lúc bấy giờ - nhận được cú điện thoại của một người bạn là tài xế tên Tuấn đang lái xe hợp đồng cho ông Từ Chấn Nam, một cơ sở cho thuê ôtô tại TP. Hồ Chí Minh. Anh Tuấn thông tin, một người bạn của anh tên Lương Quốc A., cũng là tài xế hợp đồng cho ông Nam, có nhận chở ba người khách đi Đà Lạt từ ngày 6-6, nhưng đến nay chưa thấy về, không ai biết anh A. đang ở đâu và không thể liên lạc được. Anh Tuấn còn cho biết chiếc xe anh A. chạy đưa khách đi Đà Lạt là loại xe Toyota Altis bốn chỗ, sơn màu trắng, biển số 52V-4426.

Một mũi TS được lệnh về TP. Hồ Chí Minh ngay khi trời chưa kịp sáng. Điểm đến đầu tiên của các ĐTV là cơ sở cho thuê xe của ông Từ Chấn Nam ở P4Q6, TP. Hồ Chí Minh. Ông Nam cho biết, lúc 11 giờ ngày 6-6, anh N. là người bạn cùng làm nghề cho thuê ôtô, điện đến cho ông nói có một hợp đồng chở khách đi Đà Lạt, thời gian 3 ngày, đón khách lúc 15 giờ cùng ngày tại khách sạn Tulip ở phường 17, Q. Bình Thạnh, giá thuê là 2,2 triệu đồng. Nhưng ông N. kẹt quá muốn ông Nam thực hiện giúp hợp đồng này. Ông N. còn cung cấp cho ông Nam số điện thoại của khách là 0906.6014xx. Ông Nam giao hợp đồng cho anh Liêm - một người lái xe thuê cho ông thực hiện nhưng anh Liêm từ chối và anh Lương Quốc A. là người thế chỗ.

Lúc 15 giờ ngày 6-6, anh A. đến địa chỉ như đã hẹn đón ba người khách đi Đà Lạt. Khoảng 18 giờ cùng ngày ông Nam nhận được điện thoại của anh A. thông báo đã đón được khách và đang ăn cơm tại quán Hưng Phát ở ngã ba Dầu Giây. Anh A. còn cho biết ba người khách trông rất dữ tợn, mình mẩy xăm nhiều hình thù kỳ quái, thái độ rất bất thường nên muốn xin ý kiến của ông Nam. Ông Nam đã trả lời tùy anh A. quyết định đi hay không. Anh A. đồng ý đi tiếp và còn nói rằng sẽ bám theo sau những chiếc xe tải để đi, đề phòng bất trắc. 7 giờ ngày 7-6 ông Nam nhiều lần gọi vào di động của anh A., máy đổ chuông nhưng không ai cầm máy. Ông Nam liền gọi vào máy của ba người khách, chuông đổ và cũng không ai nghe. Linh cảm có điều chẳng lành, ông Nam vội báo tin cho Công an TP. Hồ Chí Minh.



Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Đăng Ngọc, Nguyễn Duy



LẦN THEO DẤU VẾT HUNG THỦ

Tại TP. Hồ Chí Minh, các ĐTV nhận được nhiều sự giúp đỡ của Công an TP. Đầu mối đầu tiên mà ĐTV xác minh là khách sạn Tulip, nhưng trong khoảng thời gian ngày 5 và 6-6 tại khách sạn không có nhóm ba người khách nào thuê phòng. ĐTV ghé vào quán cà phê Trung Nguyên cạnh khách sạn Tulip và chợt nghĩ biết đâu ba người khách xuất phát từ một điểm nào đó ngay cạnh khách sạn. Trong câu chuyện với hai cô gái là tiếp viên bán cà phê tại quán Trung Nguyên được biết, khoảng 15 giờ ngày 6-6 có ba thanh niên đi xe taxi từ hướng cầu Sài Gòn ghé vào quán uống cà phê, trong nhóm có một thanh niên trên cánh tay trái xăm hai chữ “kỷ niệm”. Chừng 15 phút sau, có chiếc xe Toyota Altis đến đón họ đi. Trước khi lên xe, một người còn nói chuyện điện thoại nhưng nói những gì thì hai cô không biết. Điều quan trọng là các cô đã tả khá tỉ mỉ về nhân dạng của ba thanh niên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ĐTV tìm đến gia đình anh Trần Văn N., ở xã Phú Sơn, huyện Gồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Hỏi về cuộc điện thoại gọi đến vào lúc 15 giờ ngày 3-6, chị T. (vợ anh N.) cho biết đó là cuộc điện thoại của một người tên Hải - một người bạn thân thiết của cô Trần Thị Trúc Linh ở gần nhà với chị T. Qua lời mô tả của chị T. thì Hải có đặc điểm giống với một trong ba thanh niên đón xe từ quán cà phê Trung Nguyên chiều 6-6. Hải có tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Hải (SN 1983, trú phường 17, quận Bình Thạnh) làm nghề lái xe taxi, có một tiền án về tội cướp tài sản khi mới 14 tuổi và vào thời điểm đó Hải không có nhà.

Qua vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, ĐTV xác định Trúc Linh đang làm việc tại quán cà phê Trùng Dương (quận Gò Vấp, TPHCM). Khi ĐTV ập vào cũng là lúc Trúc Linh đang nhắn tin cho Hải. Kế hoạch bắt Hải đang được giăng ra. Ngay câu hỏi đầu tiên, Hải đã biết mình bị bắt về tội gì. Hắn khai luôn nơi bán chiếc xe Toyota Altis là ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và hiện chiếc xe đang ở Nghệ An.

KẺ TRỐN TRONG QUÁN BIDA

Nút thắt của vụ án đã được gỡ, một đối tượng bị bắt giữ. Qua đấu tranh Hải đã thừa nhận hành vi giết người cướp xe và khai ra hai kẻ đồng phạm là Ngọc và Duy hiện đang làm tại quán bida Lê Nguyễn ở phường 17, quận Bình Thạnh. Khi bước vào quán bida này ĐTV đã xác định được một thanh niên cởi trần, mặc quần jeans có đặc điểm giống với Ngọc. Thấy khách lạ, người thanh niên kéo mũ che quá nửa khuôn mặt, vội vàng bước vào phòng bên trong. Ban đầu, chủ quán bida giấu, nhưng sau đó đã thú thật Duy và Ngọc có làm thuê cho quán của ông. Tuy nhiên, Duy đã bỏ việc, còn Ngọc đang làm ở quán nhưng hiện đi đâu không rõ. Không để cho chủ quán bida thực hiện kế hoãn binh nhằm đánh động, ĐTV đã ập vào tóm gọn người thanh niên khả nghi. Hắn là đồng phạm của Hải tên là Nguyễn Đăng Ngọc (SN 1983, quê Khánh Hòa, tạm trú tại quán bida Lê Nguyễn).

Đối tượng thứ ba trong nhóm cướp là Nguyễn Duy (SN 1987, ở Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã trốn thoát, không ai biết Duy đang ở đâu. Theo một người bạn cùng làm với Duy ở quán bida Lê Nguyễn thì trước khi nghỉ việc Duy có tâm sự sẽ về Đồng Tháp. Thông tin từ Quảng Ngãi đưa vào cũng cho biết Duy không về quê. Tại xã Xa Rài, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Duy có người bà con là hai ông Nguyễn Tư, Nguyễn Sáu. Qua xác minh, Duy không về Đồng Tháp nên ĐTV lại trở về TP. Hồ Chí Minh và bắt đầu hướng điều tra mới.

Thông tin từ quán bida Lê Nguyễn sau đó cho biết: sáng 19-6, Duy có gọi về cho ông Chính - chủ quán. Qua biện pháp nghiệp vụ xác định nơi Duy gọi về là từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và đó là số máy của bà Tuyết Nhung - chủ một quán tạp hóa. Bà Nhung cho biết có một thanh niên gọi từ máy nhà bà về TP. Hồ Chí Minh nhưng thái độ rất đáng ngờ. Những lần sau đó người thanh niên đến gọi điện thoại và bà toàn phải từ chối khéo. Người thanh niên này có đặc điểm rất giống Duy. Bà Nhung cũng cho biết người thanh niên là cháu họ của bà Tin ở gần đó. Khi ĐTV tiếp cận bà Tin thì bà cho biết người thanh niên đó đúng là Duy, nhưng Duy cùng người chị ruột là Nguyễn Thị Tình đã đi khỏi, nghe đâu chị của Duy làm công nhân ở Thủ Đức. Tại một nhà trọ ở quận Thủ Đức, ĐTV đã tiếp cận được chị Tình và được biết hai chị em đi từ nhà bà Tin nhưng dọc đường Duy xuống xe và đi đâu không biết. Trước khi đi Duy có đưa cho chị 2 triệu đồng nói gửi về quê biếu cha.

Đến đây thì mọi thông tin về Duy bị cắt đứt, các ĐTV đành trở về Lâm Đồng. Bất ngờ, sáng 21-6 Phòng CSĐTTP Công an Lâm Đồng nhận được điện thoại từ Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk thông báo có một thanh niên tên Nguyễn Duy vừa đến công an huyện xin tự thú. Ngay lập tức các ĐTV đi Đắk Lắk tiếp nhận Duy và về đến Lâm Đồng lúc 18 giờ ngày 22-6. Duy khai, sau khi gây án xong hắn rất hoảng sợ, biết công an đang truy tìm nên ra sức lẩn trốn. Sau khi cùng chị ra khỏi nhà bà Tin, Duy đón xe lên Đắk Lắk nhưng do ngủ quên nên sang tận Gia Lai. Trở lại Đắk Lắk, đến nhà người bà con là ông Nguyễn Tấn Hiền ở thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, Duy kể lại chuyện đã phạm tội. Hai ngày ở đây, được người bà con động viên, Duy quyết định nhờ ông Hiền đưa ra Công an huyện Krông Năng tự thú.

KẾ HOẠCH CỦA BỌN GIẾT NGƯỜI

Nguyễn Đăng Ngọc và Nguyễn Duy đều là dân ở tỉnh đến TP. Hồ Chí Minh “lập nghiệp”. Ở đây chúng đã gặp Nguyễn Thanh Hải - kẻ có tiền án và có tiếng về quậy phá. Ngọc và Duy khai rằng quen Hải rất tình cờ trong một lần Hải đến quán Lê Nguyễn chơi bida khi đó Ngọc và Duy đang làm công tại quán.

Nguyễn Thanh Hải làm nghề lái xe taxi nên có mối quan hệ khá rộng và hầu hết bạn của Hải là cánh ôm vô lăng, trong đó có Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, ở Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Trước năm 2006, Thanh nghèo kiết xác, làm nghề rửa xe. Đùng một cái, đầu năm 2006 người ta thấy Thanh “lên đời”, nhảy tót lên làm Phó giám đốc Công ty TNHH Nồi Đất có trụ sở đóng tại xóm 14, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Ban đầu Thanh không liên quan đến vụ cướp mà chỉ gần đến ngày chúng quyết định thực hiện phi vụ thì Thanh mới xuất hiện.

Sáng 3-6-2006, trong chuyến vào miền Nam tiếp thị và giới thiệu sản phẩm nồi đất, chợt nhớ tới người bạn, Thanh đã “alô” rủ Hải đi uống cà phê. Gặp lúc Hải đang chở khách đi Cần Thơ nên họ không gặp được nhau. Hôm sau có việc đi Cần Thơ, tại một quán cà phê trên bến Ninh Kiều, Thanh, Trần Công Đức - Giám đốc Công ty TNHH Nồi Đất và một người bạn tên H. đi theo chơi đã gặp Hải. Thấy chiếc xe Thanh và Đức đi quá cũ, Hải khích: “Đường đường là giám đốc, phó giám đốc công ty mà đi con xe bèo quá”. Tiện đó Hải hỏi Thanh “có muốn thay con Toyota Altis không?”. Chưa có xe trong tay nhưng Hải bạo mồm mô tả xe đẹp lắm, còn mới, giá chỉ 30 triệu đồng. Hải cũng chẳng giấu giếm rằng xe do bạn vừa trộm được nhưng yên tâm vì có giấy tờ. Gặp món hời nên Thanh gật đầu. Hải nói như đinh đóng cột, đúng 7 giờ ngày 7-6, Thanh có mặt tại ngã ba Thành (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) nhận xe.

Trở về TP. Hồ Chí Minh, Hải rủ Ngọc, Duy đi uống cà phê bàn bạc. Hải mang chiếc điện thoại di động đi cầm được 1,9 triệu đồng rồi ra đường Nguyễn Huệ tìm mua hai con dao, phần còn lại dành làm chi phí dọc đường. Hải phân công khi lên xe Duy sẽ ngồi cùng băng ghế với tài xế, Ngọc ngồi ngay sau lưng tài xế, khi Hải nói tài xế dừng xe để đi vệ sinh thì Duy sẽ lao vào bóp cổ để Ngọc đâm, còn Hải thì chồm lên kéo thắng tay cho xe dừng hẳn. Hải gọi điện thuê xe và ngay chiều 6-6, chúng lên chiếc xe Toyota Altis của anh Lương Quốc A. từ quán cà phê Trung Nguyên sát cạnh khách sạn Tulip xuất phát đi Đà Lạt.

Dọc đường chúng hỏi chuyện và biết anh A. 35 tuổi, có một vợ và hai con. Đến ngã ba Dầu Giây cả bọn dừng lại ăn cơm và đây là lúc anh A. gọi điện về xin ý kiến của ông Từ Chấn Nam như đã nói ở phần đầu. Đến địa phận huyện Di Linh, lúc này đã khá khuya, đường vắng người, ít xe qua lại. Chúng đã thực hiện hệt như kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, chúng cho xe chạy thẳng lên Đà Lạt rồi mới vòng xuống đèo Prenn, vứt xác anh A. xuống vực, lấy quần áo, nước lau rửa sạch vết máu rồi cho xe vòng lên Đà Lạt. Chúng hỏi đường đi Nha Trang và lại cho xe xuôi đèo Prenn lần nữa, qua huyện Đơn Dương, đổ đèo Ngoạn Mục về Phan Rang - Tháp Chàm. Khi xe xuống tới Quốc lộ 1A, chạy được một đoạn thì Hải dừng xe vứt đống quần áo còn vấy máu, dúi cho Ngọc, Duy 300.000 đồng nói hai tên đón xe về lại TP. Hồ Chí Minh trước. Tại ngã ba Thành, Hải giao xe cho Thanh và nhận trước 12 triệu đồng. Sau đó Hải theo xe của Đức lên Đắk Lắk, còn Thanh chạy xe vừa mua về Đô Lương, Nghệ An. Lên đến Đắk Lắk do Đức không mượn được tiền để trả nốt cho Hải nên Hải dọa sẽ lấy lại xe. Thanh phải gọi điện năn nỉ, Hải mới chịu đón xe đò về TP. Hồ Chí Minh chờ Thanh mang tiền vào trả sau.

14 giờ ngày 9-6, Thanh mang hai cọc tiền vào trả cho Hải và theo lời khai của Hải thì do tin tưởng, không đếm ngay nên sau này đếm lại thấy chỉ có 10 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Hải hẹn Ngọc ra quán cà phê chia cho Ngọc 6 triệu đồng, phần của Duy 6 triệu đồng thì Hải nhờ Ngọc đưa giùm. Tại quán cà phê Biển Nhớ, Ngọc chỉ đưa cho Duy có 4.900.000 đồng. Khi đưa tiền, Ngọc dọa: “Trốn đi, trốn gấp, càng xa càng tốt, nếu bị bắt thì tự xử chứ khai ra là sẽ bị xử cả nhà”.

Ngày 20-6, Nguyễn Văn Thanh và Trần Công Đức đã được áp giải cùng chiếc xe tang vật về Công an Lâm Đồng để tiếp tục làm rõ. Đến ngày 23-6, các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Đăng Ngọc, Nguyễn Duy về tội giết người, cướp tài sản, Nguyễn Văn Thanh, Trần Công Đức về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã hoàn tất.

Vụ án gây chấn động dư luận trong ngoài Đà Lạt một thời đã khép lại với hai án tử hình dành cho Hải, Ngọc; án chung thân dành cho Duy; các bản án tù có thời hạn dành cho Thanh và Đức.

