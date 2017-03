Vụ giết chết vợ chồng anh ruột: Từ oán nhỏ đến thù to

Đã ba ngày trôi qua, người dân ở gần nhà anh em Hậu, Phương (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) vẫn chưa thể biết chính xác nguyên nhân nào khiến Danh Thanh Phương cùng vợ giết chết vợ chồng người anh ruột mình là Danh Thanh Hậu. Tuy nhiên, người ta cảm nhận rõ một mối oán hận lớn trong Phương và vợ ông ta - bà Võ Thị Thu Nga.

Họp gia đình lên kế hoạch giết người

Sau khi sự vụ xảy ra, người ta mới ngỡ ngàng những chuyện tưởng đùa lại hóa thật. Bà Nguyễn Thị Thu, một người hàng xóm, kể: “Trước khi sự việc xảy ra một ngày, Phương đã gọi cả nhà ra nói chuyện, như là họp vậy. Nó căn dặn con gái lớn khi vợ chồng nó đi tù, ở nhà phải gắng giữ cái xe đạp đi học. Cái xe máy khi kẹt thì bán. Nó tính giết vợ chồng Hậu ngay hôm đó nhưng do còn một hũ dưa muối chưa bán nên dành một ngày bán hết để tiền lại cho con. Tôi nghe việc này từ thằng Hậu, do ở sát vách nó nghe trộm được, nó báo. Và nghe được trong lúc công an hỏi chuyện đứa con gái lớn nó kể”. Nhiều người khác như bà Đầm, ông Nhớ, ông Bạch cũng biết rõ về cái cuộc họp đặc biệt này nhưng trước khi việc giết người xảy ra không ai tin. Bởi trước đó cả năm trời, vợ chồng Phương, Nga từng tuyên bố sẽ giết vợ chồng ông Hậu. Họ tuyên bố nhiều lần, với nhiều người.

Bà Đặng Thị Đầm, hàng xóm cận kề với Phương, kể: “Bà Nga hay tâm sự với tôi về những phiền hà vợ chồng Hậu. Từ một năm trước, bà Nga nói với tôi việc sẽ giết vợ chồng Hậu rồi đưa mấy nhỏ vào cô nhi viện. Tôi nghe nó nói nghiêm túc mà nổi da gà. Rồi tôi đi báo với anh Tư chính quyền trong xóm và bà Hạ trưởng ấp, kêu giải quyết cho sớm cái mối thù của hai gia đình, không thôi nó đâm nhau chết cả đám”. Thế nhưng người ta chỉ thấy những trận chửi bới nhau nảy lửa, vài vụ đánh nhau trầy tay chân nho nhỏ, không đáng kể. Từ đó lời tuyên bố giết người của vợ chồng Phương thành quen, không ai nghĩ rồi nó đã xảy ra...

Chính quyền địa phương và hàng xóm đến nhà ông Hậu tiếp tục bàn cách giúp sáu cháu bé bất hạnh con của Hậu và Phương. Ảnh: TRẦN VŨ

Trưa 29-9, sau khi giết chết vợ chồng người anh ruột, Phương về ngồi ở trước cửa nhà mình, nói là chờ công an đến còng tay. Bà Thu và nhiều người đến hỏi lý do giết anh, Phương nói rằng lẽ ra phải giết hôm qua nhưng còn kẹt hũ dưa muối. Rằng không hối hận, đó là việc phải làm để rửa mối thù lớn 10 năm qua. Phương không nói mối thù gì, chỉ căn dặn bà Thu giữ giúp các giấy tờ của gia đình để khi công an cần thì cung cấp. Và người ta đã chứng kiến trọn vẹn thái độ sẵn sàng, không chút bối rối của vợ chồng Phương lúc bị tra tay vào còng số 8 áp giải đi.

Con mèo chết làm giọt nước tràn ly

Nhiều người, trong đó có Trưởng ấp Kiên Hảo - bà Cao Thị Hạ xác định hiềm khích giữa hai gia đình Hậu, Phương có từ gần 10 năm trước, khi bà Lê Thị Vui - mẹ ruột của cả hai ông họp gia đình cho thêm Hậu 2 m đất mặt tiền (trước đây, lúc ông già mất là 10 m). Việc làm đó khiến vợ chồng Phương khó chịu, cho rằng lẽ ra 2 m đất này là của mình vì là trai út, dù ông đang có đến 20 m.

Bà Nga - vợ Phương vẫn thường đi kể với nhiều người trong xóm rằng mẹ chồng đối xử không công bằng. Bà Ba Cọm nói: “Có vài lần nó đến nhà tôi vừa kể vừa khóc. Cho rằng nó có gì ngon đều đem cho mẹ chồng ăn nhưng còn bị khen chê. Bây giờ còn bị chia đất mất 2 m”. Sau đó là những chuyện trái cà, trái ớt, lặt vặt không đâu. Bà Hạ kể thêm: “Cách đây hai năm, bà Nga méc với tôi bị bà vợ ông Hậu, tức bà Danh Thị Na bán hàng bông phá giá khiến bà con trong xóm nói mình bán mắc, không mua hàng. Tôi vô tìm hiểu thì có gì đâu. Mấy hôm bán ế, bà Na có bán rẻ cho bà con trong xóm ba cái rau, cải héo. Tôi khuyên giải thôi bỏ đi, chị em ở gần giúp nhau không hết”. Khi thì vợ chồng ông Hậu qua méc trưởng ấp rằng bà Nga chửi quá, đòi đâm chém chỉ vì lỡ làm nước cơm chảy qua một chút bên phần đất của bà hay cái cây đu đủ xòe nhánh, những cọng rác bên này lỡ dạt qua bên kia…

Nhưng theo bà con lối xóm, điểm xích mích lớn nhất như giọt nước tràn ly dẫn đến việc vợ chồng em giết vợ chồng anh là chuyện con mèo chết. Khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, con mèo của ông Phương bị chết. Ông Phương khẳng định do vợ chồng ông Hậu đập chết vì thù chủ. Ông Phương tìm bà Hạ méc vụ con mèo nhưng được bà Hạ khuyên bỏ qua. Sau khi con mèo chết, hai bên gần như ngày nào cũng chửi bới nhau. Bắt đầu từ vụ con mèo, hai chị em bạn dâu đã chửi lan dần sang chuyện tố nhau vụng trộm tình ái… Và cuối cùng những cái chết đau lòng đã diễn ra, những đứa trẻ bơ vơ đang khóc nhớ mẹ cha.

Trao đổi với chúng tôi, bà Hạ khẳng định cả ông Phương và ông Hậu đều đã nhiều lần thưa gửi đến bà về những việc hục hặc với nhau. Trong đó chỉ có ông Hậu viết vài cái đơn thưa, còn ông Phương toàn thưa bằng miệng. Có một lần bà đã đưa cả hai gia đình ra chính quyền ấp giải quyết, buộc ông Phương phải xin lỗi ông Hậu trước chính quyền. Một lần phạt hành chính ông Phương 200.000 đồng vì gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, chưa có lần nào sự vụ của hai người được đưa ra dân để bà con lối xóm phân định đúng sai, phê bình, góp ý.

TRẦN VŨ