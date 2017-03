Vụ Philippines kiện Trung Quốc: Căng thẳng trước giờ G

Việt Nam mong muốn PCA đưa ra phán quyết công bằng Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 2-6, trả lời câu hỏi của PV về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của TQ ở biển Đông trong bối cảnh Tòa Trọng tài Thường trực LHQ (PCA) sắp ra phán quyết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: Là quốc gia trực tiếp liên quan đến tranh chấp ở biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển 1982. “Chúng tôi mong muốn tòa trọng tài đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 và yêu cầu các bên liên quan tôn trọng nghĩa vụ pháp lý quốc tế được quy định trong công ước quan trọng này” - ông Lê Hải Bình nhấn mạnh. TQ có thể bị đưa ra Hội đồng Bảo an LHQ Ngày 5-6, VNE dẫn lời của ông Greg Raymond, thuộc Viện Nghiên cứu chính sách quốc tế Lowy (Úc), nhận định rằng so với Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), PCA có ít quyền lực hơn khi cơ quan này không có điều khoản nào tương đương với Điều 94 của LHQ, trong đó quy định bất kỳ bên nào trong một vụ kiện không tuân thủ phán quyết của tòa án thì có thể bị đưa ra Hội đồng Bảo an LHQ xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Bảo an có thể đưa ra kiến nghị hoặc quyết định buộc bên không tuân thủ phải thi hành phán quyết. Tuy nhiên, bác bỏ một phán quyết của PCA đồng nghĩa với việc không tôn trọng luật pháp quốc tế. Như vậy, các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ có thể nhóm họp và ra nghị quyết về vấn đề này. Nội dung nghị quyết có thể chỉ rõ việc phớt lờ phán quyết của PCA sẽ làm xói mòn uy tín của UNCLOS (Công ước LHQ về Luật Biển) và phủ nhận mọi nỗ lực ngoại giao kéo dài hàng thập niên để đàm phán thành công văn bản này. Ngoài ra, Hội đồng Bảo an LHQ cũng có thể xếp loại vấn đề biển Đông như một tranh chấp gây xung đột quốc tế và do vậy nó phải thuộc thẩm quyền nhiệm vụ của cơ quan quyền lực này.