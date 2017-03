Xác chết bên đìa ao

BUỔI TỐI ĐỊNH MỆNH

Trời tháng giêng nóng nực, muốn ngủ mà không thể ngon giấc nên đêm 27-2-1999, anh Nguyễn Văn Rươi rủ anh Phạm Văn Ẩn (ở thị xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) đi soi cá kiếm ít mồi ngày mai nhậu. Đến cánh đồng rau muống thuộc tổ 47B, phường 14, quận Tân Bình vào khoảng giữa đêm, hai anh đang sục sạo, săm soi mò cá thì bất ngờ đụng phải bàn tay người. Cảm giác ớn lạnh, trống ngực đập liên hồi, hai anh hốt hoảng bỏ chạy. Sau vài phút định thần, các anh quay lại lật bè rau muống và cỏ dại xem kỹ thì phát hiện xác một bé trai. Các anh vội tri hô cùng bà con lối xóm đưa nạn nhân lên bờ đồng thời trình báo vụ việc lên Công an phường 14, quận Tân Bình.

Danh tính cháu bé nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Minh Hoàng (SN 1994), con của anh Nguyễn Văn Hải và chị Nguyễn Thị Hóa (ngụ P14, Q.Tân Bình). Được những người trong xóm báo tin, chị Hoá chạy đến hiện trường nhận dạng và ngất lên ngất xuống khi nhìn thấy xác con tím tái, chết tức tưởi trong tình trạng không mảnh vải che thân, trên cổ có choàng chiếc áo thun, hai tay áo bị buộc chặt quanh cổ. Chị thổn thức: “Lúc 18 giờ cùng ngày tôi cho con 500 đồng để đi mua kẹo, hơn một giờ sau vẫn không thấy Hoàng về vợ chồng tôi sấp ngửa đi tìm, đến nhà mấy đứa bạn hàng xóm nhưng vẫn chẳng thấy con đâu, tưởng nó mải chơi không biết giờ về, nào ngờ con tôi chết tức tưởi...”.



Hiện trường vụ án

Do trước đó những người hàng xóm hiếu kỳ kéo đến rất đông nên hiện trường có phần bị xáo trộn, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu thì khả năng cháu bé bị siết cổ dẫn đến tử vong. Như vậy bé Hoàng bị sát hại thì đã rõ nhưng động cơ giết người là gì? Cướp tài sản, tư thù cá nhân hay vì lẽ nào khác?

Trước vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, ban chỉ huy Công an quận Tân Bình đã tổ chức cuộc họp án khẩn do thiếu tá Hồ Văn Minh - Trưởng Công an quận chủ trì gồm các lực lượng: Phòng Cảnh sát điều tra, Cảnh sát hình sự và Phòng kỹ thuật hình sự CATP. Tất cả đều đi đến nhận định: cháu Nguyễn Minh Hoàng chết do bị siết cổ, động cơ gây án khả năng xuất phát từ tư thù cá nhân, hoặc do mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt... Phân tích các tình tiết của vụ án, đồng chí Hồ Văn Minh và Lê Thanh Liêm - Phó Công an quận nhận định đoạn đường từ nhà cháu bé đến hiện trường khoảng 1km, cho thấy khả năng hung thủ và gia đình nạn nhân phải có mối quan hệ thân thiết mới có thể điều cháu bé đến khu vực này để gây án...

Rà soát lại các mối quan hệ của gia đình anh Hải - chị Hóa, các chiến sĩ công an ghi nhận trường hợp anh T. - là chú họ của cháu Hoàng trước đây ở chung nhà nhưng mấy ngày trước tết do mâu thuẫn trong việc đánh bài ăn tiền với bố mẹ Hoàng nên vợ chồng T. bỏ đi thuê nhà nơi khác. Hôm đám tang Hoàng, T. có đến loanh quanh chút xíu rồi lẩn về nhà, không tiễn cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Hàng xóm cho biết thường ngày anh T. rất vui vẻ, hay chuyện trò qua lại với lối xóm nhưng kể từ khi cháu Hoàng mất anh ta cứ lủi thủi trong nhà, ít tiếp xúc với người ngoài. Từ những biểu hiện khác thường này, các đồng chí công an đặt ra câu hỏi có lẽ nào chỉ vì tư thù, mâu thuẫn bài bạc mà T. đang tâm sát hại đứa cháu vô tội. Thế nhưng qua sàng lọc, có đủ các chứng cứ ngoại phạm cho thấy anh T. vô tội.

LỘ DIỆN HUNG THỦ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao xóm nghèo nên hàng ngày bà con trong xóm thường tụ tập bàn tán rất đông, một số người bày tỏ sự bức xúc nhưng cũng có một số người ác ý, thêm mắm dặm muối đồn thổi khiến câu chuyện trở nên kỳ bí. Đi sâu tìm hiểu, các điều tra viên ghi nhận một chi tiết đắt giá. Một số trẻ trong xóm cho biết lúc tờ mờ hôm xảy ra án mạng có thấy một gã thanh niên bồng một em bé, tay cầm quả bóng bay đi về hướng đồng rau muống. Cháu Linh - bạn hay chơi với Hoàng thấy vậy định chạy về báo cho cha mẹ Hoàng nhưng do trời đã sập tối nên lại thôi, chỉ kịp mách cho một số người lớn trong xóm nhưng họ bảo chắc là người quen bế đi chơi. Chị H. bảo thấy tụi nhỏ nói vậy tôi chạy ra thì chỉ thấy gã đàn ông đang bật quẹt đứng hút thuốc mà trời lại tối nên tôi không lại gần.

Kiên trì phát động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm lực lượng điều tra được chị Xuân cho biết bữa đó trông dáng gã thanh niên cao to, da đen nhẻm cứ lởn vởn ở ngõ, trông rất giống tên Trần Văn Hải (tự Hải đen, SN 1973, ngụ cùng xóm với cháu Hoàng). Ngay lập tức, Hải đen được đưa vào hồ sơ trinh sát. Lý lịch anh ta nhanh chóng được làm rõ: Hải là đối tượng nghiện ngập, tính tắt mắt, từng nhiều lần trộm cắp tài sản công dân, hiện vẫn đang bị thưa kiện về hành vi này.



Hung thủ Trần Văn Hải

Tổng hợp các nguồn tin thu thập được cho thấy chiều 27-2 cháu Hoàng được mẹ cho 500 đồng nhưng không đi mua kẹo, thấy mấy đứa bạn có bóng bay nên Hoàng cũng ra tiệm tạp hoá mua một trái rồi cùng đám bạn chơi đùa. Sau khi sàng lọc đối tượng, chiều 1-3 Công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Hải, trước hết làm rõ những đơn thưa kiện liên quan đến hành vi trộm cắp, từ đó đấu tranh về hành vi giết cháu Hoàng.

Hai ngày đầu Hải tỏ ra rất ngoan cố, lì lợm không chịu hé răng khai nửa lời, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của các điều tra viên, Trần Văn Hải đã thừa nhận hành vi giết chết cháu Hoàng với sự trợ giúp đắc lực của Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1967), là bạn nghiện của Hải đen. Thế nhưng ai nấy đều hết sức bất ngờ trước động cơ gây án của hung thủ.

Sáng 27-2, do hết tiền “phê” thuốc, Hải đột nhập vào nhà ông M. (ngụ cùng xóm với nhà mẹ chị Hóa) ăn cắp một cái quần Jeans. Hải không ngờ hành vi gian dối của mình bị ông Anh, tài xế xe ôm phát giác, tố cáo với gia chủ. Thế nhưng do nhà mẹ chị Hóa ở sát nhà ông M. nên Hải nghi ngờ chính vợ chồng anh Hải - chị Hóa hàng ngày sửa xe đạp tại đây tố cáo mình. Bực tức, Hải đem chuyện kể lại với Kiệt thì được Kiệt bày mưu, hạ sát cháu Hoàng trả thù cho hả giận. Tối 27-2, thấy cháu Hoàng đang lững thững cầm quả bóng bay, Hải lại gần cho kẹo rồi dụ cháu ra cánh đồng rau muống xem bắt cá. Do là chỗ quen biết trong xóm nên khi Hải nói vậy, cháu Hoàng đồng ý. Ra tới cánh đồng rau muống, Hải ngó trước nhìn sau, tranh thủ lúc trời nhá nhem tối, y cởi áo cháu bé bảo để cho mát rồi bất ngờ siết cổ khiến Hoàng không thể la lối, chống cự. Gây án xong, Hải kéo xác nạn nhân vứt xuống đìa rau muống, bứt cỏ phủ lên trên rồi ung dung về nhà ngủ...

Nguyên nhân vụ án chỉ có thế, vậy mà kẻ nghiện ngập đã đang tâm tước đoạt mạng sống của đứa trẻ vô tội. Mức án nghiêm khắc nhất mà Hải phải nhận là bài học thích đáng cho những kẻ coi thường pháp luật, kể cả mạng sống con người.



Theo THANH HUYỀN (CATP)