Xâm nhập đường dây “chạy” bảo lãnh hồi gia - Bài 3: Làm tiền bằng mọi cách

Thêm nạn nhân trình báo Chiều 30-11, anh Quách Văn Na (sinh năm 1956, tại Bến Tre) đã đến Bộ Công an tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Tấn Thành. Trước đó, chị Trương Thị Thủy (sinh năm 1966) em anh Na đưa cháu ngoại lên TPHCM chữa bệnh thì bị tập trung về Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM ngày 5-11. Tối cùng ngày, Thành chủ động gặp chị Thủy và gọi điện về gia đình ở quê “kêu giá” 20 triệu đồng để được ra. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Đặng Văn Hiệp (chồng chị Thủy) xin giảm xuống 15 triệu đồng. Thành đồng ý và yêu cầu gia đình đặt cọc trước 7 triệu đồng. Ngay tối đó, anh Hiệp phải cầm cố 1 xe gắn máy, 1 điện thoại cùng 1 tivi để đủ tiền lên TPHCM đặt cọc. Sáng ngày 6-11, gia đình chị Thủy gặp Thành đưa trước 7 triệu đồng tiền đặt cọc cùng 1 hộ khẩu và CMND mang tên Đặng Văn Hiệp. Sau khi nhận tiền đặt cọc, Thành liên tục gọi điện thúc giục gia đình chị Thủy phải đưa hết số tiền còn lại mới “lo” cho chị Thủy hồi gia sớm được. Ngày 15-11, gia đình chị Thủy đưa hết 8 triệu đồng còn lại cho Thành. Thế nhưng, chị Thủy đã chuyển lên Trung tâm Chánh Phú Hòa (Bình Dương). Duyệt nhưng không xem hồ sơ Riêng về hồ sơ đầy mâu thuẫn mà Báo SGGP đề cập trong bài viết đầu tiên, Ngọc Anh cho biết: “Trường hợp này do anh Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng quản lý giáo dục đề xuất. Lúc này tôi đã chuyển sang làm Trưởng phòng phối hợp kiểm tra cho nên tôi không xem hồ sơ, nhưng tôi có biết là trường hợp này có thông qua hội đồng xét duyệt và hội đồng nhất trí”. Tuy nhiên khi hỏi hồ sơ này có hợp và đủ điều kiện hồi gia hay không, Ngọc Anh trả lời: “Vì tôi không kiểm tra hồ sơ, nhưng tôi nghe anh em trong hội đồng hỏi có xác nhận của địa phương không thì người báo hồ sơ nói có và anh em trong hội đồng kiểm tra hồ sơ thấy có xác nhận của địa phương cho nên hội đồng thống nhất cho hồi gia”. Trong lúc đó, theo tường trình của Nguyễn Hoàng Nam (Phòng quản lý giáo dục – hồ sơ) thì Nam thường được Nguyễn Tấn Thành và Nguyễn Thanh Tâm gọi điện hỏi tên của trại viên nào đó xem có ở trong Trung tâm không. “Khoảng một tuần trước, Nguyễn Thanh Tâm gọi điện hỏi về hồ sơ một trại viên sao đã đầy đủ giấy tờ mà vẫn chưa cho ra? Tôi trả lời phải chờ hội đồng xét duyệt bảo lãnh ở Trung tâm thông qua mới được về. Khoảng 1 tháng trước tôi có cùng Nguyễn Lê Duy đi làm đơn cớ mất giấy CMND cho một người nữ tên là K.T.K.P. tại Công an phường 7, quận Bình Thạnh do anh Phan Ngọc Anh kêu” – Nam khai. Trong khi đó, một cán bộ thuộc tổ hồ sơ khi phát hiện trường hợp K.T.K.P. được giải quyết không đúng quy định về thủ tục bảo lãnh đã báo cáo với Ban Giám đốc Trung tâm. Theo cán bộ này, hồ sơ của K.T.K.P. đầy mâu thuẫn nhưng nghe ông Nguyễn Mạnh Thông, Trưởng phòng quản lý giáo dục – hồ sơ (đối tượng đã bị công an triệu tập) nói: “Đây là người quen của Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng phối hợp kiểm tra em cứ nhận hồ sơ để trình qua hội đồng, hội đồng sẽ có hướng giải quyết. Bản thân tôi là nhân viên thì phải tuân theo chỉ đạo lãnh đạo phòng”.