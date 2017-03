Xổ số triệu đô: Chưa giàu đã khổ

Một thành viên của hãng xổ số Texas - Kelly Crip cho biết mức thưởng của giải độc đắc Powerball của Mỹ vào lần xổ số kế tiếp, ngày 13-1 (giờ địa phương) sẽ là mức thưởng độc đắc lớn nhất trong lịch sử thế giới.

Mức thưởng kỷ lục

Vào lần xổ số ngày 9-1 vừa qua của chương trình vé số Powerball, mức thưởng đã đạt mức kỷ lục nước Mỹ với giá trị lên đến gần 950 triệu USD. Thế nhưng khi con số trúng thưởng độc đắc được xướng lên thì một lần nữa không có một người dân Mỹ nào mua đúng chiếc vé đổi đời. Và mức độc đắc của Powerball cho lần sổ xố kế tiếp vào đêm 13-1 sẽ đạt mốc kỷ lục thế giới là 1,3 tỉ USD.

Tổng giám đốc hãng xổ số Texas, ông Gary Grief, cho biết: “Đã có thể hoàn toàn chắc chắn đây là giải thưởng độc đắc lớn nhất trong lịch sử thế giới. Chúng ta chưa bao giờ đạt được đến giải thưởng cao thế này”. Công ty của Grief là thành viên của Hiệp hội Xổ số Liên bang, hiệp hội chịu trách nhiệm tổ chức trò chơi xổ số “đổi đời” Powerball. Hãng tin CBS thống kê có tổng cộng 44 bang cùng với quận thủ đô Colombia, quần đảo Virgin của Mỹ và nước Cộng hòa Puerto Rico tham gia vào chương trình xổ số khổng lồ này.

Kể từ khi được khởi động vào ngày 4-11-2015 với mức thưởng khởi điểm 40 triệu USD, giải độc đắc của trò chơi xổ số may rủi Powerball đã nhanh chóng phình to một cách chóng mặt. Điều này là do tổng giá trị giải thưởng độc đắc của Powerball được tính dựa trên tổng doanh thu bán vé, với mỗi chiếc vé trị giá gần 2 USD, đồng thời được cộng dồn nếu chưa có người trúng giải. Mức thưởng lần này bỏ xa kỷ lục trước đó trong ngành xổ số Mỹ là giải thưởng độc đắc 656 triệu USD của chương trình xổ số Mega Millions vào ngày 20-3-2012.

Giải thưởng độc đắc 1,3 tỉ USD của Powerball gây sốc đến mức các tiệm bán vé số ở Mỹ phải đăng bảng quảng cáo mức tiền thưởng dừng tại con số 999 triệu USD. Những chiếc bảng “tiêu chuẩn” quảng cáo giá giải thưởng chỉ được thiết kế ba con số cho giải thưởng hàng triệu, do từ trước đến nay chưa bao giờ những nhà tổ chức dám nghĩ giải thưởng sẽ leo lên đến con số hàng tỉ USD.





Một người mua vé xổ số tại bang Maryland với hy vọng trúng độc đắc. Ảnh: GETTY images

Xác suất trúng khó đến không tưởng

Theo quan sát của tờ The Australian (Úc), xác suất trúng giải độc đắc của chương trình Powerball cũng thuộc vào hàng không tưởng. Tỉ lệ trúng giải độc đắc hiện nay là một trên 292,2 triệu, nghĩa là trong hơn 292 triệu vé bán ra thì mới có một vé trúng độc đắc. Theo ông Gary Grief tiết lộ, vào trước đêm xổ số hôm 9-1, đã có 75% tổng số vé của chương trình được bán ra thế nhưng vận may đổi đời vẫn tiếp tục lẩn tránh người mua vé số. Ông cho biết các công ty thành viên của chương trình Powerball kỳ vọng trước ngày xổ số 13-1 sẽ có 80% tổng số vé được bán.

Kênh truyền hình CBC News của Canada cho biết xác suất một cặp thai phụ sinh cùng lúc bốn em bé có ngoại hình y hệt nhau còn chỉ nằm ở mức một trên 13 triệu, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ thắng giải độc đắc của Powerball. Trước xác suất trúng giải quá khó khăn này, ông Grief vẫn tỏ vẻ lạc quan cơ hội trúng chiếc “vé vàng” vẫn còn đó trong đợt xổ số kế tiếp. “Trong hơn 20 năm làm việc trong ngành này, tôi đã từng thấy người ta trúng được giải độc đắc khi chương trình chỉ mới bán ra được mỗi 5% số vé. Nhưng cũng đã từng có lúc phải bán hết gần 95% tổng số vé thì chúng tôi mới tìm ra được người thắng cuộc” - ông Grief cho biết.





Giải độc đắc lớn đến mức chỉ hiển thị trên bảng quảng cáo đến hàng triệu. Ảnh: REUTERS

Dân mơ làm giàu, ai thu lợi?

Người mua vé số chưa thấy đổi đời nhưng những nhà kinh doanh vé số thì đã bước vào mùa bội thu với cơn sốt mua vé số của người dân Mỹ. Theo CBS News, chỉ trong bốn ngày từ 6-1 đến đêm xổ số 9-1, các công ty thành viên của chương trình đã thu về tổng cộng hơn 900 triệu USD doanh thu từ việc bán vé số. Và với mức thưởng ngày càng cao ngất ngưởng so với giá trị chỉ có 2 USD một vé, mức tổng doanh thu này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng mạnh trước đêm xổ số kế tiếp. Gary Grief cho rằng mức tiền thu về từ đợt bán vé số sắp đến sẽ lớn hơn bất kỳ chương trình xổ số quốc gia từng có trước đây.

Đợt xổ số đêm 9-1 vừa qua tuy không tìm ra được chủ nhân giải thưởng độc đắc vẫn giúp “làm giàu” cho một số người mua vé số. Theo ban tổ chức chương trình Powerball, đã có 25 vé thắng được giải 1 triệu USD nhờ trúng được năm trong sáu cặp số của dãy độc đắc 16-19-32-34-57-13. Trong khi đó, cũng có ba vé khác thắng được giải 2 triệu USD do người mua đồng ý trả thêm tiền để tăng các giải thưởng nhỏ hơn.

Trúng độc đắc cũng không yên

Giả sử nếu vượt qua được xác suất trúng số khó không tưởng trên và nắm trong tay chiếc vé vàng đổi đời, người trúng độc đắc Powerball cũng bị đặt vào sự lựa chọn khó khăn.

Theo ban tổ chức của Công ty Xổ số Texas, người trúng sẽ phải chấp nhận lãnh dần toàn bộ số tiền 1,3 tỉ USD trong 29 năm. Hoặc nếu người trúng độc đặc muốn nhận tiền trọn gói ngay lập tức thì phải chấp nhận chỉ nhận 806 triệu USD. Đó là những con số trước thuế. Nếu như người trúng chọn phương án nhận ngay tiền thưởng, anh ta sẽ mất đến gần một nửa số tiền thưởng cho cơ quan thuế.

Olivia S. Mitchell, giáo sư ngành bảo hiểm và quản lý rủi ro tại Trường Wharton thuộc ĐH Pennsylvania cho biết phương án nhận tiền Hằng năm sẽ là cách an toàn để tránh đầu tư sai lầm, tiêu dùng “vung tay quá trán” hay bị trừ đi quá nhiều tiền cho thuế và các thủ tục hành chính. Trang Sun Times nhận định nhận một lúc quá nhiều tiền đã từng khiến cho cuộc đời một số người thắng giải độc đắc trở nên bi thảm.

Billie Bob Harrell, người từng trúng giải độc đắc 31 triệu USD trong giải xổ số bang Texas, từng nói “trúng số là điều tồi tệ nhất từng xảy đến” với ông. Chỉ vài tháng sau khi trúng số, với những đầu tư và tiêu dùng sai lầm, ông Harrell đã nhanh chóng “cháy túi”. Sau chưa đầy hai năm kể từ khi trúng giải, ông Harrel đã tự sát. Còn người trúng độc đắc Powerball mới năm 2012, Andrew Jackson Whittaker, đã làm “bốc hơi” toàn bộ số tiền 114 triệu USD sau thuế của mình trong chưa đầy bốn năm với liên tiếp nhiều vụ kiện tài chính và các vụ đầu tư sai lầm.