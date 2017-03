Xóm nghèo nhớ tết quê

Ra tết mới về Nhiều năm xa quê nhưng xóm se dây để đan võng, lưới… của người An Giang đến lập nghiệp tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân và ấp 3A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh vẫn giữ nếp rước ông bà vào ngày 28 âm lịch. “Hầu hết chúng tôi đều theo đạo Hòa Hảo, ngày 28 cúng ông bà một bữa cơm mặn thật ngon chứ từ 29 đến mùng 2 là chúng tôi chuyển qua ăn chay. Mùng 3 lại nấu mặn để tiễn ông bà. Tết mang ý nghĩa đoàn viên nhưng làm ăn chật vật quá thì ở lại, ra tết rồi về. Làm gì thì làm, ăn tết sơ sài cũng phải có bánh mứt, nhánh hoa kiểng” - ông Mạc Quới An, hiện mướn đất làm nghề này ở ấp 3A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, kể lý do tết này cả nhà sẽ ở lại TP. Ngày tết, các gia đình cùng cảnh sẽ gom lại, có chi dùng nấy. Nhiều người ở xóm se dây dù nhớ quê An Giang nhưng đành ở lại, ra tết về cho đỡ tốn kém. Ảnh: H.LAN Nhà không có ruộng, làm ăn chật vật nên tôi lên TP làm nghề se dây từ hơn 10 năm trước. Mấy năm tôi chuyển nhà vì khu đất mướn trước bị giải tỏa, thằng bé con tôi cũng học chậm mất một năm. Chỉ mong sao Nhà nước đừng giải tỏa khu đất mướn mới của xóm se dây này, tụi nhỏ ổn định học hành là tôi mừng lắm rồi. Ông MẠC QUỚI AN