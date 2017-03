Xuất ngoại bắt đối tượng truy nã quốc tế

2012 quả là một năm đầy sôi động khi nhiều tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44), Văn phòng Interpol (C55) đã 5 lần xuất ngoại truy bắt, dẫn độ đối tượng truy nã.

Vượt qua sự cách trở về địa lý, sự khắc nghiệt của thời tiết, sự bất đồng ngôn ngữ, cách đánh án khác nhau, trên hết đó là tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, quả cảm… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã của lực lượng Cảnh sát Việt Nam. Chiến công đó còn thể hiện sự phối hợp, hỗ trợ từ Cảnh sát các nước, lực lượng Interpol quốc tế và Đại sứ quán, các cơ quan ngoại giao các nước trong việc bắt giữ, trao trả và hỗ trợ lực lượng Cảnh sát Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nữ cảnh sát dẫn giải đối tượng truy nã đỏ quốc tế

Khi hành khách lên máy bay, bay từ sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội, đi Bắc Kinh - Trung Quốc thì Đoàn công tác đặc biệt đã lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối, dẫn giải 2 đối tượng truy nã đỏ quốc tế. Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng, Phó trưởng Phòng 4, Cục C52 mở đầu câu chuyện Cảnh sát Việt Nam xuất ngoại bàn giao đối tượng truy nã Su Feng, 41 tuổi và đối tượng Li Yang, 39 tuổi, cùng bị truy nã về tội danh “Buôn lậu tài sản”, tham gia buôn lậu hơn 4.500 tấn than chì, với chúng tôi khi anh vừa từ Bắc Kinh về nước.

Cùng tham gia chuyến đi còn có điều tra viên, Thiếu tá Vũ Ngọc Anh, C44 và sự góp mặt của hai nữ Cảnh sát xinh đẹp là Đại úy Đỗ Thị Quỳnh Phương, Phó trưởng Phòng 2 và Trung úy Đặng Thùy Linh, cán bộ Phòng 2, Cục C55.

Đại úy Phương nhớ lại: Áp lực đầu tiên là khi dẫn giải, nhìn thấy 2 đối tượng truy nã người to con, trong đó có một đối tượng truy nã là võ sư mà chị em chúng tôi lại vóc dáng mảnh mai cũng thấy lo lắng đôi chút. Do có kế hoạch từ trước nên chúng tôi đã chủ động hơn trong việc đảm bảo an toàn cho Đoàn công tác, đối tượng truy nã và hành khách trên máy bay. Vì thông thạo tiếng Trung Quốc và tiếng Anh nên Đại úy Phương và Trung úy Linh đảm nhận luôn việc phiên dịch trong suốt hành trình bay sang Thủ đô Bắc Kinh.

Trên máy bay, từ chuyện lo ăn uống đến trả lời các câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc của đối tượng truy nã, Đoàn công tác đã tạo cảm giác yên tâm, đối tượng truy nã không có biểu hiện chống đối nào. Rời sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - TP.HCM lúc 6h30 ngày 28/11/2012, chờ nối chuyến tại sân bay quốc tế Nội Bài sang Bắc Kinh - Trung Quốc khoảng 2 giờ, sau đó, đến 15h cùng ngày thì tiếp tục khởi hành sang Trung Quốc. Đến 16h (giờ Trung Quốc) ngày 28/11/2012, tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Đoàn công tác Cảnh sát Việt Nam đã bàn giao hai đối tượng truy nã Su Feng, Li Yang cho phía Cảnh sát Trung Quốc an toàn, theo đúng luật định.

Lực lượng cảnh sát Việt Nam dẫn giải đối tượng truy nã Lê Thị Kim Dung tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Chuyện xuất ngoại truy bắt, dẫn giải đối tượng truy nã cũng nhiều gian truân. Thượng tá Hà Văn Hường, Trưởng phòng 1, Cục C52 đã trải lòng với chúng tôi khi anh cùng Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng 2, Cục C55 tiếp nhận đối tượng truy nã quốc tế Hoàng Minh Đức, 55 tuổi, trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch hàng không từ Bờ Biển Ngà trở về. Hành trình 41 giờ bay gần như liên tục đầy cam go, thử thách.

Khoảng 15h ngày 12/12/2012, sau khi tiếp nhận đối tượng truy nã Đức do Cảnh sát Bờ Biển Ngà bàn giao, đã làm xong thủ tục gửi hành lý, chuẩn bị đưa đối tượng lên máy bay thì bất ngờ một phụ nữ người Việt chạy vào khu vực gửi hành lý kêu khóc. Bộ phận an ninh của hãng hàng không Emirates đã trả lại hành lý không cho Đức lên máy bay vì lo ngại vấn đề an toàn cho chuyến bay EK788M.

Thượng tá Hà Văn Hường kể rằng, đó thực sự là một đêm trắng dài dằng dặc khi chờ đưa đối tượng truy nã về nước. Mọi việc càng trở nên khó khăn hơn khi hãng hàng không chỉ chấp nhận khi có 2 sỹ quan an ninh của hãng đi cùng với chi phí ta phải trả là 12.000 USD.

Cách xa tổ công tác hàng vạn dặm, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục C52 cũng trằn trọc không ngủ được. Chuông điện thoại của anh đổ dồn dập từ chiều 12/12, khi xảy ra trục trặc tại sân bay Bờ Biển Ngà. Cho đến 5h30 sáng 13/12, sau khi đã xin ý kiến cấp trên nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn và tiết kiệm chi phí, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh quyết định, đoàn đổi lịch trình, đi chuyến bay của Hãng Ethoepian Airline.

Quá cảnh tại sân bay Suvarnabhumi tại Bangkok, Cảnh sát Thái Lan đã kịp thời hỗ trợ đoàn, đưa đối tượng Đức cấp cứu tại khu vực y tế sân bay khi anh ta có biểu hiện khó thở. Về đến sân bay quốc tế Nội Bài đã là 19h15 ngày 14/12, dẫn giải đối tượng đến Đồn Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, cùng lực lượng Cục C44, Cục C55 làm thủ tục bắt giữ đối tượng truy nã, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì nhiệm vụ đã hoàn thành”- Thượng tá Hường bộc bạch.

Những chuyện không có trong hồ sơ vụ bắt trùm cờ bạc Hạnh “sự”

Bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) ra lệnh truy nã số 01 ngày 6/2/2009, về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Nguyễn Thị Hạnh, tức trùm cờ bạc Hạnh “sự”, 55 tuổi, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội đã trốn chạy sang Lào. Tại đây, Hạnh đổi tên thành Phommalath Ketsana.

Chuyện Hạnh “sự” thường xuyên từ Lào bay sang Singapore có mặt tại các sòng bài đã được các trinh sát Phòng 4 Cục C52 nắm bắt. Kế hoạch bắt giữ Hạnh "sự" đã được Cục C52 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục, đoàn công tác 4 đồng chí thuộc các lực lượng Cục C52, C44, C55 đã lên đường sang Singapore. Khi Đại sứ quán Lào có công hàm gửi các cơ quan chức năng của Singapore về việc Phommalath Ketsana không phải là người mang quốc tịch Lào, người này đã dùng giấy tờ giả mạo để nhập cảnh vào Singapore, hộ chiếu Hạnh dùng để xuất nhập cảnh đã bị hủy giá trị, tổ công tác đã triển khai nhiều kế hoạch để có thể đưa đối tượng về nước ngay sau khi Hạnh “sự” bị Tòa án Singapore xét xử.

Đối tượng truy nã Nguyễn Hà Lan (áo trắng ngồi giữa) bị lực lượng cảnh sát Việt Nam bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Các điều tra viên nhớ lại, sáng 5/6/2012, ngay sau khi Tòa án Havelock Square tuyên án cho Hạnh “sự” tại ngoại, Văn phòng Tổng chưởng lý Singapore đã ra lệnh bắt giữ, đồng thời trục xuất Hạnh ra khỏi lãnh thổ Singapore. Hạnh không ngờ rằng, trong những người ngồi dự phiên tòa có mặt một tổ công tác đặc biệt của lực lượng cảnh sát Việt Nam.

Hồi 14h ngày 7/6/2012, Cục Xuất nhập cảnh Singapore đã áp giải Nguyễn Thị Hạnh ra sân bay Changi - Singapore để tiến hành trục xuất đối tượng về Việt Nam. Khi bị trục xuất về nước, Hạnh “sự” đã có phương án đối phó với cơ quan chức năng. Trên chuyến bay đưa Hạnh về nước có khoảng 40 người là đàn em, bạn bè của Hạnh. Nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, Hạnh thường xuyên đổi chỗ ngồi trên máy bay và liên tục vào nhà vệ sinh thay quần áo. Ngồi lặng lẽ ở các hàng ghế khác nhau trên máy bay, 4 sỹ quan cảnh sát vẫn không hề rời mục tiêu bởi trước đó, kế hoạch bắt giữ Hạnh “sự” đã được lãnh đạo Cục C52, C44, C55 bàn thảo kỹ lưỡng.

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, 7 chiếc xe ôtô chở khoảng 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng C52, C44, Cục Xuất nhập cảnh, Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội, An ninh hàng không… đã tập kết tại địa điểm được phân công. Lúc này, do được Hạnh báo trước, hàng chục người chờ đón Hạnh “sự” cũng xuất hiện tại sân bay. Cuộc chạm trán giữa lực lượng bắt Hạnh “sự” và nhóm giải cứu cho Hạnh “sự” là một cuộc đối đầu quyết liệt nhưng do có kế hoạch trước nên mọi việc diễn ra đều suôn sẻ - các trinh sát cho biết.

Khi nhóm đàn em đã mở đường xuống nhà ga, Hạnh “sự” vừa đứng dậy đã lập tức tái mặt khi nghe giọng nói - “Chúng tôi là cảnh sát Việt Nam, yêu cầu chị chấp hành việc bắt giữ, nếu chống đối, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh…”. Biết không thể thoát tội, Hạnh “sự” đã theo chân các trinh sát xuống nhà ga bằng lối đi đã được tổ công tác chuẩn bị trước. Cho đến nửa đêm, khi Hạnh “sự” đã được đưa vào trại giam an toàn, đàn em của Hạnh mới biết thì đã quá muộn…

Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục C52, tính đến tháng 12/2012, có 842 đối tượng truy nã của Việt Nam nghi trốn sang 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 173 đối tượng đã đề nghị Ban Tổng thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế.

Thông qua kênh hợp tác Interpol, năm 2012, Cục C52 đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt 21 đối tượng truy nã có yếu tố nước ngoài. Thông qua hợp tác về Hiệp định tương trợ tư pháp, Cảnh sát các nước đã phối hợp truy bắt và đề nghị lực lượng cảnh sát truy nã Bộ Công an Việt Nam tổ chức dẫn giải 4 đối tượng truy nã về nước…

Theo Quỳnh Anh - Gia Bách (Báo CAND Tết 2013)