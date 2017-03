10 nhóm hàng xuất khẩu trên một tỷ USD

Cụ thể 10 nhóm mặt hàng này là dầu thô 7,88 tỷ USD; than đá gần 1,02 tỷ USD; dệt may 6,04 tỷ USD; giày dép 3,158 tỷ USD; điện tử và máy tính 1,66 tỷ USD; gạo 2,23 tỷ USD; cà phê 1,54 tỷ USD; cao su 1,04 tỷ USD; đồ gỗ 1,82 tỷ USD; thủy sản 2,89 tỷ USD. Theo Bộ Công thương, bốn tháng cuối năm, kim ngạch xuất khẩu sẽ ổn định và đạt khoảng 21-22 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2008 sẽ đạt khoảng 65 tỷ USD, tăng 33,9% so với năm 2007. Mục tiêu của Chính phủ cũng là đẩy mạnh xuất khẩu để kiềm chế nhập siêu.