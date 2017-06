10 sự kiện kinh tế - xã hội 2007

1. Tăng trưởng kinh tế cao nhất 10 năm qua

Kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả năm 2007 ước đạt khoảng 8,5%. Tổng GDP đạt 1.144.000 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người đạt 13,4 triệu đồng, tương đương 835 USD/đầu người. Tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế nhờ sự phát triển ngoạn mục của khu vực xuất nhập khẩu, dịch vụ và một số lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp.

Năm 2007 đánh dấu cột mốc về nền kinh tế thị trường Việt Nam đang vận động khá mạnh và rõ theo hướng trở thành một nền kinh tế công - thương nghiệp - dịch vụ - du lịch và nông nghiệp, đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây - theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Thu hút vốn FDI đạt kỷ lục

Kế hoạch thu hút FDI đặt ra cho năm 2007 là 13 tỷ USD, nhưng 12 tháng qua, cả nước đã thu hút được 20,3 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký, bao gồm cả cấp mới và tăng vốn, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm trước, vượt 56% kế hoạch dự kiến.

Như vậy, chỉ riêng 2007, số vốn thu hút được đã chiếm 25% số vốn trong 20 năm qua. Nếu như cách đây 5 năm Việt Nam tiếp nhận những dự án chỉ trăm triệu thì đến nay có dự án vài trăm triệu, thậm chí cả gần 2 tỷ USD. Trong số các dự án mới cấp phép, dự án Xây dựng nhà máy lọc dầu Vũng Rô tại Phú Yên, tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ USD đạt cả chất lượng và quy mô. Kiều hối cũng đạt kỷ lục từ trước đến nay: 10 tỷ USD theo ước tính của Western Union - khu vực Đông Dương.

3. Lạm phát kỷ lục trong 10 năm trở lại đây

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI, thường gọi là lạm phát) của tháng 12/2007 tăng tới 2,91% so với tháng 11, nâng tổng mức lạm phát của cả năm 2007 lên tới 12,63%, vượt xa mức tăng trưởng 8,55% và là mức tăng cao kỷ lục trong suốt 10 năm qua.

Công tác phân tích dự báo còn nhiều hạn chế, chưa lường hết được sự biến động giá cả của thị trường thế giới; chính sách điều hành tiền tệ; dòng vốn đầu tư nước ngoài vào nhiều gây sức ép tăng giá đồng Việt Nam... Tổng hợp của các nguyên nhân này dẫn đến lạm phát cao kỷ lục trong vòng 10 năm qua, và vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh tế. Điều này gây sốc ngay cả với những chuyên gia kinh tế lạc quan nhất.

4. Thị trường chứng khoán đầy biến động

Tiếp nối sức bật mạnh mẽ của năm 2006, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng đầy phấn khích trong quý đầu năm 2007, đỉnh điểm đạt gần 1.200 điểm. Tuy nhiên từ cuối quý 1, thị trường bắt đầu chững lại và chính thức tụt dốc trong quý 2. Quý 3 thị trường chật vật và có lúc chạm đáy dưới 900 điểm.

Cuối quý 3, đầu quý 4, thị trường bừng tỉnh mạnh mẽ và tìm lại mốc 1.100 điểm vào tháng 10. Tuy nhiên sự hưng phấn của các nhà đầu tư đã không đủ để giữ VN-Index ở trên mức 1.000, thị trường chưa tìm được động lực để sôi động lại vào tháng cuối cùng năm 2008, nhưng được kỳ vọng phát triển mạnh mẽ trong năm 2008.

Năm 2007 cũng đánh dấu quyết định đưa OTC vào khuôn khổ, giúp thị trường phát triển lành mạnh. Một khung pháp lý với chế tài đầy đủ đang rất cấp bách để thị trường vốn phát triển lành mạnh.

5. Thị trường địa ốc phát triển

Cùng với sự biến động mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán, thị trường nhà đất trong năm cũng có nhiều cơn "nóng, lạnh" bất thường. Giá nhà đất tăng vọt từ đầu năm, đặc biệt là lĩnh vực nhà biệt thự, đất dự án nhưng đến giữa năm cơn sốt dường như "nặng" hơn ở phân khúc căn hộ cao cấp.

Khung pháp lý cho thị trường này còn chồng chéo. Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp... cùng điều chỉnh, nhưng những chuyện cụ thể của thị trường bất động sản lại bị bỏ quên. Tuy nhiên, năm qua cũng được nhìn nhận là năm thị trường bất động sản có sự phát triển mạnh mẽ. Nhiều quy định được hoàn thiện từng bước và thị trường đang trong tiến trình hướng tới công khai, minh bạch, giảm yếu tố đầu cơ.

6. Tụt hạng năng lực cạnh tranh quốc gia

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới, năm 2007 Việt Nam xếp hạng 68 trong số 131 nền kinh tế được xếp hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh tổng hợp và xếp hạng 76 trong số 127 nền kinh tế được xếp hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh DN. Năm 2006, thứ hạng của Việt Nam tương ứng với các chỉ số này sau khi đã điều chỉnh là 64/122 và 80/111. Như vậy, năm 2007 năng lực cạnh tranh chung của nền kinh tế tụt 4 hạng, mặc dù năng lực cạnh tranh DN đã tăng 4 hạng.

Tuy đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhưng điểm đáng lo ngại là năng lực cạnh tranh, cả về thể chế cũng như hàng hóa, đều chưa được nâng lên. Mâu thuẫn này càng khiến áp lực "thua trên sân nhà" trong quá trình hội nhập trở nên nặng nề.

7. Thành công của giới ngân hàng

Năm 2007, tốc độ phát triển chi nhánh của các NHTM lan tỏa mạnh mẽ chưa từng có. Bình quân mỗi NHTM quốc doanh tăng 10 chi nhánh mới và nâng cấp tới 20 chi nhánh cũ từ cấp 2 lên cấp 1. NH TMCP cũng bước vào cuộc đua mở rộng quy mô theo phân khúc thị trường của mình. Các NHTMCP có mức tăng trưởng ấn tượng 60 - 120%.

Các NHTM quốc doanh tăng trưởng 20% trong quá trình tái cơ cấu, chuẩn bị cổ phần hóa. Các NH nước ngoài cũng có thêm một năm thành công ở VN. khối chi nhánh các ngân hàng nước ngoài với 35 thành viên đã đẩy khá mạnh tốc độ tăng trưởng tín dụng với mức tăng 40%, đưa tổng dư nợ cho vay của khối này lên 85.500 tỷ đồng.

8. Xuất khẩu tăng mạnh - nhập siêu kỷ lục

Năm 2007 XK cả nước dự kiến đạt 48 tỷ USD, tăng 20,5% so với năm 2006 và vượt 3,1% so với với mục tiêu 46,76 tỷ USD mà Chính phủ đã đề ra. Xét về tốc độ tăng trưởng thì sản phẩm cơ khí "vô địch" với mức tăng 120%. Đối với cà phê, dù sản lượng XK giảm 22,3% nhưng do được giá nên giá trị tăng 50%. Dệt may cũng có mức tăng trưởng mạnh, tới 32%.

Tuy nhiên, một số nhóm hàng chủ lực như dầu thô lại giảm 7,4% so với năm ngoái. Bên cạnh kết quả XK khả quan, thì nhập siêu cả năm 2007 đã lên đến 10 tỷ USD, tăng trên 70% so với cùng kỳ năm 2006. Các mặt hàng NK lớn, có mức tăng mạnh bao gồm: ôtô nguyên chiếc tăng 132%, linh kiện ôtô tăng 64%, thép tăng 56,4%, phôi thép tăng 37%...

9. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung

Ngay sau cơn đại hạn, hàng chục trận lũ dữ liên tục tàn phá miền Trung. Mở màn là trận lũ lịch sử, lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây, nhấn chìm hai huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đầu tháng 8. Hoàn lưu bão số 3 tiếp tục gây lũ lớn tại Hương Khê, Vụ Quang tỉnh Hà Tĩnh; để lại hậu quả khủng khiếp: 23 người chết, thiệt hại kinh tế 450 tỷ đồng. Chưa kịp khắc phục hậu quả, miền Trung lại gồng mình chống chọi với bão số 5 (mạnh trên cấp 12), 6 đợt lũ lớn (từ 3/10 đến 14/11). Trong đó, trận lũ giữa tháng 11 cướp đi 50 sinh mạng; hàng trăm người bị thương; thiệt hại về kinh tế có địa phương lên trên 1.000 tỷ đồng.

Ở phía Nam, từ tháng 10 đến cuối năm, ĐBSCL và TP HCM hứng chịu những đợt triều cường lịch sử (có đợt được cho là cao nhất trong hơn 40 năm qua), hàng chục đoạn đê bao bị nước xô vỡ, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

10. Nóng bỏng kẹt xe - hạ tầng

Nạn kẹt xe trở nên bức xúc hơn bao giờ hết, ước tính thiệt hại do kẹt xe ở TP HCM và Hà Nội là khoảng 14.000 tỷ đồng mỗi năm. Chuyện kẹt xe trở thành một vấn đề nóng bỏng trên diễn đàn kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 12.

Hạ tầng yếu kém được cảnh báo là lực cản của nền kinh tế tăng trưởng cao. Kinh tế Việt Nam đã phát triển trung bình hơn 7,5% trong thập kỷ qua, trong đó xuất khẩu tăng trung bình hàng năm hơn 20%. Kế hoạch phát triển của Chính phủ dự kiến nhịp độ tăng trưởng kinh tế này sẽ được duy trì cho tới sau năm 2010. Nhưng, những khiếm khuyết của hệ thống cơ sở hạ tầng đang gây ra ngày càng nhiều vấn đề cho cả các Cty trong nước lẫn nước ngoài, đặc biệt là các Cty chế biến xuất khẩu và các hoạt động làm tăng giá trị của hàng xuất khẩu.